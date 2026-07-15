वृश्चिक राशिफल 16 जुलाई: आज गुरु के सपोर्ट से बनेंगे काम, बस रखें इन बातों का ध्यान, पढ़ें राशिफल
Scorpio Horoscope Today 16 July 2026 Aaj Ka Vrischik Rashi Ka Rashifal: वृश्चिक राशि वालों को आज गुरु ग्रह का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। हालांकि फिर भी कुछ चीजों पर गौर करना जरूरी होगा। पढ़ें 16 जुलाई के लिए वृश्चिक राशि का राशिफल।
Scorpio Horoscope Today 16 July 2026 Aaj Ka Vrischik Rashifal, वृश्चिक राशिफल 16 जुलाई: सुबह का समय भीतर से थोड़ा गंभीर, लेकिन अर्थपूर्ण रहेगा। मन जीवन, सीख, विश्वास या किसी बड़े सवाल पर जा सकता है। किसी धार्मिक, आध्यात्मिक या पारिवारिक परंपरा से जुड़ी बात में दिलचस्पी बढ़ सकती है। गुरु का सहयोग आपको सही दिशा का एहसास देता है, इसलिए जल्दबाजी से ज्यादा समझदारी काम आएगी। अगर कहीं जाना हो, किसी सलाहकार से मिलना हो या कोई जरूरी चर्चा करनी हो, तो बातों का सार पकड़ें, केवल शब्दों पर न अटकें। दिन बढ़ने पर ध्यान करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि की तरफ शिफ्ट होगा। तब यह जरूरी होगा कि आप अपने काम को थोड़ी पेशेवर दूरी के साथ देखें। जो लोग लंबे समय से किसी योजना को आगे बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए शाम के आसपास गति बन सकती है। सूर्य और बुध के प्रभाव से कुछ बातें अभी पूरी तरह साफ नहीं होंगी, इसलिए आधी जानकारी पर निष्कर्ष न बनाएं। कुल मिलाकर यह दिन भाग्य भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम चुनने का है।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
दिल के मामले में यह दिन नरम और सहारा देने वाला रह सकता है। सुबह रिश्तों में समझ, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव की भावना मजबूत रहेगी। साथी के साथ कोई गहरी बात हो सकती है। अगर आप प्रेम संबंध में हैं, तो मन की बात कहने का अच्छा मौका मिल सकता है, बस पुराने मुद्दे दोहराने से बचें। विवाहित लोगों के लिए भी आपसी स्नेह बढ़ाने वाला समय है। बच्चों से जुड़ी कोई खुशी, उनकी कोशिश या पढ़ाई की प्रगति मन को अच्छा कर सकती है। शाम के बाद काम या जिम्मेदारियों की वजह से समय कम मिल सकता है, इसलिए छोटा लेकिन सच्चा संवाद जरूरी रहेगा। मंगल के कारण कभी कभी रिश्तों में जिद आ सकती है, इसलिए जीतने नहीं, समझने की कोशिश करें।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम दोनों में दिन दो हिस्सों में फल देगा। पहले हिस्से में सीखने, रिसर्च, ट्रेनिंग, लेखन, आवेदन, इंटरव्यू की तैयारी या किसी विषय को समझने में प्रगति हो सकती है। अगर आप उच्च शिक्षा, विदेश, यात्रा आधारित काम या सलाहकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो नए विचार मिलेंगे। दिन के बाद के हिस्से में करियर अधिक सक्रिय होगा। ऑफिस में आपकी उपस्थिति नोटिस की जा सकती है। किसी सीनियर से उपयोगी फीडबैक या किसी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने का संकेत मिल सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए नई शुरुआत या विस्तार पर सोचने का समय बन रहा है, लेकिन कागजी और वित्तीय पहलू देखकर ही आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए अनुशासन जरूरी है। रचनात्मक विषयों और प्रस्तुति वाले कामों में सराहना मिल सकती है।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक पक्ष स्थिर रखने के लिए सोच समझकर चलना होगा। कमाई की संभावना बनी रह सकती है, खासकर काम से जुड़ी गतिविधियों के कारण। फिर भी किसी बड़े खर्च, उधार या साझा पैसों के मामले में पूरी स्पष्टता रखें। बिजनेस में नया कदम लेने से पहले बजट और समयसीमा तय कर लें। यात्रा, पढ़ाई या घर की जरूरत पर खर्च हो सकता है। पैसा आए तो उसे तुरंत नए जोखिम में लगाने के बजाय थोड़ा सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रह सकता है, बशर्ते आप दिनचर्या न बिगाड़ें। मानसिक रूप से राहत देने वाली चीजें, जैसे प्रार्थना, शांत संगीत या थोड़ी अकेली वॉक, आपको संतुलित रखेंगी। दिन के बाद के हिस्से में काम का दबाव बढ़े तो गर्दन, कंधों या थकान जैसा एहसास हो सकता है। पानी, हल्का भोजन और समय पर आराम का ध्यान रखें।
आज की सलाह: भावना अच्छी है, पर हर बड़े कदम से पहले तथ्य, समय और जिम्मेदारी जरूर तौलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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