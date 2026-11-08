आज का वृश्चिक राशिफल (8 नवंबर 2026): वक्री शनि टिक कर किए प्रयास का फल देगा
vrishchik Rashifal in hindi: बड़े उत्साह वाले कार्यक्रमों की तुलना में सीमित कामकाज ज्यादा सहज लगेगा। 8 November 2026,
खर्च का हिसाब सामने आते ही आज चिंता बढ़ेगी। आमदनी से ज्यादा पैसा निकलने की संभावना है और यही बात दिन की दूसरी बातचीत में भी असर दिखाएगी। कोई खरीद या निवेश आज अनुकूल नहीं है। छोटे भाई या बहन की ओर से परेशान करने वाली बात उठने की संभावना भी है। घर में जवाब देते समय भीतर की थकान महसूस होगी। जीवनसाथी के साथ संबंधों में खिंचाव आने के संकेत हैं, इसलिए दिन का माहौल कुछ संवेदनशील रहेगा। आपको लगेगा कि अपनी बात समझाने में सामान्य से अधिक मेहनत लग रही है। हर बातचीत लंबी करने का मन नहीं होगा। कुछ समय अपने साथ रहने की इच्छा होगी। आज खर्च की चिंता और भावनात्मक थकान एक साथ सामने रहेंगी।
वृश्चिक करियर राशिफल
पढ़ाई या रचनात्मक काम में मेहनत जारी रहेगी, लेकिन नतीजे जल्दी मिलने की उम्मीद पूरी होने में समय लग सकता है। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री है। यह टिककर किए प्रयास का फल देता है और बच्चे या विद्यार्थी के साथ धैर्य की जरूरत सामने लाता है। किसी पाठ को दोबारा समझना पड़े तो प्रगति धीमी महसूस होगी। कामकाज में वरिष्ठों की बात और अपने सम्मान का सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य तुला राशि के बारहवें भाव में मार्गी और नीच राशि में है। इससे अधिकार रखने वाले लोगों के साथ आपकी भूमिका का विषय उभरेगा। अपनी मेहनत की पहचान को लेकर मन संवेदनशील होगा। आज किसी एक निर्धारित काम को पूरा करने पर ध्यान दें। परिणाम की प्रतीक्षा लंबी लगेगी, लेकिन प्रयास का महत्व बना रहेगा।
वृश्चिक धन राशिफल
आज की सबसे साफ चुनौती खर्च और आमदनी का अंतर है। हाथ में उपलब्ध रकम के मुकाबले जरूरतें बड़ी लग सकती हैं। पैसा निकलने की संभावना अधिक है, इसलिए दिन को आर्थिक रूप से सहज मानकर चलना ठीक नहीं होगा। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। किसी आकर्षक प्रस्ताव पर मन ठहरे भी तो फैसला करने का दबाव असुविधा बढ़ाएगा। खर्च का विषय घर में चर्चा में रहेगा और इसी से आपकी प्राथमिकताएं भी सामने आएंगी। साफ चेतावनी है कि आज अपनी क्षमता से बड़ा आर्थिक वादा न करें। किसी दूसरे की सुविधा के लिए तुरंत हामी भरने पर बाद में अपने खर्च को लेकर चिंता बढ़ सकती है। उपलब्ध रकम की सीमा पहले तय कर लें।
वृश्चिक लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ बातचीत में खिंचाव की संभावना है। आप अपनी परेशानी समझाना चाहेंगे, लेकिन थकान के कारण शब्द कड़े पड़ सकते हैं। सामने वाले की सामान्य बात भी उलाहने जैसी लगेगी। छोटे भाई या बहन की ओर से कोई उलझन बढ़ाने की कोशिश संभव है। इस वजह से परिवार के भीतर अपनी जगह और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठेंगे। बच्चे से जुड़ी बातचीत में धैर्य की मांग होगी। उसकी गति आपकी अपेक्षा से अलग महसूस होगी। किसी करीबी के साथ कम शब्दों में बात करना आज अधिक सहज रहेगा। जवाब देने से पहले बातचीत का विषय साफ कर लें। दिन के अंत में निजी समय की इच्छा रहेगी और रिश्ते की बात पर मन फिर लौटेगा।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के बारहवें भाव में रहेगा। इससे खर्च की सोच के साथ थकान बढ़ेगी और अकेले रहने की इच्छा होगी। सेहत के लिहाज से दिन अनुकूल नहीं है, इसलिए अपनी ऊर्जा को लेकर बहुत ऊंची अपेक्षा रखना भारी पड़ सकता है। काम के बीच आराम की जरूरत अधिक महसूस होने की संभावना है। मन में चलती बातचीत विश्राम के समय भी लौटेगी। जल्दी सोने से राहत मिलने के संकेत हैं। आज शाम का कार्यक्रम हल्का रखें। शरीर की स्थिति पर कोई बड़ा अनुमान लगाने का संकेत नहीं है। दिन की मुख्य जरूरत आराम रहेगी। रात करीब आने पर बाहर की हलचल से हटकर शांत रहने का मन होगा।
क्या करें
पढ़ाई के लिए छोटा और तय समय रखें।
क्या न करें
घर की नाराजगी किसी लंबी बहस में न बदलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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