वृश्चिक राशिफल 19 मई 2026: वृश्चिक राशि को आज सतर्क रहने की है जरूरत, समझदारी और संयम से मिलेगा जबरदस्त फायदा
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज 19 मई 2026 का दिन... एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल : आज 19 मई 2026 का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सतर्कता और धैर्य का दिन है। समय धीरे-धीरे सुधार की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जल्दबाजी या आवेश में कोई फैसला लेने से बचना होगा। मानसिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करें। हरी वस्तु जैसे हरा रंग का कपड़ा, पन्ना या हरा पौधा पास रखना आज शुभ रहेगा। कुल मिलाकर यह दिन समझदारी और संयम से गुजरने वाला है, जिसमें छोटी-छोटी सावधानियां आपको बड़ा फायदा दिला सकती हैं।
वृश्चिक राशि की आज कैसी रहेगी लव लाइफ?
आज प्रेम और रिश्तों में धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा। छोटी-छोटी बातों को ज्यादा महत्व देने से अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। अगर पार्टनर की कोई बात आपको अजीब लग रही है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांति से समझने की कोशिश करें। सिंगल लोगों को आज किसी पुराने परिचित से मुलाकात हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रिश्तों में गहराई तभी आएगी, जब आप भावनाओं को संतुलित रखेंगे। आज संयम और समझदारी आपके रिश्ते को मजबूत बना सकती है।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज सामान्य गति रहेगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। कोई पुराना काम या प्रोजेक्ट अचानक सक्रिय हो सकता है। ऑफिस में किसी की बात या सुझाव को बिना सोचे-समझे स्वीकार ना करें। व्यापार करने वाले लोग आज नए सौदों या पार्टनरशिप में विशेष सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र में संयम और चुपचाप काम करते रहना आज आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।
मनी राशिफल
आज पैसों के मामले में सतर्कता बरतनी होगी। घर, परिवार या व्यक्तिगत कोई खर्च या बकाया का मुद्दा मन में बैठा रह सकता है। इसे टालने की बजाय शांत मन से बैठकर आंकड़ों को देखें। परिवार के साथ बजट की बातचीत या दोहराए जा रहे खर्च की समीक्षा करना आज फायदेमंद रहेगा। निवेश या कोई बड़ा खर्च करने से पहले दोबारा सोचें। आज का दिन जोखिम लेने का नहीं, बल्कि पुराने हिसाब-किताब साफ करने का है। थोड़ी सावधानी आपके आर्थिक संतुलन को बनाए रखेगी।
वृश्चिक राशि का आज स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
आज राहु और नक्षत्रों के प्रभाव से थकान या चोट-चपेट की संभावना बन रही है। जल्दबाजी या लापरवाही से बचें। मानसिक तनाव को कम करने के लिए हल्की सैर या ध्यान का अभ्यास करें। खान-पान में संतुलन रखें और ज्यादा तला-भुना ना खाएं। अगर पुरानी बीमारी है, तो आज उसकी दवा या उपचार में लापरवाही ना बरतें। शरीर को आराम देने की कोशिश करें, क्योंकि आज थोड़ी सी सावधानी कल की परेशानी को रोक सकती है।
19 मई 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए सतर्कता, धैर्य और संयम का दिन है। छोटी-छोटी बातों में उलझने की बजाय शांत रहें और सही समय का इंतजार करें। समझदारी से काम लेने पर आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सकारात्मक रहें, दिन अच्छा बीतेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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