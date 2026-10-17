वृश्चिक राशिफल 17 अक्टूबर: बातचीत से सुलझेंगी उलझनें, पैसों के मामले में सोच-समझकर लें फैसले
आज का वृश्चिक राशिफल 17 अक्टूबर 2026: जानें वृश्चिक राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। आज बातचीत के जरिए उलझनों को सुलझाने का मौका मिलेगा। परिवार में अपनी बात शांति से रखें। करियर में नई चीजें सीखने पर ध्यान दें और पैसों से जुड़े फैसले पूरी जानकारी लेकर करें।
Scorpio Horoscope Today 17 October 2026 Aaj Ka Vrishchik Rashifal: बात कहने का तरीका दिन की कई उलझनें आसान कर सकता है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन धनु राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इसलिए परिवार, बोलचाल और रोजमर्रा के पैसों का हिसाब मुख्य विषय रहेंगे। किसी जरूरी बात पर अपनी राय रखने का साहस बढ़ सकता है। फिर भी तेज आवाज या अंतिम फैसला सुनाने वाला लहजा सामने वाले को असहज कर सकता है। सुबह किसी खर्च या घरेलू जरूरत की असली वजह समझना उपयोगी रहेगा। दिन आगे बढ़ने पर उसी विषय पर साफ बातचीत की गुंजाइश बन सकती है। अपने हिस्से की जिम्मेदारी बताएं और बाकी लोगों से भी उनकी सुविधा पूछें। कोई छोटी यात्रा जरूरी हो तो उसका उद्देश्य और खर्च पहले देख लें। केवल कुछ अलग करने के उत्साह में दिन का पूरा कार्यक्रम न बदलें। घर के किसी सामान की खरीद पर तुलना करना जल्द फैसला लेने से बेहतर रहेगा। शाम को परिवार के साथ थोड़ी सामान्य बातचीत रखें। हर मुलाकात को किसी समस्या के समाधान की बैठक बनाने की जरूरत नहीं है।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
साथी से मतभेद हो तो पुरानी शिकायतों की पूरी सूची न खोलें। एक मुद्दे पर बात करें और जवाब सुनने की जगह दें। घर की व्यवस्था में राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। उनका प्रभाव घरेलू बेचैनी को काम की दूरी से जोड़ सकता है, इसलिए ऑफिस की खीझ घर की बातचीत में न उतारें। किसी के शांत रहने को उदासीनता मानना जरूरी नहीं है। साथ खाना बनाना या छोटा घरेलू काम बांटना बातचीत आसान कर सकता है। अकेले पाठक नए परिचय में निजी बातें धीरे साझा करें। परिवार के सामने साथी की बात काटने से बचना भी भरोसा बनाए रखने में मदद देगा।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
सीखने के लिए सही सवाल पूछना आपकी ताकत बन सकता है। गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में हैं। उनका प्रभाव शिक्षक, अनुभवी सहकर्मी या किसी भरोसेमंद स्रोत से दिशा लेने में मदद दे सकता है। किसी प्रक्रिया का उद्देश्य समझ लें तो उसे याद रखना आसान होगा। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में हैं। उनके प्रभाव में पढ़ाई और रचनात्मक काम को छोटे नियमित अभ्यास की जरूरत रहेगी, केवल प्रेरणा का इंतजार न करें। ऑफिस में कोई नया तरीका आजमाना हो तो पहले सीमित काम पर परखें। विद्यार्थियों को उत्तर लिखकर देखने से तैयारी की वास्तविक स्थिति समझ आ सकती है। आवेदन या प्रस्तुति भेजने से पहले जरूरी विवरण जांचें। किसी की अच्छी प्रतिक्रिया को आगे अभ्यास करने का संकेत मानें।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में सामान्य स्थिति भी साफ हिसाब मांगती है। रोज की जरूरत, घरेलू खरीद और आने जाने का खर्च अलग लिखें। वाहन या किसी महंगी वस्तु की खरीद सोच रहे हैं तो तुलना और कागज देखने के लिए पर्याप्त समय रखें। बेचने वाले की जल्दी आपके फैसले की वजह न बने। परिवार में साझा खर्च पर बात हो तो अनुमान के बजाय वास्तविक रकम सामने रखें। कोई पुराना भुगतान याद आए तो पहले उसका रिकॉर्ड जांचें। बचत से रकम निकालने से पहले देखें कि खरीद जरूरी है या कुछ दिन प्रतीक्षा कर सकती है।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दिन की भागदौड़ में भोजन और पानी की अनदेखी न करें। बातचीत की टेंशन शरीर में थकान जैसा एहसास दे सकती है। किसी बहस के बाद तुरंत दूसरा काम पकड़ने के बजाय कुछ देर शांत बैठें। हल्की चहलकदमी मन का दबाव कम करने में मदद कर सकती है। बाहर जाना हो तो अपनी सुविधा के अनुसार विराम रखें। देर शाम भारी भोजन और लगातार स्क्रीन देखने से बचना बेहतर रहेगा। किसी तकलीफ का बार बार अनुभव हो तो अनुमान लगाने के बजाय उचित सलाह लें।
आज की सलाह: जरूरी बात धीमे कहें, और खरीद का फैसला पूरी जानकारी देखकर करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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