वृश्चिक राशिफल 19 मार्च 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला-जुला दिन, चुनौतियों का करना होगा सामना
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल…
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 19 March 2026: आज का दिन मिला-जुला रहेगा। कुछ चीजें आपके पक्ष में जाएंगी, कुछ में खुद को संभालना पड़ेगा। लव लाइफ ठीक रहेगी, लेकिन छोटी बातों को नजरअंदाज करना होगा। काम में जिम्मेदारी बढ़ेगी। पैसों को लेकर राहत रहेगी। सेहत को लेकर लापरवाही ठीक नहीं है।
आगे पढ़ें, वृश्चिक राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
वृश्चिक राशि का लव राशिफल- रिश्ते में आज शांति बनाकर चलना जरूरी है। छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है। कोशिश करें कि बात को बढ़ने न दें। पार्टनर से खुलकर बात करें, मन में बात न रखें। गुस्सा और ईगो दोनों से दूरी रखें। शादीशुदा लोगों को खास सावधानी रखनी होगी। किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी बढ़ सकती है। परिवार का साथ मिलेगा। कुछ लोग आज अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच सकते हैं। पार्टनर को घरवालों से मिलवाने का प्लान भी बन सकता है। साथ में बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में दिन थोड़ा दबाव वाला रहेगा। डेडलाइन और टारगेट को लेकर तनाव हो सकता है। ऑफिस में पॉलिटिक्स भी देखने को मिल सकती है। फिर भी काम रुकने वाला नहीं है। सीनियर्स और टीम का सपोर्ट मिलेगा। मीटिंग में अपने व्यवहार का ध्यान रखें। ज्यादा रिएक्ट करने से बचें। जो लोग टीम संभालते हैं, उन्हें संतुलन बनाकर चलना होगा। कुछ लोगों को क्लाइंट के पास जाना पड़ सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो दिन का दूसरा हिस्सा बेहतर रहेगा। बिजनेस करने वालों के लिए सुबह का समय फैसले लेने के लिए सही है।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़ा पुराना मामला सुलझ सकता है। कुछ लोगों के लिए नई प्रॉपर्टी लेने का मौका बन सकता है। कानूनी मामलों में भी राहत मिलेगी। आप ज्वेलरी या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। बिजनेस में नई पार्टनरशिप होने के संकेत हैं। इससे आगे चलकर फायदा होगा। पुराने बकाया भी क्लियर हो सकते हैं, जिससे मन हल्का रहेगा।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत को लेकर आज ध्यान रखना जरूरी है। छोटी दिक्कत को नजरअंदाज न करें। जिन लोगों को पहले से दिल की परेशानी है, उन्हें ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अगर कहीं बाहर जाने का प्लान है तो जरूरी दवाइयां साथ रखें। कुछ लोगों को हाथ या कोहनी में दर्द हो सकता है। आंख, कान या नाक से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। महिलाएं किचन में काम करते समय जल्दबाजी से बचें। दिन में थोड़ा आराम करें, इससे राहत मिलेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट