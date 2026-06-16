वृश्चिक राशिफल 17 जून 2026: बिजनेसमैन के अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे, धन लाभ के संकेत भी मिलेंगे
Scorpio horoscope: वृश्चिक राशि वालों के लिए बचने लायक गलती यह होगी कि अच्छा समय देखकर एक साथ बहुत सारे काम पकड़ लें। प्राथमिकता तय करें। ऐसा करेंगे तो परिणाम ज्यादा साफ मिलेंगे।
सुबह का मूड कल की तुलना में थोड़ा हल्का महसूस हो सकता है। यही छोटा सा बदलाव आज आपको आगे बढ़ाने वाला है। सफलता के संकेत कई तरफ से बन रहे हैं, लेकिन आपको अपनी लय बनाए रखनी होगी। विद्यार्थी ध्यान और आत्मविश्वास के साथ पढ़ पाएंगे। बच्चों की ओर से भी संतोषजनक खबर मिल सकती है। चंद्रमा मेष में होने से काम की रफ्तार तेज होगी और आप चीजों को जल्दी समेटना चाहेंगे। फिर भी हर मुद्दे पर तुरंत निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं। किसी फोन कॉल पर अच्छी सूचना या सहयोग की बात मिल सकती है। प्रेम, परिवार और काम, तीनों में एक साथ सुधार का भाव दिखता है। शनि का मीन गोचर आपको भीतर से गहराई और जिम्मेदारी दे रहा है। इसलिए आज की खुशी आपको हल्का नहीं, बल्कि स्थिर बनाएगी। अगर कोई अटका हुआ विषय था तो उसका हल मिलने की संभावना है। देर दोपहर में प्रतिक्रिया तेज हो सकती है, इसलिए उसी समय विवाद वाली बात टालना ठीक रहेगा। एक राहत यह है कि आप अकेले नहीं हैं। लोग आपके साथ खड़े दिख सकते हैं।
वृश्चिक लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। जिन लोगों के बीच कुछ दूरी या चुप्पी थी, वे भी सामान्य होने की दिशा में बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में मिलने जुलने का अवसर बन सकता है। इसे सरल रखें। बहुत दिखावे की जरूरत नहीं है। परिवार के साथ बैठकर किसी बच्चे की पढ़ाई, दिनचर्या या आगे की योजना पर बात हो सकती है और माहौल सकारात्मक रहेगा। अगर किसी अपने का फोन आए तो केवल औपचारिक जवाब देकर बात खत्म न करें। थोड़ा समय देकर सुनें। इससे संबंध और नरम होंगे। बचने लायक गलती यही है कि आप अपनी सफलता या व्यस्तता के कारण भावनात्मक संकेतों को हल्के में लें। रिश्ते आज साथ देना चाहते हैं।
वृश्चिक करियर राशिफल
यह क्षेत्र मजबूत दिखता है। विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगाकर अच्छा काम कर सकेंगे। कठिन विषय भी आज उतना भारी नहीं लगेगा। नौकरीपेशा लोग अपने काम को गति दे पाएंगे। यदि कोई महत्वपूर्ण कॉल, मीटिंग या प्रस्तुतिकरण है तो सुबह तैयारी कर लें। आपकी पकड़ स्पष्ट रहेगी। व्यवसायियों के लिए भी समय अनुकूल है। ग्राहकों, साझेदारों या टीम से सहयोग मिल सकता है। अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे। यदि किसी प्रतिस्पर्धी स्थिति में हैं, तो आज आपका मनोबल सही रहेगा।
वृश्चिक धन राशिफल
धन के मामले में दिन उत्साह देने वाला है। सट्टा या जोखिम वाले साधनों में रुचि बढ़ सकती है और कुछ लोगों को लाभ के संकेत भी दिख सकते हैं, फिर भी अति आत्मविश्वास से बचना ठीक रहेगा। नियमित आय के अलावा कोई अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। यदि कोई फोन कॉल पर वित्तीय सलाह दे तो अपनी समझ से जांच लें। बच्चों या शिक्षा से जुड़े खर्च संतोष के साथ किए जाएंगे। आज धन आने की संभावना अच्छी है, पर संभलकर चलना ही लाभ को टिकाएगा।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी और मन भी अपेक्षाकृत प्रसन्न रहेगा। फिर भी अधिक उत्साह में पानी कम पीना या भोजन टालना ठीक नहीं। पीठ या कमर में हल्का खिंचाव हो तो बैठने की स्थिति बदलें। शाम को मन शांत करने के लिए बहुत भीड़ भरे माहौल के बजाय अपना समय चुनें। मानसिक हल्कापन आज आपकी सबसे बड़ी दवा है। इसे संभालकर रखें।
आज की सलाह: अच्छी खबरों के बीच भी गति संतुलित रखें, तभी सफलता टिकाऊ बनेगी
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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