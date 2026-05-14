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वृश्चिक राशिफल 14 मई 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Vrishchik Rashifal Today 14 May 2026: वृश्चिक राशि चक्र की आठवीं राशि हैं। जिनके जन्म के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है तो उनकी वृश्चिक राशि मानी जाती है। यहां पढ़ें कि आज 14 मई को वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है? 

वृश्चिक राशिफल 14 मई 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Scorpio Horoscope Today 14 May 2026: आज आप वो काम पूर करें जिसे आप काफी दिनों से टालते आ रहे हैं। आज कोई जरूरी काम, हेल्थ रूटीन, ऑफिस का टास्क या घर का छोटा काम बार-बार आपके दिमाग में आ सकता है। इन्हें टालने से तनाव और बढ़ सकता है। ऐसे में इन्हें आज ही निपटा दें। बस इतना ध्यान रखें कि आज सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। आप बस शुरुआत कर दें। धीरे-धीरे सारे काम पूरे होने लगेंगे और आपका मन भी हल्का महसूस करेगा। आज का दिन बड़े बदलाव से ज्यादा छोटी चीजों को सही करने और खुद को बैलेंस्ड तरीके से आगे बढ़ाने का है। आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा जाएगा?

वृश्चिक राशि का लव राशिफल

आज प्यार बड़ी-बड़ी बातों में नहीं बल्कि छोटी-छोटी चीजों में नजर आएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की रोजमर्रा की किसी जिम्मेदारी में मदद करें। इससे रिश्ता और मजबूत बनता है। आपको आज समझ आएगा कि हर बार प्यार जताने के लिए बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती है। जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात आज किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो ऑफिस, पढ़ाई, जिम या रोज आने-जाने की जगह पर मिले। शुरुआत में ये रिश्ता बहुत ही नॉर्मल लगेगा लेकिन धीरे-धीरे सामने वाला व्यक्ति आपके लिए खास हो जाएगा।

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वृश्चिक राशि का करियर राशिफल

काम के मामले में आज आपको अपने अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान देना चाहिए। कोई पुराना मेल, पुरानी गलती, फाइलें या लंबे समय से टल रहा काम आज पूरा करने की कोशिश करें। एक साथ कई नए काम शुरू करने की बजाय पुराने काम खत्म करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आज स्टाफ, डिलीवरी, ग्राहकों की शिकायत या काम के तरीके पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन अच्छा है। जिस चैप्टर या फिर असाइनमेंट को आप टाल रहे थे उसे आज करना शुरू कर दें।

वृश्चिक राशि का मनी राशिफल

आज आपको छोटे-छोटे खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। रोजमर्रा के खर्च जैसे खाना, दवाई, घूमना-फिरना या दूसरी छोटी चीजें धीरे-धीरे बजट बिगाड़ सकती हैं। खर्चे को कहीं डायरी में नोट करें। समझदारी से पैसा खर्च करेंगे तो अच्छा होगा। आज के दिन आप बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचें। अगर कहीं पैसा लगाया हुआ है तो उसे एक बार जरूर चेक कर लें। जरूरी चीजों पर खर्च करने से पीछे ना हटें क्योंकि सही समय पर किया गया खर्च आपको आगे की बड़ी परेशानी से बचा सकता है। बस अपने बचत और खर्चे के बैलेंस को सही रखें।

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वृश्चिक राशि का हेल्थ राशिफल

अगर बॉडी में कुछ दिक्कत हो। किसी भी तरह का संकेट मिले तो नजरअंदाज ना करें। आज पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। साथ ही नींद की कमी, थकान या भारीपन महसूस हो सकता है। समय रहते ध्यान देंगे तो सब संभालना आसान हो जाता है। आज लाइट खाना खाएं। ज्यादा पानी पिएं और वक्त मिलते ही आराम जरूर करें। अगर लंबे समय से कोई छोटी परेशानी चल रही है तो डॉक्टर से सलाह लेने में देरी ना करें। समय पर सोने की कोशिश करें।

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वृश्चिक राशि के लिए सलाह

आज उस काम को करें जो आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं। ज्यादा ना सोचें बस अपनी ओर से एक कदम आगे बढ़ा लें। आज की छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकती है।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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