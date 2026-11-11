आज का वृश्चिक राशिफल (11 नवंबर 2026): सप्ताह का सबसे अच्छा दिन, आपकी मौजूदगी का रहेगा महत्व

Vrishchik Rashifal Today: वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह का सबसे अच्छा दिन सामाजिक सम्मान देगा और कारोबार में अवसर लाएगा, हालांकि फैसलों को लेकर मन में उलझन रहेगी। पढ़ें 11 नवंबर का विस्तृत वृश्चिक राशिफल।

आज मन में खुशी रहेगी, फिर भी अपनी ही समझ पर पूरा भरोसा करने में उलझन होगी। सप्ताह का यह सबसे अच्छा दिन है और समाज में आपको मान और सम्मान मिलेगा। लोगों के बीच आपकी मौजूदगी का महत्व रहेगा। सम्मान मिलने की खुशी के साथ मन में यह सवाल भी उठेगा कि आगे कौन सा रास्ता चुनें। इसी वजह से दिन अच्छा होते हुए भी भीतर का अनुभव मिला जुला रहेगा। खुशी आएगी तो उसके साथ किसी फैसले को लेकर असमंजस भी रहेगा। आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अपनी राय पर दूसरों की सहमति तलाशने का भाव मजबूत होगा। महत्वपूर्ण निर्णय को जल्द अंतिम रूप देना आज की मुख्य सावधानी है। दिन की अनुकूलता बनी रहेगी, फिर भी फैसला लेने से पहले कुछ ठहराव उपयोगी रहेगा।

आज का वृश्चिक करियर राशिफल कारोबारियों के लिए अलग अलग माध्यमों से नए आदेश मिलने के प्रबल योग हैं। संपर्क का दायरा उपयोगी रहेगा और काम पाने की कोशिश अपेक्षाकृत सहज चल सकती है। किसी एक स्रोत पर ध्यान टिके रहने के दौरान दूसरी दिशा से भी अवसर सामने आने की संभावना है। सिंह राशि के दसवें भाव में केतु काम की सार्वजनिक दौड़ से कुछ पीछे हटने का मन देगा। ऐसे में अवसर मिलने के बावजूद उसका पीछा करने की इच्छा कम होगी। नौकरी में अपनी भूमिका को लेकर भीतर दूरी महसूस होगी, जबकि सामाजिक सम्मान का पक्ष मजबूत रहेगा। विद्यार्थियों के सामने भी अपनी समझ पर भरोसे का सवाल रहेगा। पढ़ा हुआ विषय आने पर उत्तर बदलने का मन होगा। काम में सोच समझकर नया तरीका आजमाने के लिए दिन अनुकूल है। महत्वपूर्ण फैसले का कारण एक बार स्पष्ट कर लें।

आज का वृश्चिक आर्थिक राशिफल कारोबार में नए काम की संभावना आर्थिक पक्ष को सहारा देगी। हालांकि काम मिलने और रकम हाथ में आने को एक ही नतीजा मानना ठीक नहीं होगा। आज उपलब्ध अवसरों को लेकर उत्साह रहेगा और किसी नए आर्थिक कदम की इच्छा भी होगी। अपने काम से जुड़े समझे हुए जोखिम पर विचार करने के लिए दिन अनुकूल है। अनजान लाभ की बात सुनकर अपना निर्णय बदलने की प्रवृत्ति उलझन बढ़ाएगी। रकम लगाने का सवाल आए तो आपकी दुविधा रकम से अधिक अपने आकलन को लेकर होगी। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के पहले भाव में रहेगा, इसलिए हर आर्थिक बातचीत का असर सीधे आपके मन पर होगा। फैसला उतना ही रखें जितना आप साफ तौर पर समझते हैं।

आज का वृश्चिक लव राशिफल सामाजिक सम्मान की खुशी अपनों के साथ बातचीत में भी दिखाई देगी। आप अपने दिन की अच्छी बात साझा करना चाहेंगे और प्रतिक्रिया को ध्यान से सुनेंगे। साथ ही संवेदनशीलता अधिक रहेगी। किसी छोटे जवाब का अर्थ खोजने में मन उलझेगा। तुला राशि के बारहवें भाव में अपनी नीच राशि में मार्गी सूर्य आत्मसम्मान और अधिकार की बात को भीतर तक ले जाएगा। किसी वरिष्ठ की कही बात घर लौटने के बाद भी मन में रहेगी। साथी के साथ बातचीत में यही विषय दोबारा सामने आएगा। परिवार के बीच खुशी होगी, पर अपनी दुविधा समझाने में समय लगेगा। आज आप सुन लिए जाने के बाद अधिक सहज महसूस करेंगे। अपनी बात सीधे और छोटे वाक्यों में कहें।

आज का वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल दिन में उत्साह और मानसिक उलझन साथ रहेंगे। एक ओर लोगों के बीच रहने का मन होगा, दूसरी ओर अपने बारे में सोचने की संवेदनशीलता बढ़ेगी। इसी खींचतान से थकान का एहसास होने की संभावना है। स्वास्थ्य में किसी खास बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है, इसलिए सामान्य दिनचर्या को लेकर संयम उपयोगी रहेगा। मन की हर आशंका को स्वास्थ्य का निष्कर्ष मान लेने से बेचैनी बढ़ेगी। अपने लिए शांत समय मिलने पर विचारों की भीड़ से कुछ दूरी बनेगी। काम और सामाजिक बातचीत के बीच थोड़ी देर विश्राम रखें।

शुभ अंक २

शुभ रंग सफेद

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५४ से ०५:४७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें सामने आए काम के अवसर पर अपना उत्तर सोचकर दें।

क्या न करें हर नई राय सुनकर अपना महत्वपूर्ण फैसला न बदलें।