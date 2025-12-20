वृश्चिक राशिफल 20 दिसंबर: आज एक्स से हो सकती है मुलाकात, टीम मीटिंग के दौरान इस चीज को लेकर रहें सावधान

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 20 December 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृश्चिक होती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा?

Scorpio Horoscope Today 2 December 2025, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज लव लाइफ में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और पार्टनर को भी खुश रखें। पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। आज प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आएगी लेकिन फिर भी सफलता आपको मिलेगी। अगर नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं तो उसे खुशी-खुशी लें। बस अपना धैर्य बनाए रखें। सेहत आज थोड़ी गड़बड़ रह सकती है। अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें। बाकी पूरी राशिफल के लिए नीचे डालें एक नजर...

वृश्चिक लव राशिफल आज पार्टनर के साथ यादगार पल बिताने की कोशिश करें। एक-दूसरे के साथ समय बिताकर आज अपने दिल की बात खुलकर रहें। अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से ही रिश्ता मजबूत बनेगा। कुछ रिश्तों में आज बातचीत की जरूरत पड़ेगी। जिन लोगों को अपने रिश्ते में अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही दिख रही है, वो जल्द ही इससे बाहर आ सकते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाने के लिए पार्टनर का साथ दें। आपके पार्टनर को कई चीजों में आपकी गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। कुछ महिला जातक आज अपने एक्स से मिल सकती है। कोशिश करें कि इससे आपका वर्तमान वाला रिश्ता खराब ना हो।

वृश्चिक करियर राशिफल आज करियर के मामले में आपका दिन सही जाने वाला है। अगर किसी भी तरह की चुनौती आती है तो अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाने ना दें। अपनी बाउंड्री का ख्याल रखें। जो लोग आज इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, उन्हें कुछ दिक्कत हो सकती है। आज कुछ चीजों में आपके फोकस की ज्यादा जरूरत होगी। बैंकिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा हैक्टिक हो सकता है। महिला जातक आज टीम मीटिंग में अपनी बात सामने रखते हुए सावधान रहें। बिजनेस से जुड़े लोग आज प्रमोशन से जुड़े प्लान पर विचार कर सकते हैं, ऐसा जरूर करें क्योंकि इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन लकी है।

वृश्चिक धन राशिफल आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। ऐसे में आज आप पैसों से जुड़े कई अहम फैसले ले सकते हैं। हो सकता है कि आज कोई मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती है, ऐसे में इसके लिए अलग से पैसों की व्यवस्था करके रखें। रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचने की पूरी कोशिश करें। अगर कोई गाड़ी या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोग आज प्रमोटरों की मदद से फंड जुटाने में सफल होंगे।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल आज वृश्चिक राशि वालों को सेहत से जुड़ी हल्की-फुल्की दिक्कत आ सकती है। जो लोग हृदय संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, वो आज थोड़ा सतर्क रहें। हो सकता है कि दिन के दूसरे हिस्से में डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़े। डायबिटीज से पीड़ित लोग अपनी डाइट पर विशेष रूप से ध्यान दें। कुछ महिला जातकों को आज स्किन से जुड़ा इंफेक्शन हो सकता है। अगर नींद से जुड़ी दिक्कत है तो दवाइयों का सेवन ना करके प्राकृतिक उपाय से इसे ठीक करने की सोचें। कुछ लोगों को आज दांत और मुंह से जुड़ी समस्या हो सकती है।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाला (पज़ेसिव), घमंडी, अत्यधिक तीव्र

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक भाग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com