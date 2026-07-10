आज का वृश्चिक राशिफल: पार्टनर का मिलेगा साथ, नौकरी में बन सकते हैं सफलता के योग
वृश्चिक राशि वालों के लिए 11 जुलाई का दिन रिश्तों और साझेदारी के लिहाज से अच्छा रह सकता है। टीमवर्क और बातचीत से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। करियर में नए अवसर मिलने के संकेत हैं, जबकि आर्थिक मामलों में बचत और सोच-समझकर खर्च करना फायदेमंद रहेगा।
Scorpio Horoscope Today 11 July 2026, वृश्चिक राशिफल: संबंधों और तालमेल पर ध्यान देने वाला दिन है। लोगों के साथ बैठकर बात करने, मतभेद सुलझाने और साथ मिलकर काम करने में फायदा हो सकता है। मन में अपनापन भी रहेगा और अपनी बात मनवाने की इच्छा भी। यही मिश्रण कभी कभी हल्की खींचतान पैदा कर सकता है। इसलिए हर बातचीत में बराबरी और सम्मान बनाए रखें। किसी महिला सहकर्मी, मित्र या परिवार की सदस्य के साथ बात करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें। दिन का अच्छा पक्ष यह है कि सहयोग मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर आप किसी साझेदारी, संयुक्त काम या क्लाइंट डील में हैं, तो चर्चा आगे बढ़ सकती है। चंद्रमा संबंधों के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए अकेले सब संभालने के बजाय मदद लेना बेहतर रहेगा। घर और बाहर दोनों जगह आपका व्यवहार नोटिस किया जाएगा। थोड़ा धैर्य और थोड़ा सलीका पूरे दिन का रंग बदल सकता है। शाम तक मन हल्का और भावुक भी हो सकता है।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
दिल के मामलों में दिन अच्छा संकेत दे रहा है। जीवनसाथी या पार्टनर आपका साथ देने की कोशिश करेगा। कई बातों में समझदारी दिखेगी, जिससे पुरानी खटास कम हो सकती है। अगर कुछ समय से दूरी बनी हुई थी, तो खुली बातचीत का मौका मिल सकता है। प्रेम संबंधों में आकर्षण और कोमलता दोनों रहेंगे। साथ समय बिताने, भोजन साझा करने या किसी साधारण योजना पर सहमति बनने की संभावना है। हालांकि अपने स्वभाव की तीखी बातों पर थोड़ा कंट्रोल रखें। सामने वाला संवेदनशील हो सकता है। जो लोग नए रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वे जल्दबाजी में लेबल लगाने के बजाय एक दूसरे की आदतें समझें। शुक्र करियर क्षेत्र में होने से व्यस्तता के बीच भी रिश्ता संभालना जरूरी रहेगा।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम दोनों में अच्छी गति बनी रह सकती है। छात्रों के लिए समझने, याद रखने और दोहराने का संतुलन अच्छा रहेगा। अगर कोई असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल काम अटका था, तो उसे आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। व्यापार करने वालों के लिए नए संपर्क बन सकते हैं। किसी नए पार्टनर, क्लाइंट या सहयोगी से चर्चा उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन शर्तों को साफ रखना जरूरी है। नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क से लाभ मिलेगा। अकेले मेहनत करने के बजाय जिम्मेदारियां बांटना बेहतर रहेगा। वरिष्ठ आपके शांत और समाधान वाले रवैये को पसंद कर सकते हैं। जो लोग कंसल्टिंग, सेल्स, मीडिया, डिज़ाइन, पढ़ाने या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं, उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। छिपी जानकारी या अधूरी बातों पर भरोसा न करें। दस्तावेज पढ़कर ही आगे बढ़ें।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक मामलों में दिन बचत के पक्ष में है। आमदनी सामान्य रहे तो भी उसका बेहतर उपयोग करने की सोच बन सकती है। घर के खर्च, सदस्यता, बिल या आने वाले भुगतान की सूची बनाना फायदेमंद रहेगा। सट्टा, जल्द लाभ या सुनी सुनाई सलाह पर पैसा लगाने से बचें। अगर किसी संयुक्त निवेश या बिजनेस खर्च की बात हो, तो शर्तें लिखित में रखें। छोटी बचत और अनुशासन इस समय बड़ा सहारा बनेंगे। किसी जरूरी चीज के लिए अलग रकम रख देना समझदारी होगी।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर को ठीक रखने के लिए नियमित खाना और हल्की गतिविधि जरूरी है। समय पर भोजन न करने से थकान, चिड़चिड़ापन या सुस्ती महसूस हो सकती है। बाहर का बहुत भारी खाना टालें। थोड़ी वॉक, स्ट्रेचिंग या सीढ़ियां चढ़ना भी फायदा देगा। भावनात्मक उतार चढ़ाव का असर नींद पर पड़ सकता है, इसलिए रात में स्क्रीन समय कम रखें। पानी और आराम दोनों संतुलित रखें।
आज की सलाह
रिश्तों में नरमी रखें, पैसों में बचत बढ़ाएं और हर समझौता पढ़कर ही तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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