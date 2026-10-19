वृश्चिक राशिफल (19 अक्टूबर 2026) : शनि कह रहे-घरेलू बदलाव की इच्छा और पेशेवर भूमिका में चेंज करने से पहले सुधार करें
Vrishchik rashifal in hindi: केवल नतीजे पूछते रहने से वे खुलकर बोलने से बच सकते हैं। शाम की छोटी सैर या साथ चाय पीना संवाद आसान बना सकता है।
मन में बेचैनी हो तो किसी छोटे काम से शुरुआत करना मददगार रहेगा। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के तीसरे भाव में रहेगा। इससे बातचीत, जरूरी संदेश, आसपास की आवाजाही और अपनी पहल दिन के मुख्य विषय बनेंगे। सुबह काम शुरू करने में सुस्ती महसूस हो सकती है, लेकिन पहला स्पष्ट कदम लेने के बाद गति बन सकती है। किसी को फोन करना है तो पहले तय करें कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए। लंबी भूमिका के बजाय सीधा सवाल समय बचाएगा। राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। इनके प्रभाव में घरेलू बदलाव की इच्छा और पेशेवर भूमिका से दूरी के बीच चुनाव करते समय अपना काम करने का कोना सुधारना बेहतर रहेगा, पूरी दिनचर्या उलट देना नहीं। भाई या बहन से बातचीत में अधूरी खबर आगे न बढ़ाएं। दोपहर के बाद जवाब मिलें तो उसी आधार पर अगला कदम चुनें। शाम तक छोटे अधूरे काम समेटने से अपनी क्षमता पर भरोसा कुछ बढ़ सकता है।
आज का वृश्चिक राशिफल लव
रिश्तों में बड़ी घोषणा के बजाय नियमित संपर्क ज्यादा मायने रखेगा। साथी व्यस्त हो तो छोटे उत्तर को उदासीनता न मानें। पूछ सकते हैं कि बातचीत के लिए कौन सा समय ठीक रहेगा। अपनी बेचैनी को शिकायत का रूप देने से पहले उसकी वजह समझें। किसी बात की पुष्टि चाहिए तो घुमाकर पूछने के बजाय साफ सवाल रखें। नए परिचय में बातचीत अच्छी चले तो भी लगातार संदेश भेजकर प्रतिक्रिया न परखें। बच्चों के साथ समय बिताते हुए उनकी छोटी कोशिश की तारीफ करें।
आज का वृश्चिक राशिफल करियर
लिखने, समझाने और जानकारी जुटाने वाले काम में छोटे हिस्से बनाकर आगे बढ़ें। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में हैं। उनका प्रभाव रचनात्मक काम में पहला मसौदा तैयार करने और गलती दिखने पर उसे सुधारने की जिम्मेदारी बताता है, इसलिए शुरुआत को ही अंतिम नतीजा न मानें। सीखने की दिशा में गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में हैं। उनका विवेक किसी नए विषय की उपयोगिता जांचने में मदद दे सकता है, इसलिए कोर्स चुनने से पहले उसका पाठ्यक्रम और समय देखें। ऑफिस में नया सुझाव दें तो उसके लिए जरूरी साधन भी बताएं। विद्यार्थी दोस्त के उत्तर से तुलना करने के बजाय अपना तरीका समझाएं। जहां अटकें, वहां सवाल लिखकर रखें। इससे अगली चर्चा ज्यादा उपयोगी रहेगी।
आज का वृश्चिक राशिफल धन
कमाई से जुड़ी बातचीत में अपने काम की सीमा साफ रखना जरूरी होगा। छोटे काम के नाम पर अतिरिक्त जिम्मेदारी जुड़ रही हो तो भुगतान और समय पर दोबारा सहमति लें। केवल व्यस्त रहने को आर्थिक प्रगति न मानें। आने जाने, मोबाइल या छोटे ऑनलाइन भुगतान का हिसाब जोड़कर देखें। बिखरे खर्च मिलकर बजट पर असर डाल सकते हैं। किसी परिचित को रकम भेजने से पहले जरूरत और खाते की जानकारी की पुष्टि करें। खरीदारी के दौरान जल्द फैसला लेने का दबाव हो तो कुछ देर रुकें। मेहनत की कमाई के उपयोग में अपनी प्राथमिकता स्पष्ट रखें।
आज का वृश्चिक राशिफल हेल्थ
बेचैनी और सुस्ती एक साथ महसूस हों तो खुद को आलसी कहकर परेशान न करें। काम के बीच थोड़ी हलचल और ताजी हवा के लिए समय निकालें। लगातार फोन देखते हुए चलने या खाने से बचें। स्क्रीन पर काम करते समय बैठने की स्थिति बदलते रहें। दिन भर की आवाजाही ज्यादा हो तो पानी और भोजन का ध्यान रखें। शाम को अधूरे संदेश बार बार देखने के बजाय अगले दिन की छोटी सूची बना दें। इससे मन को काम से अलग होने में मदद मिल सकती है।
आज की सलाह: छोटा काम पूरा करके आगे बढ़ें, हर जवाब तुरंत मांगना जरूरी नहीं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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