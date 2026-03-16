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वृश्चिक राशिफल 16 मार्च: आज एक्स पार्टनर से ना करें बिल्कुल भी कनेक्ट, ऑफिस में मिल सकती है नई जिम्मेदारियां

Mar 16, 2026 06:18 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 16 March 2026: राशि चक्र में आठवीं राशि वृश्चिक होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 16 मार्च का दिन कैसा जाने वाला है?

वृश्चिक राशिफल 16 मार्च: आज एक्स पार्टनर से ना करें बिल्कुल भी कनेक्ट, ऑफिस में मिल सकती है नई जिम्मेदारियां

Scorpio Horoscope Today 16 मार्च 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करें। प्रोफेशनल लाइफ में पूरी लगन और डिस्प्लिन के साथ अपना बेस्ट जरूर दें। हर काम को समय पर पूरा करें और इसके लिए स्मार्ट तरीके से काम जरूर करें। आपकी आर्थिक स्थिति आज सही रहने वाली है। आज इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय है। पैसे और स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन आपके फेवर में जाएगा। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं होगी। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें।

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वृश्चिक लव राशिफल

अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता मजबूत हो तो खुलकर बात करना बेहद ही जरूरी है। आज आप पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही आप फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। आज बस इतनी कोशिश करें कि कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार आपके रिश्ते में दखलअंदाजी ना दें। पुरानी बात को लेकर किसी भी तरह की बहसबाजी ना करें। एक्स पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करेंगे तो आपके मौजूदा रिश्ते पर इसका प्रभाव दिखेगा। वहीं महिला जातकों के लिए गर्भधारण की संभावना काफी ज्यादा है।

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वृश्चिक करियर राशिफल

प्रोफेशनल लाइफ में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ऐसे में आप मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। सीनियर्स आपसे बेहतर काम करने की उम्मीद करेंगे। अगर आप नए मौके की तलाश में हैं तो आपकी ये तलाश खत्म होने वाली है। अगर कहीं इंटरव्यू देना है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सबसे अच्छा है। आप अपने टेक्निकल स्किल को अपडेट कर सकते हैं। इससे आपको आगे लाभ ही मिलेगा। जिन लोगों ने हाल ही में कोई नई नौकरी ज्वाइन की है, उन्हें खुद को साबित करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। ज्वेलरी, फैशन एक्सेसरीज, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सही होगा। वहीं स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन लकी होगा।

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वृश्चिक मनी राशिफल

आज आपके लिए पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। हालांकि अपने खर्चों पर पूरी तरह से कंट्रोल रखें। अगर आप ज्वेलरी या फिर प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो इसके लिए दिन का पहला हिस्सा सबसे सही होगा। इसी दौरान ही इन चीजों को खरीदने की कोशिश करें। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज के दिन किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहिए। आज के दिन कुछ लोग दान-पुण्य का भी काम कर सकते हैं। जो महिला जातक अपना बिजनेस शुरु करने की प्लानिंग कर रही हैं, उनके लिए भी आज का दिन फेवरेवल होगा।

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वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल

आज वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य सही रहने वाला है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि आप ऑफिस की टेंशन को घर तक ना ले आएं। आज हो सकता है कि आपको आंख में दर्द की शिकायत हो तो ऐसे में काम के बीच-बीच में छोटे ब्रेक जरूर लेते रहें। कुछ लोगों को आज नींद से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। आज कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीया जाए। नशे वाली किसी भी चीज से दूरी बनाकर रखें। आज कुछ लोगों को स्किन इन्फेक्शन या आंख से जुड़ी कोई भी समस्या हो सकती है। अगर दिक्कत ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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