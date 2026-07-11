Vrischik Rashifal 12 July 2026: वृश्चिक राशि को आज मंगल-चंद्रमा मिलकर देंगे ऐसा संकेत, बरतें थोड़ी सावधानी
Scorpio Horoscope Today: वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 जुलाई का दिन खास होगा। हालांकि चंद्रमा और मंगल मिलकर ऐसी चीजें करेंगे जिसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी।
Vrischik Horoscope Today 12 July 2026, वृश्चिक राशिफल: शुरुआती घंटों में लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सामने वाला क्या कहना चाहता है, यह समझने की कोशिश करेंगे तो कई काम आसानी से निकलेंगे। साझेदारी, मुलाकात, समझौता या किसी जरूरी चर्चा के लिए दिन का पहला भाग ठीक है। मंगल और चंद्रमा का असर आपको सीधा बोलने वाला बना सकता है, लेकिन थोड़ा नरम रहेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। दोपहर के बाद मन थोड़ा भीतर की तरफ जा सकता है। किसी पुरानी चिंता, साझा जिम्मेदारी, कागजी काम या भावनात्मक बोझ का असर महसूस हो सकता है। ऐसे समय में हर बात को निजी हमला न मानें। अगर किसी कानूनी, सरकारी या औपचारिक प्रक्रिया में आपकी भागीदारी है, तो उसमें हलचल दिख सकती है। नतीजा तुरंत तय न मानें, पर आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। दिन का दूसरा हिस्सा गहराई मांगता है। ऊपर-ऊपर से नहीं, बल्कि साफ और जिम्मेदार तरीके से काम लेना होगा। परिवार में बच्चों का स्वभाव भी थोड़ा ज्यादा खुला और साहसी दिख सकता है।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
रिश्तों के लिहाज से यह दिन महत्वपूर्ण बातचीत का हो सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ निकटता बढ़ने के योग हैं। अगर पिछले कुछ समय से दूरी या व्यस्तता रही है, तो बैठकर दिल की बात कहना अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए किसी नए प्रस्ताव, परिचय या परिवार की ओर से बातचीत की संभावना बन सकती है। इसे तुरंत फैसला बनाने की जरूरत नहीं है, पर दिशा समझी जा सकती है। जो युवा जोड़े कुछ समय से मिल नहीं पाए थे, उनके लिए संपर्क या मुलाकात की संभावना बन सकती है। शाम के बाद भावनाएं थोड़ी गहरी होंगी, इसलिए शक या अनावश्यक जांच-पड़ताल से बचें। भरोसा और संयम दोनों साथ रखें।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
व्यापार करने वालों के लिए नई साझेदारी, नया प्रस्ताव या काम बढ़ाने की चर्चा सामने आ सकती है। हर बात पर हां कहने के बजाय शर्तें समझना जरूरी होगा। नौकरीपेशा लोग अपने व्यवहार से अच्छी छवि बना सकते हैं। सामने वाले की जरूरत समझना आज आपकी ताकत है। सूर्य और बुध का असर कामकाज में कुछ गोपनीय या उलझे मामलों को सामने ला सकता है, इसलिए दस्तावेज, मेल, भुगतान या अनुबंध को ध्यान से देखें। छात्रों को सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। केवल आत्मविश्वास से काम नहीं चलेगा। दोहराव, लिखित अभ्यास और समय प्रबंधन जरूरी है। पढ़ाई के बीच ध्यान भटक सकता है, इसलिए छोटे लक्ष्य बनाकर चलें। किसी वरिष्ठ, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति की मदद सही दिशा दे सकती है।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
धन पक्ष में सहारा मिल सकता है, लेकिन समझदारी जरूरी रहेगी। परिवार या ससुराल पक्ष से किसी तरह की मदद, सलाह या सहयोग मिल सकता है। साझा खर्च, उधारी, टैक्स, फीस या निवेश से जुड़े कागजों को ठीक से पढ़ें। जल्दी लाभ के लालच में कोई कदम न उठाएं। कारोबारी लोग पार्टनरशिप में आने वाले पैसों और जिम्मेदारियों को साफ रखें। छोटी राहत संभव है, पर खर्च का हिसाब भी साथ में रखना होगा। बच्चों या घर के काम पर भी धन निकल सकता है। बजट लिखकर चलेंगे तो दबाव कम रहेगा।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को हल्के में न लें। दिन का पहला भाग ठीक-ठाक रह सकता है, पर बाद में थकान, भारीपन या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। ज्यादा तली-भुनी चीजें और अनियमित भोजन से बचें। पानी पर्याप्त लें। अगर लगातार काम कर रहे हैं तो बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें। भावनात्मक थकान का असर शरीर पर पड़ सकता है। शाम को शांत माहौल, हल्का भोजन और समय पर आराम आपको बेहतर महसूस कराएगा।
आज की सलाह: रिश्तों में नरमी रखें और कागजी मामलों में हर बात दो बार जांचकर ही आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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