आज का वृश्चिक राशिफल (18 नवंबर): सूर्य अधिकार से जुड़ी बातों को आगे करेगा, बचत बढ़ाने के लिए समय अनुकूल
Scorpio horoscope in hindi:आज करियर के नतीजों से ज्यादा महत्व अपनी जिम्मेदारी और आत्मसम्मान को मिलेगा। दफ्तर में किसी मतभेद की बात उठे तो आवाज शांत रखकर अपना पक्ष रखें।
पैसे को लेकर बचत की बात आगे बढ़ेगी और दिन भर की उलझनों से राहत मिलेगी। आज परिवार और मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। मन पर जो तनाव छाया हुआ है, उसकी पकड़ ढीली होगी। घर लौटने की इच्छा रहेगी और अपनों के बीच बैठकर दिन की बातें करना सुकून देगा। किसी सामाजिक आयोजन या पारिवारिक समारोह में शामिल होने की संभावना है। दिन की खुशी बहुत बड़े बदलाव में नहीं, साथ बैठने और सहज बातचीत में मिलेगी। घर की सुविधाओं को लेकर भी विचार होगा। नई गाड़ी खरीदने के योग हैं।
वृश्चिक करियर राशिफल
कामकाज के बीच अपना सम्मान और अपनी भूमिका स्पष्ट रखने की इच्छा रहेगी। वृश्चिक राशि के पहले भाव में सूर्य अधिकार और वरिष्ठों से जुड़ी बातों को केंद्र में लाएगा। आज अपनी मेहनत को किस तरह रखा जाए, इस पर ध्यान रहेगा। किसी वरिष्ठ से बातचीत होगी तो अपने पक्ष को साफ रखने का मन होगा। काम की चर्चा के बाद घर का सुकून ज्यादा आकर्षित करेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के साथ घर के माहौल में भी लगा रहेगा। परिवार के बीच बैठने की इच्छा से अध्ययन के लिए अलग समय निकालना उपयोगी होगा।
वृश्चिक धन राशिफल
बचत बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है। घर की जरूरतों और आने वाले खर्च पर बातचीत होगी। नई गाड़ी की खरीद के भी योग हैं। इस विषय पर परिवार के बीच उत्साह रहेगा। घर की सुविधा बढ़ाने की इच्छा आर्थिक फैसलों को प्रभावित करेगी। जो रकम उपलब्ध है, उसका कितना हिस्सा बचाना है, यह सवाल प्रमुख रहेगा। सावधान रहें, घर को अधिक सुविधाजनक बनाने की बेचैनी खर्च की सीमा बढ़ा सकती है। आज बचत और खरीद, दोनों के बारे में सोचने का मन होगा। किसी नई खरीद के लिए पहले अपनी अधिकतम राशि तय करें।
वृश्चिक लव राशिफल
माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। उनकी बात सुनने और साथ बैठने से मन को राहत मिलेगी। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के चौथे भाव में रहेगा, इसलिए घर का आराम और परिवार की शाम आपको अपनी ओर खींचेगी। दिन भर की व्यस्तता के बाद अपनों की मौजूदगी अच्छी लगेगी। मित्रों से मिलना भी खुशी देगा। सामाजिक कार्यक्रम में जाने की संभावना है, जहां रोज की चिंताओं से ध्यान हटेगा। जीवनसाथी के साथ घरेलू सुख-सुविधाओं पर बातचीत होगी। परिवार में साथ समय बिताने की इच्छा स्पष्ट रहेगी। हर बातचीत किसी फैसले तक पहुंचे, ऐसा दबाव मन में नहीं रहेगा। शाम को घर के लोगों के बीच बैठना आज के दिन का सुखद हिस्सा होगा।
क्या करें
बच्चे या परिवार के किसी सदस्य के साथ अपनी पसंद की गतिविधि के लिए समय निकालें।
क्या न करें
मित्रों के बीच किसी छोटे मतभेद पर तुरंत तीखा संदेश न भेजें।
कल का राशिफल
कल पढ़ाई में एकाग्रता रहेगी और प्रेम संबंध सुखद होंगे। कारोबार के बड़े फैसलों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। नौकरी में दिन सामान्य रहेगा और सेहत में ऊर्जा के संकेत हैं।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
तनाव से राहत मिलने पर मन हल्का रहेगा। परिवार और मित्रों के साथ सहज समय बिताना मानसिक विश्राम देगा। घर की ओर खिंचाव रहेगा और परिचित वातावरण में आराम अच्छा लगेगा। घरेलू विषय में अचानक बढ़ती दिलचस्पी मन को कुछ देर उलझा सकती है। किसी सुविधा या खरीद के विचार को बार-बार दोहराने से बेचैनी महसूस होगी। आज स्वास्थ्य के बारे में बड़ा निष्कर्ष निकालने की स्थिति नहीं है, लेकिन आराम की अपनी जरूरत साफ समझ आएगी। दिन की भागदौड़ के बाद कुछ समय शांत बैठने के लिए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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