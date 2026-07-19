Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वृश्चिक राशिफल 19 जुलाई 2026: आज दोस्त की मदद से बनेंगे अटके काम, निवेश में न करें जल्दबाजी, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Scorpio Horoscope Today 19 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन संतुलित रहने की संभावना है। किसी दोस्त या करीबी की मदद से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। करियर में सहयोग मिलेगा, जबकि आर्थिक मामलों में निवेश और बड़ी खरीदारी को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशिफल 19 जुलाई 2026: आज दोस्त की मदद से बनेंगे अटके काम, निवेश में न करें जल्दबाजी, पढ़ें आज का राशिफल

Scorpio Horoscope Today 19 July 2026: आज का दिन बिना किसी बड़े उतार-चढ़ाव के बीत सकता है। काम अपने समय पर पूरे होते रहेंगे। किसी दोस्त, पुराने परिचित या सहकर्मी की मदद से अटका हुआ काम आगे बढ़ने की उम्मीद है। अगर कहीं बाहर जाने का प्लान बना था तो उसमें बदलाव हो सकता है। इसे लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। घर या जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई फैसला आज जल्दबाजी में न लें। दिन की शुरुआत में थोड़ी उलझन रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतेगा, आपको खुद समझ आने लगेगा कि किस काम को पहले करना है। छोटी-छोटी सफलताएं ही आज आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल

अगर पिछले कुछ दिनों से रिश्ते में दूरी चल रही थी तो आज बात बनने की संभावना है। साथी से खुलकर बात करें। उनकी बात भी ध्यान से सुनें। पुरानी बातों को दोहराने से बचेंगे तो माहौल अच्छा रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी दिन ठीक रहेगा। जो लोग अभी किसी रिश्ते में नहीं हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत शुरू हो सकती है। फिलहाल जल्दबाजी में कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल

ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग आपका सहयोग करेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है। कारोबार में दिन सामान्य रहेगा। बड़ा फायदा नहीं दिख रहा, लेकिन नुकसान के भी संकेत नहीं हैं। छात्रों को दोस्तों के साथ पढ़ाई करने से लाभ मिलेगा। अगर कोई मुश्किल विषय समझ नहीं आ रहा है तो अकेले परेशान होने के बजाय किसी से पूछ लें। जरूरी कागजात और ईमेल पर खास ध्यान दें।

ये भी पढ़ें:19 से 25 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, ये रहें सतर्क

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिन संतुलित रहेगा। जितनी आमदनी होगी, उसी हिसाब से खर्च भी रहेगा। आज किसी बड़ी खरीदारी या निवेश का फैसला टालना बेहतर होगा। अगर कोई नई योजना सामने आए तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लें। कारोबार करने वाले लोग हिसाब-किताब साफ रखें। उधार देने या लेने में भी सावधानी रखें।

ये भी पढ़ें:तुला वालों की सुबह बढ़ सकती है उलझन, शाम तक मिल सकता है परेशानियों का समाधान

वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल

शारीरिक रूप से ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है। लगातार मोबाइल या लैपटॉप पर काम करने से सिर भारी लग सकता है। समय पर खाना खाएं और पर्याप्त पानी पीते रहें। शाम को थोड़ी देर टहलना या परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लें।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: कन्या राशि में चंद्रमा, मेष समेत इन राशियों को धन लाभ का योग
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Scorpio Vrishchik Rashifal Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने