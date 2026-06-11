वृश्चिक राशिफल 11 जून 2026: आज जीवनसाथी के साथ खत्म होगा मनमुटाव, गाड़ी चलाते वक्त रहें सावधान
Vrishchik Rashifal Today 11 June 2026: आज वृश्चिक राशि वालों का दिन मिला-जुला रहने वाला है। बस स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहना है। जानें आज का पूरा दिन इस राशि के लिए कैसा जाने वाला है?
Vrishchik Aaj Ka Rashifal 11 June 2026: 11 जून का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला-जुला होगा लेकिन कुल मिलाकर पॉजिटिव ही रहेगा। दिन की शुरुआत शुरुआत में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं और हो सकता है कि इससे आपका मन भी थोड़ा बेचैन रहे। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो चीजें आपके ही फेवर में आएंगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्क रहना जरूरी होगा। वहीं प्रेम, संतान और बिजनेस से जुड़े मामलों में अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। अगर आज निवेश की सोच रहे हैं तो किया जा सकता है क्योंकि इस मामले में आज का समय फेवर में रहेगा। नीचे पढ़ें वृश्चिक राशि के लिए पंडित नरेंद्र उपाध्याय का भविष्यफल।
वृश्चिक राशि लवलाइफ
प्यार के मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सही जाने वाला है। पार्टनर के साथ रिश्ते में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा। अगर बीते कुछ समय से कोई मनमुटाव रहा है तो आज उसे दूर करने का मौका आपको जरर मिलेगा। सिंगल लोगों की जिंदगी में अच्छा बदलाव आएगा। हो सकता है कि आज किसी नए इंसान से मुलाकात भी हो जाए। वहीं शादीशुदा लोगों को परिवार और संतान के बीच खुशी मिलेगी। घरवालों के साथ अच्छा समय बीतेगा। रिश्ते भी पहले से मजबूत होंगे।
वृश्चिक करियर राशिफल
करियर के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा जाएगा। नौकरीपेशा लोगों को अपने में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तारीफ भी मिलेगी। सीनियर्स का आज फुल सपोर्ट भी होगा। ऐसे में नई जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है। कॉन्फिडेंस बढे़गा और इसका असर जो लोग लंबे समय से अच्छी नौकरी की तलाश में थे, उन्हें कोई अच्छा मौका मिल सकता है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम आगे के लिए तरक्की का रास्ता खोल सकता है।
वृश्चिक मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज का दिन अच्छा जाएगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को खूब लाभ मिलने वाला है। निवेश के लिए आज का दिन आपके फेवर में रहेगा। ऐसे में प्लान कर रहे हैं तो करें। बस थोड़ा सा सोच-विचार कर लें ताकि चीजें सही दिशा में अच्छे से आगे बढ़ें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करें। बजट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीजें आसान होंगी। साथ ही आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर ही होगी। खर्चे और बजट के बीच सही तालमेल बिठाकर चलें।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। रक्त से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। या फिर पैर में चोट लगने की संभावना है। तो सतर्क रहें। आज जल्दबाजी और लापरवाही करने से बचें। बाहर जाते वक्त सावधान रहें। गाड़ी चलाते वक्त नियमों का पालन करें। खानपान पर ध्यान दें। खूब पानी पिएं। हेक्टिक शेड्यूल के बीच आराम जरूर करें। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई दिक्कत रही है तो उसे नजरअंदाज तो बिल्कुल भी ना करें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
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