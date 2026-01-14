Hindustan Hindi News
Scorpio Horoscope Today, 14 January 2026: Aaj Ka Vrishchik Rashifal Future Predictions and Bhavishyafal
वृश्चिक राशिफल 14 जनवरी 2026: वृश्चिक राशि वाले आज मेहनत से करें सभी काम, किसी को भी अधिक पैसा उधार ना दें

संक्षेप:

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आज आपका फोकस काफी मजबूत रहेगा। जो काम हाथ में हैं, उन्हें धैर्य और लगातार मेहनत से पूरा करें।

Jan 14, 2026 08:18 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 14 January 2026: आज आपका फोकस काफी मजबूत रहेगा। जो काम हाथ में हैं, उन्हें धैर्य और लगातार मेहनत से पूरा करें। साफ और ईमानदार बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी। छोटे-छोटे फैसले आज दोस्तों और अपनों के साथ भरोसा मजबूत करेंगे। आज आपकी लगन और जिद सही दिशा में जाएगी। एक साफ लक्ष्य चुनें और उसी पर ध्यान लगाएं। रिश्तों में सच और धैर्य का असर दिखेगा। छुपकर कुछ करने से बचें। पैसे और काम से जुड़े मामलों में सही प्लानिंग आगे फायदा देगी। बीच-बीच में थोड़ा आराम भी करें, ताकि ऊर्जा बनी रहे। आज के छोटे और लगातार कदम इस हफ्ते अच्छी प्रगति दिलाएंगे।

वृश्चिक लव राशिफल: आज भावनाओं की गहराई रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करेगी। अगर आप सिंगल हैं तो ईमानदार बातचीत से किसी के साथ समान सोच सामने आ सकती है, बस धीरे आगे बढ़ें और सच्चाई पर ध्यान दें। जो कपल हैं, उनके लिए आज वफादारी छोटे कामों और ध्यान से सुनने में दिखेगी, न कि आलोचना में। पार्टनर को परखने या खेल खेलने से दूरी बढ़ सकती है। छोटी कोशिशों की तारीफ करें और शांति से साथ वक्त बिताएं। दिल से की गई बातें रिश्ते को मजबूत करेंगी और आने वाले दिनों में स्थिर खुशी लाएंगी।

वृश्चिक करियर राशिफल: काम में आज आपका फोकस और गहराई मदद करेगी। अगर कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ है, तो नई तरह से नोट्स बनाएं और साफ फीडबैक मांगें, इससे रास्ता खुलेगा। आपकी मेहनत और गंभीरता लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन श्रेय बांटना न भूलें। छुपे हुए या शॉर्टकट तरीके अपनाने से बचें, साफ और ईमानदार तरीका लंबे समय तक सफलता देगा। खाली समय में कोई छोटी स्किल या टूल सीखें, जो काम आसान करे। आज का अनुशासन और लगातार मेहनत आगे चलकर भरोसा, जिम्मेदारी और पहचान दिलाएगी।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल: आर्थिक लाइफ में अगर आप धैर्य रखते हैं, तो आपको इसका लाभ आगे मिलेगा। आपको अपने बिलों को अच्छे से रिव्यू करना चाहिए। पहले देखें कि आपको क्या चाहिए, फिर खर्च करें। अगर आपको क्विक डील मिल रही है, तो पहले अच्छे से चेक करें। इसके बाद सावधानी से ऑप्शन पढ़ें। आपको रोजाना फिक्स अमाउंट की सेविंग करनी चाहिए। कोशिश करें कि डेट कंफर्म करें, खासकर अगर पेमेंट की उम्मीद कर रहे हैं तो। इस समय किसी को अधिक पैसा उधार ना दें, बिना क्लियर टर्म के तो ऐसा बिलकुल ना करें। प्रैक्टिकल प्लानिंग और रिकॉर्ड आपकी चिंता को कम करेंगे और भविषय में आपको कॉन्फिडेंट और आगे बढ़ने के लिए स्टेबल बनाएंगे।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल: आज आप एनर्जेटिक और फोकस्ड रहेंगे। आपको इसे शांत रुटीन से चैनलाइज करना चाहिए। जेंटल मूवमेंट जैसे वॉक करना या स्ट्रेच करना आपके लिए स्टडी और क्लियर माइंड लाएगा। आपको माइंडफुल एक्टिविटीज से ब्लड सरकुलेशन में मदद मिलेगी। इस समय लेट हैवी एक्टिविटी ना करें। रोजाना समय पर फिक्स घंटों के लिए सोएं। बैठते समय अपने पॉश्चर पर ध्यान दें ताकि पीठ या गर्दन पर तनाव कम हो सके। छोटे-छोटे रोजाना के उपाय आपको स्वस्थ रखेंगे और समय के साथ सहनशक्ति और शांति भी प्रदान करेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
