वृश्चिक राशिफल 7 अप्रैल 2026: किसी भी काम में आज ना करें जल्दबाजी, सेहत को लेकर रहें सतर्क
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 7 अप्रैल 2026: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए भावनात्मक रूप से काफी गहरा और संवेदनशील रहेगा। आप हर स्थिति को बहुत करीब से महसूस करेंगे, जैसे बाहर से देखने की बजाय खुद उसके बीच में खड़े हों। छोटी-छोटी बातें, किसी के व्यवहार में थोड़ा बदलाव, अचानक आई चुप्पी या कोई मैसेज आपको तुरंत प्रभावित करेगा। हालांकि, आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप अपनी भावनाओं को पहले अच्छी तरह समझने का समय लेंगे। यानी जो आप अंदर महसूस कर रहे हैं और जो बाहर दिखा रहे हैं, उसके बीच आज थोड़ा अंतर रहेगा। यह दिन आपको जल्दबाजी से बचने और चीजों को गहराई से समझने का संदेश दे रहा है।
करियर राशिफल
काम की रफ्तार आज सामान्य रहेगी, लेकिन आपका ध्यान ज्यादा लोगों के व्यवहार और छुपी हुई बातों पर रहेगा। आपको लग सकता है कि कोई बात पूरी तरह साफ नहीं है या कुछ छुपाया जा रहा है। ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पूरे दिन स्थिति को ध्यान से देखें। काम में स्थिरता बनाए रखें और दूसरों के व्यवहार के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश ना करें। आज बड़े फैसले या नई योजनाएं शुरू करने से बचें। छोटे-मोटे कामों को पूरा करने पर फोकस करें।
मनी राशिफल
आज पैसों से जुड़े फैसले दिल की भावना से लेने की संभावना है। आपकी यह भावना सही भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हर पहलू को ध्यान से देख लें। अगर थोड़ा भी संदेह हो, तो फैसला टाल दें। जल्दबाजी में कोई निवेश या खर्च ना करें। जब दिल और दिमाग दोनों एक साथ कोई बात कहें, तभी आगे बढ़ें। आज आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना ही उचित रहेगा।
लव राशिफल
आज आप अपनी भावनाओं को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपको समझ आएगा कि रिश्ते में क्या सही चल रहा है और क्या सुधार की जरूरत है। छोटी-छोटी बातें आज ज्यादा असर डाल सकती हैं। इसलिए तुरंत कोई निष्कर्ष निकालने से पहले थोड़ा समय लें। अगर आप सिंगल हैं, तो आज आपका ध्यान खुद पर ज्यादा रहेगा। आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए वास्तव में क्या सही है, ना कि सिर्फ दिखावे या अस्थायी खुशियों पर।
स्वास्थ्य राशिफल
आज आपकी ऊर्जा स्तर थोड़ा ऊंचा रह सकता है, जिससे बेचैनी या थकान महसूस हो सकती है। अगर आप आराम नहीं करेंगे, तो थकान बढ़ सकती है। इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लें, थोड़ा शांत समय बिताएं और खुद को रिलैक्स करें। खान-पान का विशेष ध्यान रखें और ज्यादा तनाव ना लें। हल्का व्यायाम या ध्यान आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह: जल्दबाजी में कोई भी काम या फैसला ना करें। चीजों को थोड़ा समय दें और फिर समझें कि उनका असली मतलब क्या है। अपनी भावनाओं को समझने के लिए खुद को जगह दें। धैर्य और सतर्कता आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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