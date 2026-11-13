आज का वृश्चिक राशिफल (13 नवंबर 2026):शुक्र आज मार्गी, सुख सुविधा से जुड़ा खर्च आगे रहेगा
Scorpio horoscope Prediction: जवाब देने से पहले बातचीत को थोड़ा ठहराव दें। इससे अगली बात रखने की जगह बनेगी।
घर में जीवनसाथी के साथ तीखी बातचीत से तनाव रहेगा। अपनी बात पर अड़े रहने का भाव घरेलू माहौल को भारी करेगा। इसके साथ आज आपके भीतर साहस बढ़ेगा और रोज के दायरे से कुछ अलग करने का मन होगा। किसी असाधारण काम में हाथ आजमाने की संभावना है। छोटी यात्रा के भी योग हैं। घर की बात और बाहर का उत्साह एक साथ ध्यान मांगेंगे। पैसे की स्थिति औसत रहेगी, इसलिए बड़े आर्थिक आराम की उम्मीद दिन का मुख्य सहारा नहीं होगी। मन में कुछ करके दिखाने की इच्छा मजबूत होगी, लेकिन हर काम का नतीजा तुरंत सामने आने की संभावना कम है।
वृश्चिक करियर राशिफल
कार्यस्थल पर वरिष्ठों और जिम्मेदारी से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे। सिंह राशि के दसवें भाव में मार्गी गुरु सही काम की कमान संभालने पर पहचान बढ़ने के योग देगा। दफ्तर में आपकी भूमिका कितनी स्पष्ट है, यह आज महत्वपूर्ण रहेगा। सामान्य काम से आगे बढ़कर कुछ चुनौतीपूर्ण करने का मन होगा। कारोबार में भी अपने परिचित तरीके से अलग प्रयास करने की इच्छा उठेगी। इसका आर्थिक परिणाम अभी पक्का मानना जल्दबाजी होगी। विद्यार्थियों में कठिन काम को हाथ लगाने का साहस रहेगा, हालांकि किसी खास परीक्षा परिणाम का संकेत नहीं है। जिस जिम्मेदारी को समझकर स्वीकार करेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित रखना अपेक्षाकृत सहज रहेगा। वरिष्ठ से बातचीत में काम की बात प्रमुख रखें।
वृश्चिक धन राशिफल
आमदनी और खर्च की तस्वीर औसत रहेगी। बड़ी छलांग का संकेत नहीं है और रोज की जरूरतों पर ध्यान बना रहेगा। कन्या राशि के ग्यारहवें भाव में नीच राशि स्थित शुक्र आज वक्री से मार्गी होगा। इससे स्नेह और सुख सुविधा से जुड़ा खर्च सामने रहेगा। अपने शौक के लिए कुछ लेने का विचार भी उठेगा। दिन के भीतर हुए इस बदलाव को किसी तय घंटे से जोड़ना ठीक नहीं होगा। वाहन खरीदने की योजना आज टालना बेहतर रहेगा। यही आर्थिक हिस्से की साफ सावधानी है। उत्साह में बड़ा भुगतान करने से बजट पर दबाव पड़ने की संभावना है। खर्च का फैसला आज अपनी सामान्य आर्थिक स्थिति को देखकर ही रखें।
वृश्चिक लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ मतभेद का स्वर तेज रहेगा। बातचीत में गर्मी आने से तनाव बढ़ेगा और साथ बैठने का अनुभव सहज नहीं लगेगा। घर में धन और खानपान की बातें भी प्रमुख रहेंगी। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इससे पारिवारिक बातचीत और बोलने का ढंग आपके ध्यान में रहेगा। किसी बात को कहने का लहजा आज उसके विषय जितना महत्वपूर्ण होगा। अपनापन मौजूद होने पर भी खर्च या पसंद की चर्चा में खिंचाव रहेगा। घर के भीतर चल रही बात का असर बाहर के काम में मन लगाने पर भी महसूस होगा। आपकी अपनी राशि में आज क्या होने वाला है, इसके लिए आप फ्री में पंडित जी से पूछ सकते हैं
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
सेहत के मामले में आज सजग रहने की जरूरत रहेगी। दिन में साहस और सक्रियता का भाव मजबूत होगा, लेकिन इसी उत्साह से अपनी क्षमता का अंदाजा बढ़ा लेना ठीक नहीं होगा। छोटी यात्रा की संभावना के बीच आराम का हिस्सा कम पड़ सकता है। घर की तनावपूर्ण बातचीत से मन का बोझ भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर किसी खास सुधार या परेशानी का पक्का निष्कर्ष संकेत नहीं देते। रोजमर्रा की दिनचर्या में संयम से सहजता मिलने की संभावना है। आज अपने खानपान और विश्राम के लिए तय जगह रखें। काम में कुछ अलग करने की चाह बनी रहेगी, फिर भी शरीर की थकान का अनुभव अनदेखा करना दिन को कठिन बना सकता है।
क्या करें
दफ्तर में जिस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, उसकी बात वरिष्ठ के सामने साफ रखें।
क्या न करें
जीवनसाथी से चल रही असहमति में पुराने ताने न जोड़ें।
कल का राशिफल
कल मेहनत बढ़ेगी और मन बेचैन रहेगा। छोटे भाई बहन के सहयोग से भरोसा बढ़ेगा। कमाई प्रयास से होगी। जीवनसाथी से संबंध अच्छे रहेंगे और बच्चों के बेहतर परिणाम के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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