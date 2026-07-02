वृश्चिक राशिफल 2 जुलाई 2026: वृश्चिक राशि का आज का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal: दिन बहुत चमकदार नहीं, लेकिन प्रोडक्टिव बन सकता है, अगर आप सुस्ती से ऊपर उठकर एक-एक काम निपटाते जाएं।
दिन में एक साथ दो भाव रह सकते हैं। भीतर थोड़ा आलस या बेचैनी हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे काम हाथ में लेंगे, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। चंद्रमा का व्यावहारिक असर आपको छोटे कदमों से बड़ा काम पूरा करने की दिशा देगा। किसी जरूरी बातचीत, यात्रा, कॉल, संदेश या दस्तावेज से जुड़ा काम आगे बढ़ सकता है। भाई-बहन, करीबी दोस्त या सहकर्मी से सहयोग मिल सकता है, हालांकि बात कहने का लहजा संभालना होगा। आप किसी मुद्दे पर साहसी फैसला ले सकते हैं, पर उसके बाद मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। सूर्य का असर आपको भीतर से ज्यादा सतर्क बना रहा है, इसलिए हर बात तुरंत साझा करना ठीक नहीं होगा। कुछ बातें फिलहाल अपने तक रखना बेहतर रहेगा।
वृश्चिक राशि के लिए लव में क्या?
साथी के साथ रिश्ता सामान्य रहेगा, लेकिन आपसी उम्मीदों को लेकर हल्की खींचतान हो सकती है। आज समस्या बड़ी नहीं होगी, पर बोलने का तरीका उसे बड़ा बना सकता है। इसलिए नोकझोंक में पुरानी बातें न लाएं। जो लोग रिश्ते में हैं, वे संदेशों या फोन पर कम और सामने बैठकर बात करें तो बेहतर रहेगा। बच्चों से जुड़ी खुशी मिल सकती है। उनकी प्रगति, समझदारी या किसी काम में अच्छा प्रदर्शन आपका मन हल्का करेगा। नए रिश्ते की तलाश कर रहे लोग आकर्षण और भरोसे में फर्क समझें। जल्द फैसले से बचें। राशिफल से जुड़ी हर खबर यहां
वृश्चिक राशि के लिए करियर में क्या?
यह हिस्सा काफी सहायक दिख रहा है। पढ़ाई करने वालों के लिए ध्यान और पकड़ अच्छी रहेगी। किसी विषय में अटकी हुई बात अब आसानी से समझ में आ सकती है। परीक्षा, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन की तैयारी में गति आएगी। बच्चों और विद्यार्थियों को मनचाहा परिणाम मिलने जैसी संभावना बन सकती है, लेकिन निरंतरता जरूरी है। करियर में आपका साहस काम आएगा। कोई नया विचार रखना, फॉलोअप करना या पुराने संपर्कों से बात करना फायदेमंद रह सकता है। लंबी योजना पर बात हो सकती है, पर कागजी और समय से जुड़ी चीजें दोबारा जांच लें। भाग्य से ज्यादा मेहनत यहां असर दिखाएगी।
वृश्चिक राशि के लिए निवेश को लेकर सावधानी
धन का प्रवाह बना रह सकता है, पर यह साफ है कि पैसा मेहनत के बाद ही आएगा। आसान लाभ की उम्मीद न रखें। फ्रीलांस, कमीशन, सेल्स, संवाद या छोटे-छोटे कार्यों से आय का रास्ता खुल सकता है। खर्च नियंत्रित रहें तो ठीक रहेगा। बड़े निवेश या बिना सोचे साझेदारी में पैसा लगाने से बचें। यात्रा, संचार, कागज या तकनीकी जरूरतों पर खर्च हो सकता है। आज कमाई से ज्यादा कमाई के तरीके मजबूत करना जरूरी रहेगा। कुंडली दिखाकर पंडित जी से करें सवाल
वृश्चिक राशि के लिए हेल्थ में क्या?
ऊर्जा थोड़ी ऊपर-नीचे रह सकती है। सुबह सुस्ती और शाम तक व्यस्तता का पैटर्न बन सकता है। शरीर से ज्यादा मन को आराम चाहिए। हल्की स्ट्रेचिंग, थोड़ी वॉक और समय पर पानी पीना बहुत मदद करेगा। अनावश्यक तुलना और ओवरथिंकिंग कम करें। छोटी दूरी पैदल चलना भी मूड सुधार सकता है।
आज की सलाह: सुस्ती को काम पर हावी न होने दें, छोटे कदम ही आपका भरोसा वापस लाएंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र