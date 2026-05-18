वृश्चिक राशिफल 18 मई 2026: जल्दबाजी में ना करें कोई काम, धैर्य और संयम रखने से अच्छा बीतेगा आज का दिन
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज 18 मई का दिन... एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 18 मई 2026: आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम वाला रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपको आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। दिन में धैर्य और संयम बनाए रखें, तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। सकारात्मक सोच और शांत व्यवहार आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। बेवजह की विवादों से आज दूर रहें, तो दिन अच्छा बीतेगा।
लव राशिफल
आज प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अगर पिछले कुछ दिनों से जीवनसाथी या प्रेमी के साथ कोई दूरी या मनमुटाव चल रहा था, तो आज उसमें सुधार दिख सकता है। छोटी-छोटी बातें और खुलकर बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाएगी। संतान पक्ष से भी अच्छी खबर मिलने की संभावना है। वहीं सिंगल लोग आज किसी समझदार और भावुक व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आकर्षण अच्छा लगेगा, लेकिन जल्दबाजी ना करें। रिश्ते को समय दें, धीरे-धीरे सब सही दिशा में बढ़ेगा।
करियर राशिफल
करियर और व्यापार के मामले में आज ग्रहों का साथ अच्छा है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों या सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है। रुके हुए कामों में गति आएगी। व्यापार में लाभ की संभावना है, लेकिन आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतें। कोई नया काम शुरू करने से पहले अच्छे से सोच-विचार करें। पुराने संपर्कों से भी फायदा हो सकता है। आज जो भी काम करें, उसे पूरी निष्ठा से करें। जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम ना उठाएं।
मनी राशिफल
आज पैसों के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। किसी की परेशानी देखकर मदद करने का मन कर सकता है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही फैसला लें। अनावश्यक या भावुकता में खर्च ना करें। निवेश या कोई बड़ा खर्च करने से पहले पूरी जानकारी लें। सिर्फ सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। थोड़ी सावधानी आज आपको आने वाले दिनों की परेशानी से बचा सकती है। आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। मंगल की प्रबलता आपको सक्रिय बनाए रखेगी, लेकिन मानसिक थकान और काम के बोझ के कारण शरीर में आलस्य महसूस हो सकता है। सिरदर्द, थकावट या हल्की बेचैनी जैसी छोटी समस्या हो सकती है। भोजन और नींद को लेकर लापरवाही न करें। नियमित दिनचर्या, हल्का भोजन और थोड़ी स्ट्रेचिंग आपकी ऊर्जा बरकरार रखेगी। तनाव कम करने के लिए शाम को थोड़ा समय खुद के लिए निकालें।
18 मई 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए संतुलित और सकारात्मक दिन है। जल्दबाजी से बचें, धैर्य रखें और पॉजिटिव सोच बनाए रखें। छोटी-छोटी सावधानियां आज आपको अच्छे नतीजे दिला सकती हैं। सकारात्मक रहें, तो पूरे दिन का माहौल अच्छा रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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