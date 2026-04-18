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वृश्चिक राशिफल 18 अप्रैल 2026: वृश्चिक राशि वाले आज भावनाओं में आकर न लें आर्थिक फैसला, सोच-समझकर उठाएं कदम

Apr 18, 2026 06:34 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल…

वृश्चिक राशिफल 18 अप्रैल 2026: वृश्चिक राशि वाले आज भावनाओं में आकर न लें आर्थिक फैसला, सोच-समझकर उठाएं कदम

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 18 April 2026: आज हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश भारी पड़ सकती है। कुछ मामलों में भरोसा, साझेदारी और सुरक्षा से जुड़े सवाल सामने आ सकते हैं। बाहर से सब शांत दिखे, लेकिन अंदर कुछ दबाव महसूस हो सकता है। मुद्दा झगड़े का नहीं है, बल्कि उस आदत का है जिसमें आप चीजों को कसकर पकड़कर रखते हैं। दिन तब बेहतर होगा जब आप हर चीज को अपने हिसाब से रोककर रखने की कोशिश छोड़ देंगे। शाम तक समझ साफ होगी कि क्या सच में संभालकर रखना जरूरी है और क्या सिर्फ आदत में पकड़ा हुआ है। आज जोर देने से नहीं, बल्कि साफ सोच से काम बनेगा।

आगे पढ़ें वृश्चिक राशि का करियर, आर्थिक, लव और स्वास्थ्य राशिफल-

वृश्चिक राशि का लव राशिफल- आज भावनाएं अंदर ज्यादा रहेंगी, बाहर कम दिखेंगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप या आपका पार्टनर बहुत कुछ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन बोल नहीं पा रहे होंगे। इससे बिना कुछ कहे भी रिश्ता थोड़ा भारी लग सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो आकर्षण होगा, लेकिन आज दिखावे से ज्यादा सच्चाई मायने रखेगी। कोई ऐसा व्यक्ति अच्छा लगेगा जो स्थिर हो और साफ लगे। जो रिश्ता धीरे-धीरे भरोसा दे, वही टिकेगा।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल- काम में आज हर चीज खुद देखने की आदत आपको थका सकती है। कोई काम, जिम्मेदारी या डेडलाइन ज्यादा भारी लग सकती है क्योंकि आप सब कुछ खुद संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा काम का नहीं, बल्कि भरोसे और तरीके का है। काम तब आसान होगा जब आप थोड़ा जिम्मेदारी बांटेंगे। नौकरी में हैं तो साफ कम्युनिकेशन और सही सिस्टम मदद करेगा। बिजनेस में हैं तो प्लानिंग और स्ट्रक्चर जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए भी एक तय तरीके से पढ़ना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल- आज पैसों से जुड़ा कोई मामला भावनात्मक हो सकता है। कोई साझा खर्च, उधार, परिवार से जुड़ा पेमेंट या भरोसे का मामला थोड़ा भारी लग सकता है। मुद्दा पैसे का नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना का है। पैसों को संभालना तब आसान होगा जब आप सीधे तथ्य देखेंगे। किसी भी पेमेंट या फैसले को टालने के बजाय साफ तरीके से निपटाएं। इन्वेस्टमेंट में भी वही चुनें जो समझ में आता हो और स्थिर हो।

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वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज अंदर का तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। मांसपेशियों में जकड़न, नींद की कमी या पेट से जुड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप बहुत कुछ अंदर ही दबाकर रख रहे हैं। आज जरूरी है कि आप खुद को थोड़ा हल्का रखें। समय पर खाना खाएं, शांत माहौल में रहें और शरीर को आराम दें। धीमी सांस, हल्की वॉक और कम सोच आपको बेहतर महसूस कराएगी।

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सलाह- जहां जरूरत नहीं है, वहां पकड़ ढीली करें। जो बात सामने आएगी, वही आपको हल्का महसूस कराएगी।

लकी नंबर: 9

लकी रंग: मल्बेरी

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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