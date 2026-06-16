वृश्चिक राशिफल 16 जून 2026: आज किसी खबर से मन हो सकता है दुखी, इन 3 जगहों पर बरतें सावधानी
Aaj Ka Vrishchik Rashifal, Scorpio Horoscope 16 June 2026: आज वृश्चिक राशि वालों के लिए निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। कामकाज में सतर्कता बरतें। दोपहर में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। पढ़ें आज का वृश्चिक राशिफल।
Scorpio Horoscope Today 16 June 2026, आज का वृश्चिक राशिफल: सबसे पहले सावधानी की बात। सड़क पर, वाहन चलाते समय और काम करते हुए लापरवाही बिल्कुल न करें। दिन औसत है, पर छोटी चूक परेशानी बढ़ा सकती है। चंद्रमा मेष में होने से रफ्तार तेज रहेगी और भरणी नक्षत्र आपको काम निपटाने की जल्दी देगा। यही जल्दी गलती करवा सकती है। किसी खबर से मन खिन्न हो सकता है या उम्मीद के खिलाफ कोई सूचना मिल सकती है। इसलिए आज भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों तरह की सावधानी जरूरी है। घर या परिवार की किसी चर्चा में आवाज ऊंची हुई तो तनाव लंबे समय तक रह सकता है। सुबह का शांत हिस्सा सबसे उपयोगी है। वाहन, कागज, रास्ता, औजार या काम की सूची पहले देख लें। देर दोपहर में जल्दबाजी सबसे अधिक नुकसानदेह रहेगी। अच्छी बात यह है कि दिन पूरी तरह नकारात्मक नहीं। यदि आप संयमित रहे तो कई उलझनें बढ़ने से पहले ही रुक जाएंगी।
प्रेम और रिश्ते
जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना आज जरूरी काम है। घर में किसी पारिवारिक चर्चा के दौरान आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन तरीका गलत हुआ तो पूरा माहौल बिगड़ सकता है। अनावश्यक बहस से बचें। खासकर पुरानी शिकायतें दोबारा न खोलें। प्रेम संबंधों में भी आज बहुत ज्यादा अपेक्षा रखने के बजाय सामान्य व्यवहार रखें। अगर कोई बुरी खबर या निराशाजनक सूचना मिले, तो उसका गुस्सा रिश्ते पर न उतारें। परिवार के बुजुर्ग या किसी महिला सदस्य की बात बीच में काटने से तनाव बढ़ सकता है। राहत यह है कि अगर आप सुनने का धैर्य रखेंगे तो सामने वाला भी कठोर नहीं रहेगा। सामान्य स्नेह बना रह सकता है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में सावधानी सबसे बड़ा मंत्र है। मशीन, औजार, ड्राइविंग, फील्ड वर्क या जल्दी में किया गया कागजी काम गलती दे सकता है। नौकरीपेशा लोग आज हर मेल, रिपोर्ट और आंकड़ा दोबारा देखकर भेजें। व्यापार में नया निवेश, खासकर बिना पूरी जानकारी वाला, टालना ठीक रहेगा। किसी नकारात्मक खबर के कारण मन हट सकता है, लेकिन काम आधा छोड़ना नुकसान करेगा। छात्र पढ़ाई में ठीक रहेंगे, पर ध्यान भटकने का असर तेज होगा। इसलिए छोटा लक्ष्य रखें और पूरा करें। प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या मुख्य बात सुबह में रखना बेहतर रहेगा। बचने वाली गलती यह होगी कि आप भावनात्मक प्रतिक्रिया के कारण व्यावसायिक निर्णय लें। स्पष्ट दिमाग बनाए रखें। यही आपको औसत दिन से संतोषजनक परिणाम दिला सकता है।
धन और वित्त
निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं माना जाएगा। किसी की बात सुनकर, खबर देखकर या डर में आकर पैसा न लगाएं। जरूरी खर्च तो होंगे, पर अनावश्यक खरीदारी रोकनी होगी। अगर वाहन, उपकरण या घर की मरम्मत पर पैसा लगे तो गुणवत्ता देख लें, केवल सस्ती चीज न चुनें। परिवार की किसी बात के कारण अचानक भुगतान हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं, बस नकदी और डिजिटल दोनों खर्च पर नजर रखें। थोड़ा संयम आर्थिक दबाव को बढ़ने नहीं देगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
सिर, आंख, हाथ या कंधे को लेकर सावधानी रखें, खासकर ड्राइविंग या तेज काम के दौरान। अगर मन खराब हो तो भी शरीर की गति पर ध्यान रखें। नाश्ता छोड़कर घर से न निकलें। बहुत तेज मसाला या बेमौसम खाना पेट को परेशान कर सकता है। काम के बीच थोड़ी देर बैठकर पैरों को आराम देना जरूरी है। रात में मन शांत करने के लिए तेज आवाज या भीड़ से कुछ दूरी रखें।
आज की सलाह: सड़क, शब्द और सौदा, इन तीन जगहों पर अतिरिक्त सावधानी ही आपका बचाव है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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