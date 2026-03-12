वृश्चिक राशिफल 13 मार्च: आज ऑफिस में रखें इस बात का ध्यान, अपने खर्चे पर करें थोड़ा कंट्रोल, ऐसा रखें अपना रूटीन
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 13 March 2026: राशि चक्र में आठवीं राशि वृश्चिक होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 13 मार्च का दिन कैसा जाने वाला है?
Scorpio Horoscope Today 13 मार्च 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आप पहले से ज्यादा महसूस करेंगे। आज आप अपने आप से किसी मुश्किल का हल निकालते दिखेंगे। आने वाले समय में आपको परिवार, काम और पढ़ाई से जुड़े कई नए मौके मिल सकते हैं। इस वक्त आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी। साथ ही आप काम में भी फोकस कर पाएंगे। जो आपके लिए खास हैं, आज उनसे प्यार से बात करें। नई स्किल को सीखने की कोशिश करें। आगे की प्लानिंग भी करके चलेंगे तो अच्छा होगा। बीच में आराम भी करें। किसी भरोसेमंद इंसान के साथ रहें। धैर्य बनाकर रखेंगे तो चीजें आसान होंगी।
वृश्चिक लव राशिफल
आज आपकी फीलिंग्स काफी गहरी रहने वाली हैं। अगर किसी से दिल की बात कहनी भी है तो सच्चाई के साथ कहें। सरल भाषा में अपनी बात कहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई खास इंसान है तो आज उसके लिए एक प्यारा सा मैसेज जरूर भेजें। हो सके तो किसी काम में उनकी थोड़ी सी मदद भी कर दें। इससे आप लोगों को रिश्ता मजबूत बनेगा। जो लोग सिंगल हैं वो लोग किसी सीखने वाली जगह पर किसी नए इंसान से मिल सकते हैं। आज बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बात पर बहस नहीं करना है। अगर आप पार्टनर को प्यार से समझेंगे और उन्हें सुनेंगे तो चीजें बेहतर होंगी।
वृश्चिक करियर राशिफल
आज बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक समय पर एक ही काम पर ध्यान रखना है। अपना काम अच्छे से पूरा करें। आज अगर आप क्लैरिटी से सोचेंगे तो मुश्किल चीज भी आपको आसान लगेगी। आज जो भी करने जा रहे हैं, उन चीजों की एक लिस्ट तैयार कर लें। लोग आज आपके शांत स्वभाव और मेहनत की तारीफ करेंगे। लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। अगर आपको नेतृत्व करने का मौका मिले तो छोटा सा प्लान बनाकर सबकी राय भी सुनें। दबाव में भी शांत रहें। आज की छोटी सफलताएं आगे बड़े मौके दिला सकती हैं।
वृश्चिक धन राशिफल
आज आपके लिए पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। हालांकि आपको अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। छोटे-छोटे खर्चे का हिसाब रखें। बड़े खर्च करने से पहले परिवार के किसी सदस्य से सलाह लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट सोच-समझकर करेंगे तो अच्छा होगा। आज के दिन किसी को उधार देने से बचें। आज आपको एक्स्ट्रा कमाई के चांस भी मिल सकते हैं। इसमें से कुछ पैसा आप बचत खाते में डाल दें। आप इसे लेकर नियम बना लेंगे तो आगे के लिए अच्छा होगा।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल
आज आप अपनी बॉडी का खास ध्यान रखें। आज ताजे फल, दूध और हल्का खाना खाएं। ज्यादा तला भुना खाना खाने से बचें। मीठा भी ना खाएं। मीठा जितना कम हो सकता है उतना कम खाएं। सुबह या फिर शाम में हल्की वॉक कर लें। इससे आपका मन शांत रहेगा। हो सके तो काम के बीच में हल्की स्ट्रेचिंग भी कर लें। स्कीन पर ज्यादा काम हो तो बीच-बीच में आंखों को आराम भी दे दें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। समय पर सो जाएं। अगर कोई दर्द या परेशानी महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
डॉ. जे.एन पांडेय
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट