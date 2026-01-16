वृश्चिक राशिफल 16 जनवरी 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा शानदार, लव, करियर सब रहेगा अच्छा

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आज लव लाइफ अच्छी रहेगी और करियर के लिहाज से भी दिन अच्छा रहेगा।

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 16 January 2026: आज लव लाइफ अच्छी रहेगी और करियर के लिहाज से भी दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनसे आप खुद को साबित करेंगे। सेहत भी ठीक रहेगी। प्रेम जीवन में खुश रहें और कामकाज की हर जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाएं। संतुलित लाइफस्टाइल अपनाने से सेहत और पैसा- दोनों आपका साथ देंगे।

वृश्चिक लव राशिफल: आज प्यार की शुरुआत या प्यार में नए रंग देखने को मिल सकते हैं। साथ में समय बिताने से रिश्ता और मजबूत होगा। पार्टनर को निजी और प्रोफेशनल दोनों मामलों में सपोर्ट करें। कभी-कभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें माता-पिता को बीच में लाने से बचें, वरना बात बिगड़ सकती है। शादीशुदा महिलाओं के लिए आज संतान से जुड़ी खुशखबरी के योग हैं, कपल्स परिवार बढ़ाने की योजना बना सकते हैं। दिन का दूसरा हिस्सा पार्टनर को गिफ्ट देकर सरप्राइज देने के लिए अच्छा है।

वृश्चिक करियर राशिफल: आपकी मेहनत और ईमानदारी को मैनेजमेंट से सराहना मिलेगी। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ काम क्लाइंट के ऑफिस में जाकर करने पड़ सकते हैं और वहां से तारीफ भी मिलेगी। बिजनेस करने वाले लोग दिन के पहले हिस्से में नया आइडिया या कॉन्सेप्ट लॉन्च कर सकते हैं। छात्रों को हायर स्टडी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है और कुछ छात्रों की आज परीक्षा भी हो सकती है।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का मन बन सकता है। महिलाएं दान-पुण्य कर सकती हैं या दोस्तों से जुड़ा कोई पुराना पैसों का मामला सुलझा सकती हैं। पुराने निवेश से पैसा मिलने की संभावना है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। बिजनेस में भुगतान से जुड़ी कुछ दिक्कत आ सकती है, इसलिए कारोबारियों को सतर्क रहना चाहिए।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल: कोई बड़ी सेहत समस्या नहीं रहेगी। हालांकि बुजुर्गों को शरीर में दर्द या चलने-फिरने में दिक्कत हो सकती है। सेहत ठीक है या नहीं, यह जानने के लिए हेल्थ चेकअप कराना फायदेमंद रहेगा। कुछ महिलाओं को कोहनी या घुटनों से जुड़ी परेशानी हो सकती है, वहीं कुछ पुरुषों को दांत या मुंह से जुड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com