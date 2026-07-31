1 अगस्त का वृश्चिक राशिफल: करियर में सोच-समझकर लें फैसले, बचत पर दें ध्यान, पढ़ें विस्तृत राशिफल
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 1 अगस्त का दिन परिवार, करियर और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है। घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ कामकाज में भी धीरे-धीरे प्रगति होगी। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होंगे।
Scorpio Horoscope Today 1 August 2026: घर, परिवार और मन की शांति आज मुख्य विषय रहेंगे। बाहर की भागदौड़ से थोड़ा हटकर अंदर की उलझनें सुलझाने का मन होगा। पिछले दिनों की टेंशन अब थोड़ी ढीली पड़ सकती है, खासकर तब जब आप हर बात का जवाब तुरंत देने की बजाय सुनने का रास्ता चुनें। घरेलू काम, परिवार की जरूरत, माता-पिता से जुड़ी जिम्मेदारी या घर की व्यवस्था में समय जा सकता है। किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत करके राहत मिलेगी। अगर घर के लिए कोई सामान लेना हो या आराम बढ़ाने से जुड़ी योजना बनानी हो, तो सोच समझकर कदम बढ़ाएं। करियर में आपकी छवि भी ध्यान में रहेगी, इसलिए घर और काम के बीच संतुलन जरूरी है। सूर्य और गुरु भाग्य वाले हिस्से को सहारा दे रहे हैं, इस कारण सही सलाह या सही समय पर मिली जानकारी मददगार हो सकती है। शाम तक मन थोड़ा गंभीर से प्रेरित भाव में जा सकता है। इसलिए दिन की शुरुआत भावुकता से नहीं, सरल कामों से करें। इससे पूरा दिन अधिक व्यवस्थित रहेगा।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
रिश्तों में सुरक्षा और अपनापन महसूस करने की जरूरत बढ़ेगी। प्रेम संबंध में भावनाएं गहरी रहेंगी, पर अपनी बात घुमाकर कहने से गलतफहमी बन सकती है। सीधे और शांत शब्द ज्यादा काम करेंगे। शादीशुदा लोगों को घर के छोटे फैसले मिलकर लेने चाहिए। परिवार के किसी सदस्य की बात बीच में काटना ठीक नहीं रहेगा। माता या किसी बड़े की सलाह उपयोगी लग सकती है। अगर साथी हाल में थोड़ा चिड़चिड़ा रहा है, तो प्रतिक्रिया देने से पहले उसका दबाव समझने की कोशिश करें। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा, खासकर पुराने लोगों से जुड़ने पर मन हल्का होगा।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
कामकाज में बाहर से सब सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आप कुछ बदलाव सोच सकते हैं। ऑफिस में प्रतिष्ठा का विषय बना रह सकता है, इसलिए हर जवाब नपे-तुले ढंग से दें। वरिष्ठों के साथ बातचीत में सम्मानजनक दूरी ठीक रहेगी। जिनका काम घर, संपत्ति, सुविधा, पब्लिक डीलिंग, सेवा या प्रबंधन से जुड़ा है, उन्हें उपयोगी प्रगति दिख सकती है। छात्र घर के माहौल में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, पर ध्यान भटकाने वाली चीजें दूर रखें। कोई शोध, गहराई से समझने वाला विषय या जटिल पाठ आज धैर्य मांग सकता है। साझेदारी वाले काम में दूसरे की मंशा समझे बिना हां न कहें। काम आगे बढ़ेगा, पर धीरे और सोच-समझकर।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
बचत बढ़ाने की सोच मजबूत हो सकती है। परिवार से जुड़ा कोई खर्च, घर की जरूरत या सुविधा की खरीद सामने आ सकती है। ऐसे में रकम का बंटवारा समझदारी से करें। माता-पिता से आर्थिक मदद, सलाह या सहयोग की संभावना बन सकती है, लेकिन इसे पक्का मानकर योजना न बनाएं। अगर वाहन, घर की चीज या किसी बड़ी वस्तु पर पैसा लगाने का विचार है, तो जल्दबाजी न करें। कमाई के साथ बचत पर भी बराबर ध्यान देना आज आपके पक्ष में रहेगा।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक दबाव घटे तो शरीर भी हल्का लगेगा। आराम की जरूरत को नजरअंदाज न करें। घर में बैठे-बैठे सुस्ती बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ी हलचल जरूरी है। पानी कम पीना, अनियमित खाना या देर तक स्क्रीन देखने से थकान बढ़ सकती है। मन को शांत रखने के लिए कमरे की सफाई, हल्का संगीत या कुछ देर चुप बैठना अच्छा असर देगा। नींद पूरी लेने पर अगला दिन भी बेहतर रहेगा।
आज की सलाह
घर के माहौल को शांत रखें, वहीं से पूरे दिन की दिशा सुधरेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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