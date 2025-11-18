Hindustan Hindi News
scorpio horoscope today 18 november 2025 aaj ka vrishchik rashi ka rashifal daily future predictions
वृश्चिक राशिफल 18 नवंबर: सिंगल लोग क्रश से कर सकते हैं दिल की बात, फ्रीलांस से होगी अच्छी आमदनी

वृश्चिक राशिफल 18 नवंबर: सिंगल लोग क्रश से कर सकते हैं दिल की बात, फ्रीलांस से होगी अच्छी आमदनी

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 18 November 2025: राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृश्चिक होती है।

Tue, 18 Nov 2025 07:15 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Today 15 November 2025, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आपको काफी पॉजिटिव रहने की जरूरत है। इससे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा बैलेंस बनेगा। ऑफिस से जुड़ी कोई दिक्कत चली आ रही है तो उसे जल्दी सुलझा लें। इससे आपको फायदा ही मिलेगा। लव लाइफ में ईमानदार रहने की जरूरत है। इससे आप पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। ऑफिस में बहुत चुनौतियां आएगी लेकिन आप फिर भी अच्छा काम करके रिजल्ट देंगे। सेहत के मामले में थोड़ा सतर्क रहें।

वृश्चिक लव राशिफल

आज जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, उन्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। चीजें उतनी स्मूदली नहीं होंगी। पार्टनर के साथ थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें। क्लैरिटी के साथ अपनी बात को सामने रखने की कोशिश करें। अपने ईगो को साइड में रखें। ईगो बीच में आएगा तो दिक्कत होगी। अपने पार्टनर की बातों की कद्र करिए। पार्टनर के लिए समय निकालिए। जो लोग सिंगल हैं, वो अपने दिल की बात क्रश से कह सकते हैं, आज पॉजिटिव जवाब ही मिलेगा।

वृश्चिक करियर राशिफल

आज आपको टीम मीटिंग के दौरान मेहनत करनी होगी। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। संगीत, कला, मीडिया और हेल्थकेयर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन मुश्किल से भरा होगा। जिन लोगों को आज इंटरव्यू के लिए जाना है, वो अपने रिजल्ट को लेकर कॉन्फिडेंट रहें। जो स्टूडेंट्स लंबे समय से विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लाई कर रहे थे, उन्हें आज गुड न्यूज मिलने की संभावना है। बिजनेस से जुड़े लोगों को सरकारी विभाग से मदद मिल सकती है। जो लोग बिजनेस से जड़े हैं, आज उन्हें भूलकर भी किसी डील पर साइन नहीं करना चाहिए। आज का दिन इस काम के लिए शुभ नहीं है।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल

आज आपको पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हो सकता है कि परिवार के लोगों के बीच पैसों से जुड़ी कोई बहस हो जाए। आज का दिन समझदारी से इन्वेस्टमेंट करने का है। आज आपको कई अलग-अलग जगहों से इनकम के मौके मिल सकते हैं। फ्रीलांस से आपको अच्छी-खासी आमदनी हो सकती है। अगर घर के लिए कोई सामान या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेना है तो दिन का दूसरा हिस्सा सही रहने वाला है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फंड से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का अच्छा मौका मिल सकता है।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल

आज आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना है। बुजुर्ग लोगों को नींद आने में दिक्कत आएगी। जोड़ों का दर्द भी परेशान कर सकता है। साथ ही पाचन संबंधी दिक्कत भी आएगी। आज कुछ लोगों को सीने से जुड़ी कोई दिक्कत होगी। ऐसे में दिन के पहले हिस्से में सतर्क रहना जरूरी है। महिला जातक आज कान, नाक और आंख से जुड़ी समस्या पर ठीक से ध्यान दें। ब्लड प्रेशर से जुड़ी कोई दिक्कत आज परेशान कर सकती है।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाला (पज़ेसिव), घमंडी, अत्यधिक तीव्र

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक भाग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
