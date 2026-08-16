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वृश्चिक राशिफल 16 अगस्त 2026: वृश्चिक राशि वालों के अटके कामों में भी बनेगा रास्ता, दोस्तों से मिलेगा बड़ा फायदा

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वृश्चिक राशि वालों के लिए आज अटके कामों में आगे बढ़ने के संकेत हैं। दोस्तों, सहकर्मियों और पुराने संपर्कों से उपयोगी मदद या काम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन घर, संपत्ति, वाहन या बड़ी खरीदारी से जुड़े फैसले फिलहाल सोच-समझकर लेना बेहतर होगा।

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वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

Scorpio Horoscope Today 16 August 2026: यह दिन व्यावहारिक उपलब्धियों और लोगों से मिलने वाली मदद का संकेत दे रहा है। जो काम पिछले दिनों अटके हुए लग रहे थे, उनमें थोड़ा रास्ता बनता दिख सकता है। आय और खर्च के बीच संतुलन रहने से मन को राहत मिलेगी। दोस्तों, सहकर्मियों या नेटवर्क के जरिए कोई उपयोगी सूचना मिल सकती है। हालांकि हर सलाह पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं होगा। किसी लंबी दूरी की यात्रा का प्लान टल सकता है या उसमें बदलाव करना पड़ सकता है। इस बदलाव को नुकसान की तरह न देखें। कई बार रुकना भी सही समय का हिस्सा होता है। घर और संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। व्यवसाय में बढ़त सामान्य रहेगी, यानी बहुत तेज उछाल नहीं, पर स्थिरता बनी रह सकती है। चंद्रमा लाभ के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए सहयोग, संपर्क और टीमवर्क से फायदा मिलेगा। बस मन में एक साथ कई इच्छाएं न पालें।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल

दिल के मामलों में हल्की प्रगति दिख रही है। अगर किसी से बात चल रही है, तो जवाब या संकेत पहले से बेहतर मिल सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथ समय बिताने का मौका निकालें। बातचीत में सहजता रहेगी और पुरानी गलतफहमी कम हो सकती है। बस साथी की बात बीच में काटने से बचें। कुछ लोग दोस्ती और आकर्षण के बीच उलझन महसूस कर सकते हैं। ऐसे में जल्दबाजी से नाम देने की जगह पहले समझना बेहतर रहेगा। परिवार के भीतर भी माहौल ठीक रखने के लिए अपनी बात नरम तरीके से कहें। रिश्ते में भरोसा आज शब्दों से ज्यादा व्यवहार से बनेगा।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल

कामकाज में बहुत बड़े बदलाव नहीं, लेकिन नियमित प्रगति का योग है। बिजनेस करने वालों को पुराने ग्राहक या परिचित से काम मिल सकता है। नई डील पर बात हो तो शर्तें ध्यान से पढ़ें। नौकरीपेशा लोगों के लिए टीम के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा। छात्रों को किसी सहपाठी, दोस्त या ग्रुप डिस्कशन से अच्छी मदद मिल सकती है। कठिन विषय भी समझ आने लगेंगे अगर आप पूछने में संकोच न करें। दूर की पढ़ाई, यात्रा या आवेदन से जुड़े कामों में देरी हो सकती है, इसलिए बैकअप प्लान रखें। गुरु और बुध का असर सीखने में मदद कर रहा है, बस जल्द परिणाम की बेचैनी कम रखें।

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वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल

धन की स्थिति संतुलित रहने की संभावना है। आने वाला पैसा जरूरी खर्च संभाल लेगा। फिर भी घर, जमीन, वाहन या बड़े सामान की खरीद आज टालना बेहतर होगा। कागजी काम में छोटी चूक बाद में परेशानी दे सकती है। व्यवसाय से मिलने वाला लाभ सामान्य रहेगा, इसलिए बहुत बड़े विस्तार की जल्दी न करें। छोटी बचत भी आज काम की साबित होगी।

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वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल

शरीर सामान्य साथ देगा, लेकिन थकान जमा न होने दें। यात्रा टलने या योजना बदलने से मन थोड़ा खिन्न हो सकता है। ऐसे में दिनचर्या बिगाड़ने के बजाय खुद को रीसेट करें। पानी पर्याप्त लें और भोजन समय पर करें। हल्की सैर या स्ट्रेचिंग से शरीर में जकड़न कम होगी। मानसिक शांति के लिए शाम को स्क्रीन से थोड़ा दूर रहें।

आज की सलाह

लाभ दिखे तो भी फैसला धीरे लें, और संबंधों में सुनना ज्यादा रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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