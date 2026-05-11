वृश्चिक राशिफल 11 मई 2026: रिश्तों में ताजगी का आज होगा एहसास, पैसों को लेकर रहें सतर्क, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज 11 मई का दिन... एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 11 मई 2026: आज 11 मई 2026 का दिन आपके लिए भावनाओं और रिश्तों की ताजगी का दिन है। कोई खूबसूरत पल, प्यार भरी बात, बच्चे से जुड़ी खुशी या कोई सराहना आपको अच्छा महसूस करा सकती है। चंद्रमा की वजह से आपकी भावनाएं आज ज्यादा गहरी हो सकती हैं। अपनों के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला या वादा ना करें। पलों को सादगी से जीने की कोशिश करें।
लव राशिफल
आज प्रेम और रिश्तों में कोमलता और गर्माहट रहेगी। अगर आप रिश्ते में हैं, तो पुरानी यादें या छोटी-छोटी प्यार भरी बातें आपको करीब ला सकती हैं। पार्टनर की परीक्षा लेने की बजाय उन्हें बिना दबाव के प्यार दें। सिंगल लोग आज किसी कलात्मक, समझदार या केयरिंग व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
आकर्षण गहरा हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। पहले देखें कि शुरुआती बातचीत के बाद भी उनका व्यवहार वैसा ही बना रहता है या नहीं। प्यार तब मजबूत होता है जब दोनों तरफ से ईमानदारी और समझ हो। आज छोटी-छोटी बातें रिश्ते को नई ताजगी दे सकती हैं।
करियर राशिफल
करियर में आज क्रिएटिव कामों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। जो लोग लेखन, डिजाइन, पढ़ाने, प्रेजेंटेशन या लोगों से सीधे जुड़े क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें कोई नया आइडिया मिल सकता है। इसे तुरंत नकार ना दें। धीरे-धीरे इसे आकार दें।
व्यापार करने वाले लोग कस्टमर एक्सपीरियंस या प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से पेश करने के बारे में सोच सकते हैं। छात्रों को उन विषयों में अच्छा प्रदर्शन मिल सकता है जहां कल्पना और बोलने की क्षमता काम आती है। तारीफ मिले तो उसे स्वीकार करें, लेकिन लापरवाह ना हों। आज भावना और व्यवस्था का अच्छा संतुलन रखें तो काम में सफलता मिलेगी।
मनी राशिफल
आज पैसों को लेकर खास सावधानी बरतनी होगी। बच्चे, पार्टनर, शौक या कोई सुंदर चीज खरीदने का मन कर सकता है। लेकिन खर्च करते समय सोचें कि क्या यह सच में जरूरी है। सिर्फ अच्छे मूड में आने वाली चीज पर पैसा ना खर्च करें।
कोई खास व्यक्ति के लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं, तो कीमत से ज्यादा उसका मतलब देखें। छोटा लेकिन सोच-समझकर चुना गया गिफ्ट ज्यादा प्यारा लगता है। निवेश या कोई बड़ा खर्च करने से पहले पूरी जानकारी लें। भावुकता में कोई फैसला ना लें। आज की सावधानी कल की परेशानी कम करेगी।
स्वास्थ्य राशिफल
आज आपकी सेहत आपके मूड से काफी प्रभावित रहेगी। अच्छा संगीत, सुंदर चीजें और अपनों का साथ आपको ऊर्जा देगा। लेकिन ज्यादा भावुक उतार-चढ़ाव थका भी सकता है। हल्का और सुपाच्य भोजन लें, खूब पानी पिएं।
शाम को थोड़ी देर टहलना या किसी हंसमुख व्यक्ति से बात करना फायदेमंद रहेगा। रात को देर तक इमोशनल चर्चा करने से बचें, वरना नींद प्रभावित हो सकती है। अपनी खुशी को सरल और संतुलित रखें, ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
11 मई 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए रिश्तों की ताजगी और पैसों में सावधानी का दिन है। भावनाओं को संभालकर रखें और फैसले सोच-समझकर लें। आज का दिन अच्छा बीतेगा अगर आप संतुलन बनाए रखें।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ,
लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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