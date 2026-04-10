वृश्चिक राशिफल 10 अप्रैल 2026: आज रिश्ते में पसंद नहीं करेंगे दिखावा, ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले रहें सावधान

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की ये आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल…

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 10 April 2026: आज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत ठीक रहेगी। किसी भी चीज को लेकर जल्दीबाजी महसूस नहीं होगी। सुबह आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ है जिस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। कोई अधूरा काम या उलझन जो लंबे समय से परेशान करती आई है वो अब आसानी से सुलझती दिख सकती है। आज चंद्रमा मकर राशि में है। ऐसे में आपका मन शांत होगा और आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। दिखावे से ज्यादा आप काम पर ध्यान देंगे। बेकार की बातों से दूरी रखना अच्छा लगेगा। आज जल्दी रिएक्ट करने की बजाय आफका शांत रहना ही बेहतर रहेगा। आज धैर्य के साथ बस अपना काम करते रहें।

आज जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही धीरे-धीरे आपको क्लैरिटी भी मिलती जाएगी। आज के दिन कोई भी फैसला लेना आसान लगेगा। दोपहर तक आपका काम सही तरीके से आगे बढ़ेगा।

वृश्चिक लव राशिफल आज आपके दिल दिमाग में कई बातें आएंगी। ऐसे में आज फीलिंग्स आप पर थोड़ी हावी हो सकती हैं। आज आपको दिखावे वाली बातें कम पसंद आएंगी और सच्चाई के साथ-साथ सादगी ज्यादा अच्छी लगेगी। सामने वाले व्यक्ति के बोलने का तरीका या उसके व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव भी आप नोटिस कर लेंगे। अगर आप रिलेशन में हैं तो पहले सामने वाले की बातों को समझ लें और इसके बाद में बोलें। ऐसे में चीजें ज्यादा नहीं उलझेंगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति अच्छा लग सकता है जो शांत और सच्चा हो। आज ज्यादा दिखावा करने वाले लोगों से ज्यादा सादगी पसंद आ सकती है।

वृश्चिक करियर राशिफल काम में आज आपको वही चीज सबसे अच्छी चलेगी जिस पर आप शांति से ध्यान दे सकते हैं। आज बेकार बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हर जगह एक्टिव ना रहें। एक काम को अच्छे से करना ज्यादा सही रहेगा। एक साथ कई सारी चीजों पर फोकस ना करें। किसी काम को ध्यान से देखने की जरूरत पड़ सकती है।आज हो सकता है कि ऑफिस में कोई व्यक्ति आपसे उम्मीद कर सकता है कि आप बिना ज्यादा समझाए बात समझ जाएं और आप काफी हद तक चीजों को समझ लेंगे। हालांकि फिर भी जरूरी बातों को एक बार कन्फर्म कर लेना बेहतर रहेगा। इससे आगे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आज आपको कोई पुराना काम भी आज पूरा हो सकता है। शाम तक आपको अपने काम के लिए क्लैरिटी मिलती जाएगी।

वृश्चिक मनी राशिफल पैसों के मामले में आज वृश्चिक राशि वालों दिन ठीक ही रहेगा। कोई बड़ा खर्चा या प्रेशर नजर नहीं आ रहा है। फिर भी छोटीृ-छोटी बातों में भी सावधानी रखना बेहतर रहेगा। कोई पेमेंट या खर्च करने से पहले एक बार ठीक से देख लेना अच्छा रहेगा। हड़बड़ी में ये काम आज ना ही करें। पैसों से जुड़ी आज कोई परेशानी नहीं दिख रही। बस छोटी चीजों को संभाल लेंगे तो आगे की टेंशन से बच सकते हैं।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल आज बॉडी की एनर्जी ठीक रहेगी। ज्यादा परेशानी मन की टेंशन से हो सकती है। ज्यादा सोचने से मन थोड़ा भारी लग सकता है। कभी-कभी थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी रहेगा। आज के दिन समय पर खाना खाएं। जरूरत महसूस हो तो थोड़ा आराम करें। खुद को थोड़ा स्पेस दें। इतना कर लेंगे तो आपको अंदर ही अंदर अच्छा महसूस होगा।