आज का वृश्चिक राशिफल (13 नवंबर 2026):शुक्र आज मार्गी, सुख सुविधा से जुड़ा खर्च आगे रहेगा

Scorpio horoscope Prediction: जवाब देने से पहले बातचीत को थोड़ा ठहराव दें। इससे अगली बात रखने की जगह बनेगी।

घर में जीवनसाथी के साथ तीखी बातचीत से तनाव रहेगा। अपनी बात पर अड़े रहने का भाव घरेलू माहौल को भारी करेगा। इसके साथ आज आपके भीतर साहस बढ़ेगा और रोज के दायरे से कुछ अलग करने का मन होगा। किसी असाधारण काम में हाथ आजमाने की संभावना है। छोटी यात्रा के भी योग हैं। घर की बात और बाहर का उत्साह एक साथ ध्यान मांगेंगे। पैसे की स्थिति औसत रहेगी, इसलिए बड़े आर्थिक आराम की उम्मीद दिन का मुख्य सहारा नहीं होगी। मन में कुछ करके दिखाने की इच्छा मजबूत होगी, लेकिन हर काम का नतीजा तुरंत सामने आने की संभावना कम है।

कार्यस्थल पर वरिष्ठों और जिम्मेदारी से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे। सिंह राशि के दसवें भाव में मार्गी गुरु सही काम की कमान संभालने पर पहचान बढ़ने के योग देगा। दफ्तर में आपकी भूमिका कितनी स्पष्ट है, यह आज महत्वपूर्ण रहेगा। सामान्य काम से आगे बढ़कर कुछ चुनौतीपूर्ण करने का मन होगा। कारोबार में भी अपने परिचित तरीके से अलग प्रयास करने की इच्छा उठेगी। इसका आर्थिक परिणाम अभी पक्का मानना जल्दबाजी होगी। विद्यार्थियों में कठिन काम को हाथ लगाने का साहस रहेगा, हालांकि किसी खास परीक्षा परिणाम का संकेत नहीं है। जिस जिम्मेदारी को समझकर स्वीकार करेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित रखना अपेक्षाकृत सहज रहेगा। वरिष्ठ से बातचीत में काम की बात प्रमुख रखें।

वृश्चिक धन राशिफल आमदनी और खर्च की तस्वीर औसत रहेगी। बड़ी छलांग का संकेत नहीं है और रोज की जरूरतों पर ध्यान बना रहेगा। कन्या राशि के ग्यारहवें भाव में नीच राशि स्थित शुक्र आज वक्री से मार्गी होगा। इससे स्नेह और सुख सुविधा से जुड़ा खर्च सामने रहेगा। अपने शौक के लिए कुछ लेने का विचार भी उठेगा। दिन के भीतर हुए इस बदलाव को किसी तय घंटे से जोड़ना ठीक नहीं होगा। वाहन खरीदने की योजना आज टालना बेहतर रहेगा। यही आर्थिक हिस्से की साफ सावधानी है। उत्साह में बड़ा भुगतान करने से बजट पर दबाव पड़ने की संभावना है। खर्च का फैसला आज अपनी सामान्य आर्थिक स्थिति को देखकर ही रखें।

वृश्चिक लव राशिफल जीवनसाथी के साथ मतभेद का स्वर तेज रहेगा। बातचीत में गर्मी आने से तनाव बढ़ेगा और साथ बैठने का अनुभव सहज नहीं लगेगा। घर में धन और खानपान की बातें भी प्रमुख रहेंगी। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इससे पारिवारिक बातचीत और बोलने का ढंग आपके ध्यान में रहेगा। किसी बात को कहने का लहजा आज उसके विषय जितना महत्वपूर्ण होगा। अपनापन मौजूद होने पर भी खर्च या पसंद की चर्चा में खिंचाव रहेगा। घर के भीतर चल रही बात का असर बाहर के काम में मन लगाने पर भी महसूस होगा। आपकी अपनी राशि में आज क्या होने वाला है, इसके लिए आप फ्री में पंडित जी से पूछ सकते हैं

वृश्चिक हेल्थ राशिफल सेहत के मामले में आज सजग रहने की जरूरत रहेगी। दिन में साहस और सक्रियता का भाव मजबूत होगा, लेकिन इसी उत्साह से अपनी क्षमता का अंदाजा बढ़ा लेना ठीक नहीं होगा। छोटी यात्रा की संभावना के बीच आराम का हिस्सा कम पड़ सकता है। घर की तनावपूर्ण बातचीत से मन का बोझ भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर किसी खास सुधार या परेशानी का पक्का निष्कर्ष संकेत नहीं देते। रोजमर्रा की दिनचर्या में संयम से सहजता मिलने की संभावना है। आज अपने खानपान और विश्राम के लिए तय जगह रखें। काम में कुछ अलग करने की चाह बनी रहेगी, फिर भी शरीर की थकान का अनुभव अनदेखा करना दिन को कठिन बना सकता है।

क्या करें दफ्तर में जिस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, उसकी बात वरिष्ठ के सामने साफ रखें।

क्या न करें जीवनसाथी से चल रही असहमति में पुराने ताने न जोड़ें।