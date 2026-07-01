वृश्चिक राशिफल 1 जुलाई 2026: जल्दी लाभ की उम्मीद रखने से निराशा हो सकती है
Aaj ka Vrishchik Rashifal: किसी करीबी का सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। धैर्य रखकर चलेंगे तो दिन उपयोगी साबित होगा।
काम का दबाव आज आपको लगातार सक्रिय रखेगा। इसी वजह से मन में हल्की टेंशन और अधीरता आ सकती है, पर यह दिन रुकने का नहीं, टिके रहने का है। पहले हिस्से में ध्यान पैसे, परिवार और बोलचाल पर रहेगा। घर के किसी खर्च, बचत या जरूरी खरीद पर बात हो सकती है। वाणी में दृढ़ता रहेगी, लेकिन कठोरता न आने दें। दोपहर के बाद हिम्मत और पहल बढ़ेगी। जो बात पिछले कुछ समय से टल रही थी, उस पर आप साफ फैसला लेने की स्थिति में आएंगे। छोटे सफर, जरूरी कॉल, कागजी काम या भाई बहन से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ सकती है। सूर्य का प्रभाव आपको भीतर से सावधान बना रहा है, इसलिए हर बात खुलकर नहीं कहेंगे, पर यह चुप्पी रणनीतिक भी हो सकती है।
वृश्चिक लव राशिफल
साथी के साथ संबंध सामान्य से अच्छे रह सकते हैं, बशर्ते जिद कम रखें। सुबह परिवार या खर्च से जुड़ी बात रिश्ते के मूड को प्रभावित कर सकती है। यदि आप अपने शब्दों में नरमी रखें तो सामने वाला भी सहयोगी रहेगा। दिन के बाद वाले हिस्से में बातचीत खुलने लगेगी और मन की बात कहना आसान होगा। शादीशुदा लोगों को रोजमर्रा की जिम्मेदारियां बांटकर चलना चाहिए। प्रेम संबंधों में संदेश, कॉल या छोटी मुलाकात से दूरी कम हो सकती है। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनकी प्रगति का समाचार भी मन को हल्का करेगा।
वृश्चिक करियर राशिफल
करियर में मेहनत से ही रास्ता खुलेगा। कोई काम केवल उम्मीद से नहीं, लगातार फॉलोअप से पूरा होगा। मंगल आपको साझेदारी और टीमवर्क में सक्रिय रखेगा, लेकिन तुनकापन नुकसान कर सकता है। सीनियर, मेंटर या अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी रहेगी, खासकर जब दिशा तय करनी हो। छात्रों के लिए यह दिन हिम्मत दिखाने का है। कठिन विषय से बचने की बजाय उसी पर समय देना बेहतर रहेगा। प्रतियोगी माहौल में तुरंत परिणाम की चिंता न करें। लेखन, कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट अपडेट और आवेदन से जुड़े काम दोपहर के बाद गति पकड़ सकते हैं।
वृश्चिक धन राशिफल
आमदनी मेहनत के अनुपात में बनने का योग है। जल्दी लाभ की उम्मीद रखने से निराशा हो सकती है, इसलिए स्थिर सोच रखें। परिवार के साथ धन संबंधी चर्चा हो तो स्पष्ट रहें। कोई पुराना बकाया, पेमेंट या छोटा आर्थिक निर्णय आगे बढ़ सकता है। जोखिम वाले निवेश में उत्साह से ज्यादा जांच जरूरी है। आज कमाई से ज्यादा पैसों की दिशा समझना अहम रहेगा।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
मानसिक बेचैनी शरीर की थकान से ज्यादा महसूस हो सकती है। लगातार काम करने से गर्दन, कंधों या सामान्य जकड़न जैसा एहसास हो सकता है। हल्की चाल, पर्याप्त पानी और भोजन समय पर लें। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें। देर रात तक सोचते रहने से नींद प्रभावित हो सकती है, इसलिए सोने से पहले मन शांत करने वाली दिनचर्या रखें।
आज की सलाह: मेहनत जारी रखें, पर फैसले लेते समय आवाज नहीं, तर्क को आगे रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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अंकशास्त्र
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