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वृश्चिक राशिफल 12 मई 2026: दिल की बात साफ-साफ बताने से रिश्तों में बढ़ेगा प्यार, पैसों के मामले में रहना होगा सतर्क

Ishita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज 12 मई का दिन... एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan

वृश्चिक राशिफल 12 मई 2026: दिल की बात साफ-साफ बताने से रिश्तों में बढ़ेगा प्यार, पैसों के मामले में रहना होगा सतर्क

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 12 मई 2026: आज का दिन आपके लिए भावनाओं से भरा हुआ है। आपकी संवेदनशीलता आज बहुत बढ़ी हुई रहेगी। किसी की बात, चुप्पी या व्यवहार आपको गहराई से प्रभावित कर सकता है। लेकिन आज सबसे जरूरी है कि अपनी भावनाओं को दबाकर ना रखें। अगर कोई बात दिल को छू रही है, तो उसे साफ-साफ लेकिन नरमी से कह दें। चुप रहकर दूसरों की परीक्षा लेने से रिश्ते उलझ सकते हैं।

लव राशिफल

आज प्यार और रिश्तों में ईमानदारी की जरूरत है। अगर कुछ बात परेशान कर रही है, तो चुप रहकर या तानों में छिपाकर ना रखें। साफ लेकिन प्यार भरे तरीके से अपनी बात कहें। इससे रिश्ते में ताजगी आएगी और गलतफहमी कम होगी।

सिंगल लोग आज किसी समझदार और भावुक स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर खिंच सकते हैं। आकर्षण अच्छा लग सकता है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। पहले देखें कि सामने वाला आपकी भावनाओं का सम्मान करता है या नहीं। आज छोटी-छोटी खुली बातें रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं।

करियर राशिफल

करियर में आज संवाद का दिन है। अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से रखें। नौकरी में कोई मीटिंग, ईमेल या क्लाइंट से बात करते समय शब्दों का चुनाव सावधानी से करें।

व्यापार करने वाले लोग ग्राहकों से बात करते समय स्पष्ट रहें। छात्रों को पढ़ाई या प्रोजेक्ट में अपनी बात आसान तरीके से लिखने या बोलने का अभ्यास करना चाहिए। आज जल्दबाजी में जवाब ना दें। पहले सोचें, फिर बोलें। सही और साफ संवाद से कई काम आसानी से सुलझ सकते हैं।

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मनी राशिफल

आज पैसों के मामले में सावधानी बरतनी होगी। किसी की परेशानी देखकर मदद करने का मन कर सकता है, लेकिन अपनी स्थिति को ध्यान में रखकर ही फैसला लें। अनावश्यक या भावुकता में खर्च करने से बचें। निवेश या कोई बड़ा खर्च करने से पहले पूरी जानकारी लें। सिर्फ सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। आज थोड़ी सावधानी कल की परेशानी कम करेगी।

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स्वास्थ्य राशिफल

आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव का असर नींद, पाचन या ऊर्जा स्तर पर पड़ सकता है। आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से सोख लेते हैं, इसलिए थकान महसूस हो सकती है। हल्का भोजन करें, खूब पानी पिएं और अगर मन भारी लगे तो थोड़ी देर अकेले रहकर अपनी भावनाओं को समझें। शाम को हल्की सैर या आराम से आपका दिन अच्छा बीत सकता है। भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करें, लेकिन दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ना आने दें।

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12 मई 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए संतुलन और स्पष्ट संवाद का दिन है। दिल की बात साफ-साफ कहें, रिश्तों में ईमानदारी रखें और पैसों के मामले में सतर्क रहें। पॉजिटिव और संतुलित रहने से आपका पूरा दिन शांत और फलदायी रहेगा।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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