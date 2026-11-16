आज का वृश्चिक राशिफल(16 नवंबर 2026): धन आने के योग मेहनत से बनेंगे, शनि भी मेहनत मांग रहे
Scorpio Horoscope: चेतावनी यह है कि मेहनत की अपेक्षित कमाई को पहले से उपलब्ध मानकर खर्च बढ़ाना दबाव देगा। आज उपलब्ध रकम के भीतर ही शौक का खर्च रखें।
आपका एक साहसी फैसला आपको ज्यादा मेहनत में लगाएगा। अपने निर्णय को निभाने का इरादा मजबूत होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही बेचैनी और आलस्य दोनों महसूस होंगे। कभी काम शुरू करने की जल्दी होगी, कभी उसी काम में मन लगाने में देर होगी। दिन का फायदा अपनी पहल से मिलेगा। धन आने के योग मेहनत से ही बनेंगे। बच्चों के बेहतर प्रदर्शन की संभावना है और विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो सकता है। जीवनसाथी से संबंध सामान्य रहेंगे। आज उत्साह का अर्थ हर समय एक जैसी रफ्तार होना नहीं होगा। मन के उतार-चढ़ाव के बीच भी अपने फैसले को लेकर भरोसा बना रहेगा और आगे बढ़ने की इच्छा मजबूत होगी।
करियर और शिक्षा कैसी रहेगी वृश्चिक राशि की
काम में आपकी पहल चलेगी। फोन पर जरूरी बातचीत अच्छी होगी और छोटे सफर के लिए दिन अनुकूल रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के तीसरे भाव में रहेगा, जिससे प्रयास को बल मिलेगा और भाई-बहनों से संवाद सहज होगा। दफ्तर में जिस बात के लिए खुद आगे आना होगा, वहां आत्मविश्वास काम आएगा। मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री शनि पढ़ाई और रचनात्मक काम में लगातार मेहनत मांगता है। इसका फल मिलने के योग हैं, मगर नतीजे आने में समय लग सकता है। विद्यार्थियों को लक्ष्य साधने में अनुकूलता मिलेगी और बच्चे इच्छित परिणाम की ओर बढ़ सकते हैं। आज उनकी कोशिश में सुधार दिखने की संभावना है। पढ़ाई के लिए एक तय समय रखें।
आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी वृश्चिक राशि की
आमदनी का रास्ता आज आपके काम और प्रयास से जुड़ा रहेगा। केवल इच्छा करने से रकम की स्थिति बदलने का भरोसा नहीं होगा। जिस काम में समय लगेगा, उसी से आर्थिक लाभ की संभावना बनेगी। दिन के बीच मेहनत का बोझ महसूस होगा, फिर भी कमाई के लिए सक्रिय रहने का मन रहेगा। कन्या राशि के ग्यारहवें भाव में मार्गी शुक्र अपनी नीच राशि में है। इससे दोस्तों के साथ सुख-सुविधा और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ेगी। मिलने-जुलने में पैसा लगने की संभावना है।
लवलाइफ कैसी रहेगी वृश्चिक राशि की?
जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। दिन की बेचैनी के बीच घर का संवाद अपने रोज के ढंग से चलेगा। हर बातचीत में खास उत्साह नहीं होगा, फिर भी रिश्ते की सामान्य लय बनी रहेगी। भाई-बहनों से फोन पर बात अच्छी होगी और अपनी बात कहने में आसानी रहेगी। बच्चों की कोशिशों को लेकर मन में उम्मीद बढ़ेगी। उनके बेहतर करने की संभावना है, हालांकि परिणाम के लिए धैर्य वाला साथ उपयोगी रहेगा। आज बच्चे या विद्यार्थी को अपनी गति से आगे बढ़ते देखना आपके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होगा। उनसे बात करते समय कोशिश के बारे में पूछें। दोस्ती के दायरे में मिलने-जुलने की इच्छा भी रहेगी और साथ बिताया समय अच्छा लगेगा।
स्वास्थ्य कैसा रहेगा वृश्चिक राशि का
सुस्ती और बेचैनी साथ रहने से दिन की ऊर्जा असमान महसूस होगी। काम की शुरुआत में आलस्य रहेगा, जबकि मन भीतर से कुछ कर लेने को उतावला होगा। आत्मविश्वास बढ़ने के बाद भी शरीर से एक जैसी रफ्तार मिलने की अपेक्षा भारी पड़ सकती है। आज स्वास्थ्य में किसी बड़े सुधार या नई परेशानी का स्पष्ट संकेत नहीं है। मुख्य अनुभव थकावट जैसी सुस्ती और मन की अधीरता का रहेगा। काम के बीच छोटा विश्राम रखें। इससे दिन की गति संभालने में मदद मिलने की संभावना है। शाम तक अपने प्रयास को लेकर संतोष का भाव रहेगा, हालांकि काम पूरा करने में लगा समय आपकी शुरुआती उम्मीद से अधिक महसूस हो सकता है।
क्या करें
अपने साहसी फैसले से जुड़ा पहला काम आज पूरा करने के लिए समय तय करें।
क्या न करें
बच्चे के परिणाम को लेकर बार-बार सवाल करके उस पर दबाव न बढ़ाएं।
कल का राशिफल
कल मेहनत से तनाव और बेचैनी बढ़ेगी। पड़ोसियों से संबंध सुधरेंगे। नए या पुराने मित्र से मिलने और पड़ोस के समारोह में जाने की संभावना है। खानपान और सफर में सावधानी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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