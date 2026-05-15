वृश्चिक राशिफल 15 मई 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Scorpio Horoscope today Vrishchik Rashi Ka Rashifal Horoscope: कन्या राशि चक्र की आठवीं राशि है। इस राशि का स्वामी मंगल है। आज छठे भाव में मंगल और चंद्रमा की युति के चलते स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जानिए 15 मई का दिन कन्या राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है?
Scorpio Horoscope today, वृश्चिक राशिफल 15 मई 2026: वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है। कुछ मामलों में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है तो वहीं कुछ जगहों पर आज थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव में मंगल और चंद्रमा की युति के चलते आज तनाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरर होगी। अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो कई परेशानियां आसानी से संभल सकती हैं। ये समय खुद को संतुलित रखने और सही फैसले लेने का है। आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए 15 मई का दिन कैसा जाने वाला है?
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
आज प्यार के मामले में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। छोटी-छोटी बातों पर आज पार्टनर के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें। पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश करें और बातचीत बनाए रखें। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करें। शादीशुदा लोगों के बीच समझदारी और शांत स्वभाव रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगा। परिवार और संतान से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं लेकिन आपके सपोर्ट से चीजें बैलेंस्ड होंगी। पुराने किसी विवाद आज बढ़ाने की बजाय उसे सुलझा लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
करियर और बिजनेस के लिहाज से आज का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। नौकरी करने वालों को मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और ऑफिस में आपकी अच्छी इमेज बनेगी। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना पूरी है। इससे आपकी प्रोफाइल और भी मजबूत होगी जो आगे तरक्की के रास्ते भी खोल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने रुके काम आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि किसी भी नए काम में धैर्य और समझदारी से फैसला लेना जरूरी रहेगा। कॉन्फिडेंट रहें। अपने हिस्से की मेहनत करते रहें।
वृश्चिक राशि का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज का दिन पहले से बेहतर साबित हो सकता है। मेहनत का फल अब आपको मिलने लगेगा और रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होंते जाएंगे। इनकम के नए सोर्स बनने की संभावना भी दिखाई दे रही है। हालांकि खर्चों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि फालतू के खर्चे आपके बचत को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेंगे। सोच-समझकर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। पैसे से जुड़े किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करें। अगर आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो आर्थिक स्थिति बैलेंस्ड रहेगी।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। काम का प्रेशर, भागदौड़ और मानसिक तनाव आपकी एनर्जी को आज थोड़ा कम कर सकते हैं। कभी-कभी थकान, सिरदर्द या नींद पूरी ना होने जैसी छोटी दिक्कत परेशान कर सकती हैं। ऐसे में आप अपने रूटीन को सही रखनेकी पूरी कोशिश करें। सही समय पर भोजन करें और ज्यादा तनाव लेने से बचें। अगर लंबे समय से किसी छोटी बीमारी को नजरअंदाज करते आए हैं तो अब ऐसा ना करें। उस ओर ध्यान दें। योग, मेडिटेशन और हल्का व्यायाम आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कराएगा। बाहर के खाने से बचें और गलत लाइफस्टाइल से दूरी बना लें क्योंकि इससे आपको काफी फायदा होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय