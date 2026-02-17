वृश्चिक राशिफल 17 फरवरी 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज चुनौतियों भरा दिन, सेहत का भी रखें ध्यान
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल…
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 17 February 2026: आज का दिन आपको रिश्तों और काम- दोनों में संयम रखने की सीख देगा। प्यार के मामले में शांत रहेंगे तो बात बनेगी और प्रोफेशनल लाइफ में नई चुनौतियां लेने से आपकी काबिलियत सामने आएगी। दिन की शुरुआत सामान्य रह सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ेगा, काम में रफ्तार आएगी। कुछ फैसले आज जल्दी लेने पड़ सकते हैं, इसलिए भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सोच-समझकर कदम उठाएं। सेहत से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है, लेकिन पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। पार्टनर को समय देना आज जरूरी रहेगा, वहीं काम से जुड़े जरूरी टास्क भी समय पर निपटाने होंगे। बैलेंस बनाकर चलेंगे तो दिन आपके पक्ष में जा सकता है।
वृश्चिक राशि लव राशिफल- आज रिश्ते में ठंडे दिमाग से काम लें। छोटी-छोटी बातों पर रिएक्ट करने से बचें और पार्टनर की बात ध्यान से सुनें। साथ में समय बिताने का प्लान बन सकता है, जिससे दूरी कम होगी। एक-दूसरे के निजी और प्रोफेशनल फैसलों में सपोर्ट देना रिश्ते को मजबूत करेगा। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे दिल की बात शेयर करने का मन बनेगा। कुछ लॉन्ग-डिस्टेंस रिश्तों में जो ठंडापन आ रहा था, वह आज कम हो सकता है। पुराने मुद्दों को लेकर मन में जो बातें दबी थीं, उन्हें आज खुलकर रखने का मौका मिलेगा। खुले मन से बात करेंगे तो गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ता बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि करियर राशिफल- कामकाज में आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ऑफिस में सीनियर्स आपसे कुछ अहम काम सौंप सकते हैं, जिससे आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। विदेश से जुड़े मौके बनने के संकेत हैं, खासकर फाइनेंस, हेल्थकेयर, आईटी, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एविएशन फील्ड में काम करने वालों के लिए। विदेशी क्लाइंट्स से बातचीत में आपकी नेगोशिएशन स्किल काम आएगी। अगर कोई नया आइडिया या प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो आज पहल कर सकते हैं। कुछ कामों के लिए ओवरटाइम करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत का फायदा आगे चलकर मिलेगा। जो लोग मौजूदा नौकरी से खुश नहीं हैं, वे आज नई जॉब के लिए अप्लाई करने पर विचार कर सकते हैं।
वृश्चिक राशि आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। दिन के दूसरे हिस्से में दान-पुण्य करने का मन बन सकता है। कुछ लोग घर की मरम्मत या रिनोवेशन का प्लान बना सकते हैं, जो आने वाले समय में आरामदायक साबित होगा। पुराने निवेश से उम्मीद के मुताबिक रिटर्न न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है, जिससे नई प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला टल सकता है। कारोबारियों का जो पैसा क्लाइंट्स के पास अटका हुआ था, उसके मिलने के योग हैं। इससे बिजनेस की हालत बेहतर होगी और आगे की प्लानिंग आसान होगी।
वृश्चिक राशि स्वास्थ्य राशिफल- आज सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। एलर्जी से जुड़ी परेशानी हो सकती है, जरूरत लगे तो डॉक्टर से सलाह लें। जिन लोगों को दिल से जुड़ी पुरानी दिक्कत है, उन्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बुजुर्गों को पारिवारिक बातों को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है, ऐसे में उन्हें भावनात्मक सपोर्ट दें। बच्चों को हल्की चोट या मुंह-दांत से जुड़ी समस्या हो सकती है। योग और ध्यान से नींद की परेशानी में राहत मिलेगी। भारी सामान उठाते वक्त सावधानी रखें और शरीर पर ज्यादा जोर न डालें।
Yogesh Joshi
