वृश्चिक राशिफल 17 जनवरी 2026: वृश्चिक राशि वालों के जीवन में उतार-चढ़ाव संभव, सोच-समझकर लें फैसले

संक्षेप:

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में आज उतार-चढ़ाव संभव है।

Jan 17, 2026 06:31 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 17 January 2026: वृश्चिक राशि आज काम पर मिले नए टास्क पर पूरा फोकस रखें। रिश्ते के लिए भी समय निकालना जरूरी रहेगा। आर्थिक स्थिति को संभालकर रखें। सेहत को लेकर आज थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। प्यार के मामले में शांत रहें और रिश्ते से जुड़े जरूरी फैसलों पर सोच-समझकर कदम उठाएं। ऑफिस में अनुशासन बनाए रखें और नई जिम्मेदारियां पूरे आत्मविश्वास के साथ लें। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन सेहत में हल्की परेशानी हो सकती है।

वृश्चिक लव राशिफल: आज रिश्ते में बातचीत की सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ लॉन्ग-डिस्टेंस रिश्ते आज उतने अच्छे या पॉजिटिव नहीं रहेंगे, जिससे मन में उलझन आ सकती है। बहस के दौरान भी कड़वे शब्दों से बचें। दिन का दूसरा हिस्सा परिवार वालों से अपने रिश्ते को लेकर बात करने के लिए अच्छा है। सिंगल लोग दिन के दूसरे भाग में किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिल सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं को घर में अहंकार से जुड़ी छोटी-मोटी बातों से परेशानी हो सकती है।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज काम में प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम रह सकती है, जिससे मैनेजमेंट नाराज हो सकता है। किसी सीनियर से भी सतर्क रहें, जो आपके खिलाफ चाल चल सकता है। हेल्थकेयर, आईटी, हॉस्पिटैलिटी और एनीमेशन से जुड़े लोगों को विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। जो लोग अहम प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, उन्हें डेडलाइन का खास ध्यान रखना होगा और क्लाइंट को अपने व्यवहार से इम्प्रेस करना होगा। विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस करने वालों को फंड जुटाने में हल्की परेशानी आएगी, लेकिन एक-दो दिन में मामला सुलझ जाएगा।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल: आज धन की आवक बनी रहेगी। प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री हो सकती है। कुछ लोगों को बैंक लोन मिलने के भी योग हैं। किसी भाई-बहन के कानूनी मामले में आपको आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। शेयर ट्रेडिंग या सट्टे में निवेश करने से पहले सही सलाह जरूर लें, तभी फायदा मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोग आज प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटाने में सफल रहेंगे।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत में उतार-चढ़ाव रह सकता है। जिन लोगों को पहले से दिल से जुड़ी परेशानी रही है, उन्हें खास सावधानी रखनी चाहिए। सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय ध्यान रखें। कुछ महिलाओं को मुंह या आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी होगा। माइग्रेन, गले में दर्द और वायरल बुखार की शिकायत आम रह सकती है। आज जिम जॉइन करने और शराब-सिगरेट छोड़ने का भी अच्छा दिन है।

