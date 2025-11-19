वृश्चिक राशिफल 19 नवंबर: शादीशुदा महिलाएं पति की इस चीज पर रखें ध्यान, इस चीज को खाने से बचें

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 19 November 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि वृश्चिक होती है।

Scorpio Horoscope Today 19 November 2025, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आपका दिन कुल मिलाकर सही जाने वाला है। लव लाइफ में बढ़िया मूमेंट्स मिलेंगे। पार्टनर के साथ अच्छा पल बिताएंगे। पैसों के मामले में आज आपकी स्थिति सही रहने वाली है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच-समझकर ही फैसले लें। प्यार और करियर के मामले में दिन पॉजिटिव रहेगा। बस आप पैसों पर ध्यान देंगे तो सही रहेगा। इस मामले में संभलकर रहना सही होगा।

वृश्चिक लव राशिफल आज आप अपने पार्टनर को समय दें। उनके साथ आज वक्त बिताएंगे तो सही रहेगा। आज पार्टनर कोई जिद भी कर सकते हैं। हालांकि इस वजह से रिश्ता तोड़ने की बात तो बिल्कुल भी ना सोचें। आज आपके पार्टनर अपने पैरेंट्स से आपकी मुलाकात करवा सकते हैं। अगर एक्स लवर से जुड़ी कोई पुरानी दिक्कत है तो आज उसे शांत करने के लिए सबसे सही दिन है। शादीशुदा महिलाएं पति के व्यवहार पर आज थोड़ा ध्यान दें। जो लड़कियां सिंगल हैं, उन्हें आज प्रपोजल मिल सकता है।

वृश्चिक करियर राशिफल आज ऑफिस में आपका फोकस थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। इस वजह से टारगेट को पूरा करने में देरी होगी और फिर आप थोड़ा दवाब भी महसूस कर सकते हैं। सीनियर्स के साथ अपने रिश्ते को ठीक रखें। किसी से किसी भी तरह की बहस करने की जरूरत नहीं है। विवादों से बचें अगर नई नौकरी की तलाश में हैं तो दोपहर के बाद जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल जरूर अपडेट करें। इससे आपको फायदा मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी। इस वजह से पैसों का फ्लो बिगड़ेगा।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल आज आपको अलग-अलग जगहों से पैसा आने वाला है। हालांकि इस समय इन्वेस्टमेंट करने से बचेंगे तो सही रहेगा क्योंकि ये सही समय नहीं है। स्टॉक मार्केट से तो दूर ही रहिए। महिला जातकों को आज अपने परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों का सामना करना पड़ सकता है। आज आप नई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़ा कोई मामला था तो आज वो आराम से सुलझ जाएगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज पार्टनरशिप की दिक्कतों के चलते फंड्स पर असर देखने को मिलेगा।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल आज आपकी सेहत सही रहने वाली है। आज आपको मानसिक तनाव से थोड़ी राहत जरूर मिलने वाली है। अगर कोई बुजुर्ग अस्पताल में हैं तो आज उन्हें छुट्टी मिल सकती है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं छुट्टी पर हैं, उनके लिए आज दिन के बाद का हिस्सा सही रहेगा। ऑयली चीजें ना खाएं। खाने में सब्जियों को शामिल करें। मीठा खाने से बचें। अगर कोई नशीली चीज छोड़नी है तो आज का दिन सही रहेगा।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाला (पज़ेसिव), घमंडी, अत्यधिक तीव्र

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक भाग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com