वृश्चिक राशिफल 16 फरवरी 2026: वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में आएगा सुधार, काम में मिलेंगे नए मौके, पैसों में रखें सावधानी
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल…
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 16 February 2026: आज प्यार खुलकर जताने का दिन है। रिश्ते में अपनापन दिखेगा और पार्टनर के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में मौके मिलेंगे, लेकिन पैसों से जुड़े फैसले लेते वक्त जल्दबाजी न करें। बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें। काम के मोर्चे पर प्रदर्शन अच्छा रहेगा। सेहत में हल्की-फुल्की दिक्कत महसूस हो सकती है, इसलिए खुद का ध्यान रखें। दिन को बैलेंस में रखेंगे तो नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे।
वृश्चिक लव राशिफल- आज रिश्ते में छोटी-मोटी खटपट हो सकती है। पार्टनर जिद्दी मूड में रह सकता है और आपसे किसी खास तरह के बिहेवियर की उम्मीद कर सकता है। इससे बात बढ़ सकती है। पुराने रिश्ते से जुड़ा कोई शख्स दोबारा सामने आ सकता है, लेकिन इसका असर मौजूदा रिश्ते पर न पड़ने दें। टॉक्सिक रिश्तों से दूरी बनाए रखें। दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी लव लाइफ में दखल देने का मौका न दें, वरना बात बिगड़ सकती है। शांति से बात करेंगे तो मामला संभल जाएगा। शाम को साथ में वक्त बिताने से माहौल बेहतर हो सकता है।
वृश्चिक करियर राशिफल- ऑफिस में फैसले लेते वक्त इमोशन को कंट्रोल में रखें। जरूरी प्रोजेक्ट संभालते समय हल्का दबाव आ सकता है, लेकिन पीछे न हटें। नए टास्क मिल सकते हैं, जिनमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। टीम मीटिंग में खुलकर अपनी बात रखें और नए आइडिया सामने रखें। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को आज अच्छी खबर मिल सकती है। छात्रों के लिए परीक्षा में बेहतर रिजल्ट के योग हैं। बिजनेस करने वाले लोग दिन के पहले हिस्से में नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर सकते हैं। इनोवेटिव सोच से फायदा होगा।
वृश्चिक आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। अगर बजट इजाजत देता है तो विदेश घूमने का प्लान बना सकते हैं। कुछ महिलाओं के लिए भाई-बहन, रिश्तेदार या दोस्त से जुड़ा पैसों का विवाद सुलझ सकता है। घर की मरम्मत कराना ठीक रहेगा, लेकिन गाड़ी खरीदने से पहले दो बार सोच लें। कारोबारियों को फंड जुटाने में सफलता मिल सकती है। कुछ व्यापारी बैंक लोन चुकाने में भी कामयाब रहेंगे। खर्च और बचत में बैलेंस बनाए रखें।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल- वृश्चिक राशि वाले सेहत का विशेष ध्यान रखें। हड्डियों से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधित समस्याएं हो सकती है, ध्यान देने की जरूरत है। शाम के समय दोपहिया वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। खाने में हेल्दी डाइट रखें और पानी ज्यादा पिएं। जो लोग वजन कम करना या मसल्स बनाना चाहते हैं, वे आज से जिम जाना शुरू कर सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि