वृश्चिक राशिफल 19 जून 2026:किसी एक विषय में अटकें नहीं, आय के एकस्ट्रा स्रोत से लाभ होगा
Aaj ka Vrishchik Rashifal: इसलिए निर्णय आप भावुक होकर नहीं, गहराई से लेना चाहेंगे। यही सही रहेगा। एक गलती से बचें। काम की उपलब्धि के बावजूद मन की कमी को लोगों पर न उतारें।
मन के भीतर हल्की खिन्नता या असंतोष रह सकता है, जबकि बाहर से दिन ठीक दिखेगा। यही आज की चुनौती है। आपको सम्मान और सहयोग मिलेगा, खासकर वरिष्ठों या जिम्मेदार लोगों से, फिर भी मन पूरी तरह संतुष्ट न हो। कामकाज की रफ्तार बढ़ी रहेगी। इससे घर और दफ्तर दोनों की अपेक्षाएं साथ आएंगी। कारोबार में विस्तार की योजना बन सकती है। अतिरिक्त आय का रास्ता भी खुल सकता है। लेकिन परिवार के स्तर पर बच्चों के व्यवहार को लेकर चिंता हो सकती है। अगर होमवर्क, दिनचर्या या सेहत को लेकर ढिलाई दिखे, तो डांट से ज्यादा साथ देना जरूरी रहेगा। जीवनसाथी का रुख शांत और संतुष्ट रह सकता है, जो आपको संतुलित करेगा। शनि मीन राशि से आपको भीतर से गंभीर और जिम्मेदार बना रहा है।
वृश्चिक करियर राशिफल
रिश्तों का पक्ष मिला जुला है, पर संभल सकता है। जीवनसाथी की ओर से सहयोग और संतोष मिलेगा। इससे दिन के तनाव को सहारा मिलेगा। बच्चों को लेकर चिंता हो सकती है। पढ़ाई, आदत, जवाब देने के ढंग या स्वास्थ्य में कोई बात खटक सकती है। बच्चों का होमवर्क बैठकर देखना, उनकी बात सुनना और शांत तरीके से समझाना आज ज्यादा काम करेगा। प्रेम संबंधों में गहराई रहेगी, पर भीतर की बेचैनी से अनावश्यक शक न आने दें। मित्रों या भाई बहन से सामान्य बातचीत मन हल्का कर सकती है। एक आश्वासन रखें। सब कुछ आपके खिलाफ नहीं है। कुछ बातें बस ध्यान मांग रही हैं।
वृश्चिक करियर राशिफल
करियर के लिए दिन अच्छा है। वरिष्ठों की नजर में आपकी विश्वसनीयता बढ़ सकती है। ऑफिस में जिम्मेदारी वाला काम आए तो पीछे न हटें। आपका अनुभव और शांत दृष्टि मदद करेगी। व्यवसाय में विस्तार का विचार बन सकता है, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले संसाधन, समय और लोगों की उपलब्धता पर विचार करें। छात्रों की गति आज थोड़ी धीमी रह सकती है। समझ है, पर उठकर पढ़ने की इच्छा कम रहेगी। इसलिए विषय बदल बदल कर पढ़ना और छोटे लक्ष्य रखना बेहतर होगा। किसी एक विषय में अटकें नहीं। एक काम जरूर करें। जो सबसे जरूरी है, उसे सुबह पहले निपटाएं। यही दिन को दिशा देगा।
वृश्चिक धन राशिफल
आय के अतिरिक्त स्रोत से कुछ लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी के साथ कोई साइड आय, पुरानी राशि या अतिरिक्त प्रोत्साहन जैसा योग बन सकता है। व्यवसाय बढ़ाने की सोच भी धन के नए रास्ते सुझा सकती है। फिर भी विस्तार के नाम पर तुरंत खर्च खोलना ठीक नहीं है। बच्चों, घर या स्वास्थ्य पर कुछ खर्च सामने आ सकते हैं। धन आए तो उसका एक हिस्सा सुरक्षित रखें। तभी राहत टिकेगी।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
बच्चों की सेहत के साथ अपनी नींद और भावनात्मक थकान पर भी ध्यान दें। पेट के निचले हिस्से, मूत्र संबंधी असहजता या शरीर में गर्मी जैसा अनुभव हो सकता है। पानी की मात्रा बढ़ाइए। बहुत देर तक गुस्सा दबाकर न रखें। इससे शरीर और मन दोनों थकते हैं। शाम को थोड़ी देर अकेले बैठकर मन साफ करना आपके लिए दवा जैसा काम करेगा।
आज की सलाह: बच्चों और काम, दोनों में नियंत्रण नहीं, धैर्य वाला साथ ज्यादा असर करेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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जन्म-समय संशोधन
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