वृश्चिक राशिफल 19 जनवरी: वृश्चिक राशि आज सुबह में पैसों की समस्या रहेगी, सीनियर्स के साथ सावधान रहें

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope Today 19 January 2026: 12 राशियों के राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। इस राशि के जातकों का स्वामी ग्रह मंगल होता है। जानें, कैसा रहेगा आपका आज का दिन-

Scorpio Horoscope Today 19 January 2026 aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल 19 जनवरी 2026: आज लव के मामले में ज्यादा समय बिताएं और यह भी पक्का करें कि आप नौकरी में नई भूमिकाएं भी निभाएं। आज धन को सावधानी से संभालें। आज कोई स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती है। अपनी लव लाइफ में खुलकर बातें शेयर करें और ऑफिस में बेहतरीन नतीजे देने के लिए कदम उठाएं। आज आपको पैसों से जुड़ी दिक्कतें दिखाई दे सकती हैं। कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी।

वृश्चिक राशि आज सुबह में पैसों की समस्या रहेगी, सीनियर्स के साथ सावधान रहें वृश्चिक राशि का आज का प्रेम राशिफल: आज के दिन प्रेम संबंध के प्रति कमिटेड रहें। आपको प्रेमी की पसंद को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे आज रिश्ता मजबूत होगा। जो लोग यात्रा कर रहे हैं, उन्हें अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए अपने पार्टनर से कॉल पर जुड़ना चाहिए। आप आज बिना किसी झिझक के अपने जुनून को जाहिर कर सकते हैं, और महिलाओं को अपने माता-पिता का सपोर्ट मिलेगा। जो लोग अपने एक्स लवर के साथ सुलह करना चाहते हैं, वे दिन के आखिरी घंटों को चुन सकते हैं। आज के दिन मैरिड लोगों के लिए ऑफिस रोमांस अच्छा विचार नहीं है।

वृश्चिक राशि का आज का करियर राशिफल: नई जिम्मेदारियां आपको ऑफिस में बिजी रख सकती हैं। जो लोग मशीनें संभालते हैं, उन्हें अतिरिक्त घंटे काम करने की आवश्यकता हो सकती है। किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को अपडेट करने की भी आवश्यकता हो सकती है। मैनेजमेंट की अच्छी नजर में बने रहना महत्वपूर्ण है, और यहां कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीनियर्स के साथ टकराव से बचने के लिए सावधान रहें। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और टीम मीटिंग में ज्यादा शामिल हों। महिला जातक आज नए क्षेत्रों में विस्तार के लिए फंड जुटाने में सफल होंगी।

वृश्चिक राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन सुबह में छोटी-मोटी पैसों की दिक्कतें आ सकती हैं, जो आपको बड़े पैमाने पर खरीदारी करने से भी रोक सकती हैं। जैसे-जैसे आपका दिन आगे बढ़ेगा, वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। परिवार में संपत्ति से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, और आपको कोई साहसिक या जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। इससे आपके और आपके भाई-बहन के बीच भी मुद्दे पैदा हो सकते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए अच्छा दिन है। आप घर का रिनोवेशन करने के विचार के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं।

वृश्चिक राशि का आज का स्वास्थ्य राशिफल: संतुलित आहार और उचित व्यायाम सहित एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखें। इस बात पर गौर करें कि आप दिन की शुरुआत व्यायाम से करें। डायबिटीज के मरीजों को मामूली दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों को वायरल बुखार, गले में खराश और पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। आपको शाम के समय सिर के ऊपर भारी वस्तुएं उठाने से बचना चाहिए। ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। जो लोग दोपहिया वाहन चलाते हैं, उन्हें भी सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com