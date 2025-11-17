वृश्चिक राशिफल 17 नवंबर : वृश्चिक राशि वालों की लवलाइफ में दिक्कतें, डिप्लोमेटिक तरीके से संभालें

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। वृश्चिक राशि वालों का फोकस बहुत तेज रहेगा। अंदर की भावनाएं आज क्लियर होंगी

Scorpio Horoscope Today 17 November 2025: वृश्चिक राशि के लोग सिद्धांतो वाले हैं। आज गहराई से प्यार और जॉब में सफलता आपके दिन की मुख्य हाइलाट्स हैं। आपकी लाइफ में इस समय समृद्धि है, यह भी आपके अच्छे लाइफ का प्रॉमिस कर रही है। आज आपकी हेल्थ का भी असर कहीं नहीं होगा। आज कोई प्यार से जुड़ा इश्यू आपको नहीं होगा। आप ऑफिस में अच्छे हैं, इस समय निवेश के अच्छे ऑप्शन को देखें। आपकी हेल्थ भी इस समय अच्छी है।

वृश्चिक लव राशिफल वृश्चिक राशि वालों की लवलाइफ में इस समय छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। हो सकता है आपका पार्टनर, जिस तरह का आप व्यवहार कर रहे हैं, उससे खुश ना हो। इससे आप दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है। आपको इस मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से संभालना है। कुछ लव अफेयर में कोई तीसरा इंसान आके इंटरफेयर कर सकते हैं, जिसके कारण परेशानियां बढ़ेंगी। आपको इसको बड़ी समझदारी से संभालना है। इस बात का भी ध्यान खें कि इस पूरे मामले पर अपना कंट्रोल रखें, चीजें आपके हाथ से फिसलनी नहीं चाहिए। सिंगल महिलाओं को कोई प्रपोजल मिल सकता है। एक्स से दूरी बनाए रखना भी अच्छा है, क्योंकि इससे शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है।

काम में अपनी बेस्ट पर्फोर्मेंस आपको देनी है। अगर ऑफिस में ईगो से जुड़े या ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ी दिक्कत हों, तो आपको इसका असर लाइफ पर नहीं पड़ने देना है।हेल्थकेयर, आईटी, होटल मैनेजमेंट, एनिमेशन प्रोफेशनल्स इस समय विदेश में भी मौके देखेंगे। जिन लोगों का इंटरव्यू इस समय होने वाला है, उन्हें कॉन्फिडेंस रखना है कि वो लोग बिना स्ट्रगल के लिए इसे पास कर लेंगे। बिजनेसमैन इस समय पार्टनरशिप को बढ़ाने के बारे में सीरियस होकर सोच रहे हैं। कपड़ा, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन एक्सेसरीजऔर ट्रांसपोर्ट से जो लोग जुड़े हैं, उन बिजनेसमैन को आज अच्छा रिटर्न भी मिलेगा।

वृश्चिक मनी राशिफल आज वृश्चिक राशि वालों के पास समृद्धि आएगी। अगर आप इस समय नई संपत्ति खरीदना चाह रहें है, तो आपके लिए बेस्ट है। कुछ महिलाओं को किसी फैमिली प्रोग्राम में पैसा लगाना पड़ सकता है। दोपहर के समय आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकती हैं, आपके लिए अच्छा है। कुछ लोगों को परिवार में संपत्ति से कोई मामला सुलझा लेने में मदद करनी चाहिए। किसी बिजनेस में निवेश करने से पहले, मार्केट को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आपको आंखे बंद करके कहीं पैसा नहीं लगाना हैऔर पैसा गंवाने की जरूरत नहीं है। इसलिए पैसा कहीं लगाते समय खास ध्यान दें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल आप दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज या योग से कर सकते हैं। इससे आपकी हेल्थ पर असर होगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप खूब पानी पिएं और तंबाकू और शराब दोनों से हमेशा के लिए दूरी बना लें। सिरदर्द या पैरों में दर्द जैसी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। बुजुर्गों को हिल स्टेशन की यात्रा करते समय सावधान रहना चाहिए और मेडिकल किट अपने साथ जरूर लेकर जाएं।ऑफिस का तनाव घर ले जाने से बचें।