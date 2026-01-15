Hindustan Hindi News
Scorpio Horoscope Today 15 January 2026: Aaj Ka Vrishchik Rashifal love money job career marriage Future Prediction
वृश्चिक राशिफल 15 जनवरी : साथी को ध्यान से सुनने पर दूर होंगे गिले शिकवे, काम पर फोकस दिलाएगा बड़ी सफलता

वृश्चिक राशिफल 15 जनवरी : साथी को ध्यान से सुनने पर दूर होंगे गिले शिकवे, काम पर फोकस दिलाएगा बड़ी सफलता

संक्षेप:

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today 15 January : वृश्चिक राशि वाले अगर अविवाहित हैं, तो छोटे प्यार भरे कामों और निरंतर ध्यान के माध्यम से अपना सच्चा रूप दिखाएं। बनावटी न रहें। लोग आपकी सच्चाई को पहचानेंगे। ताकत के प्रदर्शन से बचें।

Jan 15, 2026 06:57 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today 15 January : आज आप भावनाओं की गहराई को अधिक महसूस करेंगे। अपनी शांत स्वभाव और भीतर से आ रही आवाज पर भरोसा करें। साफ शब्दों में बात करें और दूसरों पर दबाव डालने से बचें। छोटे लेकिन ईमानदार कदम मजबूत रिश्ते और स्पष्ट लक्ष्य दिलाते हैं। आज आप अधिक एकाग्र रहेंगे। शांत रहकर समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरों से बात करते समय ईमानदारी और धैर्य रखें। छोटे संकेतों पर ध्यान दें और जो सही लगे उसका अनुसरण करें। काम पर निरंतर प्रयास लाभ देगा। घर पर प्यार भरे शब्द सुकून देंगे। संतुलन बनाए रखें और धीरे धारे व स्थिर प्रगति पर भरोसा करें।

वृश्चिक लव राशिफल

आपकी भावनाएं गहराई के साथ महसूस होंगी। आज आप उन्हें शांत रहकर मजबूती के साथ शेयर कर सकते हैं। बोलते समय ईमानदार लेकिन कोमल रहें। एक छोटा-सा विचारशील संदेश, साथ की स्थिर उपस्थिति या ध्यान से सुनना आपके साथी के लिए बहुत मायने रखेगा। यदि आप अविवाहित हैं, तो छोटे स्नेहपूर्ण कार्यों और निरंतर ध्यान के माध्यम से अपना सच्चा रूप दिखाएं। बनावटी न रहें। लोग आपकी सच्चाई को पहचानेंगे। ताकत के प्रदर्शन से बचें। विश्वास और अपनापन बढ़ाने के लिए दयालुता और स्पष्ट शब्द चुनें। हर निर्णय में सम्मान को मार्गदर्शक बनाएं।

वृश्चिक करियर राशिफल

आज आपकी एकाग्रता काम में सहायक रहेगी। सावधानीपूर्वक परखें। शांत तथ्यों पर भरोसा रखें। एक समय में एक काम निपटाएं और अपने विचार स्पष्ट शब्दों में रखें। सहकर्मी आपकी निरंतर मेहनत और सोच-समझकर बनाई योजनाओं का सम्मान कर सकते हैं। यदि कोई समस्या बनी रहे, तो किसी शांत सहयोगी से राय लें। दो दिमाग मिलकर हल निकाल सकते हैं। रिकॉर्ड और नोट्स रखें; छोटे-छोटे काम सही ढंग से करने से बेहतर परिणाम और नए अवसर मिलेंगे। आज टीम के साथ छोटी जीत का जश्न मनाएं।

वृश्चिक धन राशिफल

यदि आप शांत होकर योजना बनाते हैं तो धन की स्थिति स्थिर रहेगी। बिल और रसीदों की समीक्षा करें और नए खरीद निर्णयों में जल्दबाजी न करें। यदि किसी भुगतान की अपेक्षा है, तो जेंटल रिमाइंडर भेजें या डिटेल्स जांच लें। कमाई का थोड़ा-सा हिस्सा बचत में रखें। यह आगे मदद करेगा। बड़े निर्णयों के लिए किसी भरोसेमंद मित्र या परिवारजन से आसान सी सलाह लें। सावधानीपूर्वक जांच और स्थिर आदतें आपके धन को सुरक्षित रखेंगी और धीरे-धीरे बढ़ाएंगी; हर सप्ताह प्रगति पर नजर रखें।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल

छोटी-छोटी, निरंतर देखभाल से स्वास्थ्य में सुधार होगा। पानी पिएं, हल्का भोजन करें और थकान महसूस होने पर आराम करें। तनाव कम करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग या छोटी सैर करें। सिरदर्द या तनाव आए तो आंखें बंद कर कुछ धीमी सांसें लें और कंधों को ढीला छोड़ें। भारी या तले हुए भोजन से बचें; सरल, गर्म भोजन और फल चुनें। नियमित सोने का समय रखें और अधिक मुस्कुराएं - छोटी आदतें ऊर्जा और मानसिक शांति बढ़ाती हैं। कृतज्ञता के विचारों का अभ्यास करें।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमय, व्यवहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमज़ोरियां: शंकालु, जटिल, अधिकार जताने वाला, अहंकारी, अतिरेक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जनन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट

स्वाभाविक तौर पर बनेगी: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी बनेगी : वृषभ, वृश्चिक

ठीक ठाक बनेगी : मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम बनेगी: सिंह, कुम्भ

- डॉ. जे. एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सऐप)

