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वृश्चिक राशिफल 18 जून 2026: पूरी रकम खुली न छोड़ें, अधिक रिस्क लेने से बचें

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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aaj ka Vrishchik Rashifal: मन अगर किसी बात को लेकर बैचेन है तो थोड़ा ध्यान रखें, इसको लेकर परेशान ना हो और अपने फैसलों पर तो इसका असर ना आने दें, तभी आपको लाभ होगा।

वृश्चिक राशिफल 18 जून 2026: पूरी रकम खुली न छोड़ें, अधिक रिस्क लेने से बचें

भरणी नक्षत्र की तेज चाल दिन को सक्रिय रखेगी, लेकिन भीतर पूरा सुकून नहीं रहेगा। फिर भी कुल मिलाकर दिन अच्छा कहा जा सकता है। भाग्य साथ देता दिखेगा और उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आय या काम में राहत महसूस होगी। घर का वातावरण सहारा बन सकता है, अगर आप खुद अनावश्यक तकरार से बचें। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर, सम्मान या उपलब्धि मन खुश कर सकती है। घर के छोटे काम पूरे करना और अपने लोगों के साथ बैठना आज आपको जमीन से जोड़े रखेगा। सुबह का शांत समय घरेलू या आर्थिक फैसले के लिए अच्छा है। देर दोपहर में प्रतिक्रिया तेज हो सकती है।

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जीवनसाथी के साथ सावधानी जरूरी है। छोटी बात को छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन पकड़ ली तो वह आगे बढ़ सकती है। आपके मन की अस्थिरता सामने वाले को दूरी जैसी लग सकती है। इसलिए अपनी थकान या उलझन साफ बताएं। बच्चों से सुख और गर्व मिल सकता है। परिवार में किसी की उपलब्धि से आपका भी नाम अच्छा होगा। घर में खुशी के कारण मौजूद हैं, बस दांपत्य में जिद कम रखें।

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काम में उम्मीद से बेहतर लाभ मिल सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है या किसी पुराने प्रयास का नतीजा दिख सकता है। कारोबारियों को भाग्य का साथ मिलेगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि बिना जांचे फैसला कर लें। छात्र वर्ग के लिए दिन ठीक है। घर पर पढ़ने वालों को शांत माहौल का पूरा उपयोग करना चाहिए। किसी उपलब्धि, प्रमाणपत्र या चयन की खबर मिलने की संभावना है। प्रस्ताव मिले तो शर्तें ध्यान से पढ़ें।

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आय आपकी अपेक्षा से कुछ बेहतर रह सकती है। यही आज की राहत है। फिर भी पूरी रकम खुली न छोड़ें। अतिरिक्त आय का एक हिस्सा अलग रखना समझदारी होगी। बहुत जोखिम वाले कदम केवल उत्साह में न उठाएं। घरेलू जरूरत, बच्चों की पढ़ाई या जरूरी बचत को प्राथमिकता दें।

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स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मन भटका हुआ रह सकता है। इससे भूख में अनियमितता, बेचैनी या हल्का सिरदर्द हो सकता है। ताजा भोजन लें। दिन में एक बार पांच मिनट गहरी सांस लें। इससे भीतर की भागदौड़ कम होगी और बोलचाल नरम रहेगी।

आज की सलाह: खुशी की वजहें हैं, बस मन की बेचैनी को फैसलों पर हावी न होने दें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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