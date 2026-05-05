वृश्चिक राशिफल 5 मई 2026: वृश्चिक राशि वाले आज पैसों से जुड़ी इन 3 बातों का रखें ध्यान, जानें कहां रहना है सावधान?

Scorpio Horoscope Today 5 May 2026: वृश्चिक राशि राशि चक्र की आठवीं राशि हैं। आपके जन्म के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है, तो आपकी वृश्चिक राशि मानी जाती है। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल।

आज किसी अपने के साथ जरूरी बात हो सकती है लेकिन उसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कोई पार्टनर, दोस्त, परिवार वाला या ऑफिस का व्यक्ति कुछ ऐसा कह सकता है जो आपको थोड़ा भारी लगे। आपको लग सकता है कि बात के पीछे कुछ और भी है लेकिन तुरंत अपनी तरफ से मतलब निकालने की जल्दी मत करें। पहले पूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर बात भरोसे, जिम्मेदारी या किसी समझौते की है तो अपनी आवाज और तरीका शांत रखें। सीधे सवाल पूछें लेकिन सामने वाले पर किसी भी तरह का प्रेशर ना डालें। हर चुप्पी का मतलब विरोध करना नहीं होता है। कुछ लोग समय लेकर ही खुलकर बात करते हैं। बस आज आप बिना सच्चाई जानें अपना रिएक्शन ना दें। यहां पढ़ें 5 मई का पूरा राशिफल-

वृश्चिक राशि का लव राशिफल आज प्यार में शक थोड़ा कम करना जरूरी है। अगर आप रिश्ते में हैं तो एक बात को पकड़कर पुराने डर मत जोड़िए। पहले समझिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। जो लोग सिंगल हैं वो लोग आज किसी ऐसे व्यक्ति की ओर खिंच सकते हैं जो कम बोलेगा। आज आपको ये सोचना है और देखना है कि सिर्फ खिंचाव देखकर फैसला ना लिया जाए। आज आप देखें कि सामने वाले का व्यवहार कितना सहीं है? धीरे-धीरे की गई क्लियर बातचीत से आपको काफी कुछ समझ आएगा। आपको समझना होगा कि भरोसा सिर्फ बातों से नहीं बल्कि व्यवहार से बनता है।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल आज ऑफिस या काम में किसी के साथ बात करते समय सावधानी रखें। अधूरी जानकारी पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। अगर कोई काम, समय सीमा या समझौता साफ नहीं है तो सीधे पूछें और जवाब का इंतजार करें। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला है। जो भी सौदे किए हैं, उनकी शर्तें, सामान कब और कैसे देना है, और कस्टमर आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये सब एक बार आराम से बैठकर दोबारा देख लें। इससे बाद में कोई गलतफहमी नहीं होगी। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही या मन में उलझन है तो उसे अपने तक मत रखें। किसी टीचर, दोस्त या घर वाले से पूछ लेंगे तो चीजें जल्दी साफ हो जाएंगी। आज काम तभी आसान चलेगा जब हर किसी को साफ पता होगा कि उसे क्या करना है और कब तक करना है। जब जिम्मेदारी साफ होती है तो बेवजह की टेंशन अपने आप कम हो जाती है।

वृश्चिक राशि का फाइनेंशियल राशिफल आज पैसों का मामला किसी और जैसे साझेदारी, परिवार या फिर कस्टमर के साथ जुड़ा हो सकता है। आज पैसों के मामले में कोई भी बात अधूरी या फिर बिना क्लैरिटी के ना रहने दें। पैसे से जुड़ी हर बात आज क्लियर ही रखें। किसे कितना देना है कब देना है ये हर चीज आज दिमाग में रखें। आज बचत धीरे-धीरे और समझदारी से करें। निवेश करने से पहले सब कुछ अच्छे से जांच करें। सारी जानकारी लेकर ही कोई फैसला लें। अगर कोई आपको सलाह देता है तो उनकी सुनें जरूर लेकिन खुद भी एक बार चीजों की जांच-पड़ताल करें। हर चीज को आज लिखित में रखने से आपके लिए सही होगा। कुल मिलाकर आपको 3 बातों पर ध्यान देना है। पैसे के मामले में क्लैरिटी रखनी है। निवेश सोच-समझकर करना है और चीजों की जांच खुद करनी है।

वृश्चिक राशि का हेल्थ राशिफल आज भावनाओं को दबाकर रखने से शरीर थक सकता है। नींद पर इसका असर दिखेगा। पेट की भी दिक्कत होगी। दिन भर थकान या फिर भारीपन महसूस हो सकता है। आज आपको खुद को मजबूत दिखाने की जरूरत नहीं है बल्कि थोड़ा हल्का रहने की जरूरत है। समय मिलते ही रेस्ट करें। खाना गर्म खाएं। पानी अच्छे से पिएं। मात्रा बढ़ाइए। शाम में हल्की सी वॉक कर आएं। माहौल आज शांत रखेंगे तो आराम मिलेगा। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो उसे कहीं लिख लें। ऐसा करने के बाद आपको ओवरथिंकिंग नहीं होगी। इससे आज जिंदगी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। आज खुद को समय दें। ऐसा करेंगे तो मन और शरीर दोनों शांत रहेंगे।

वृश्चिक राशि के लिए सलाह आज आप कोई भी बात पूरी तरह से समझे बिना अपना रिएक्शन ना दें और ना ही कोई फैसला लें। इस चीज को लेकर आज सावधान रहें। आज धैर्य रखकर ही आगे बढ़ें। बिना सच्चाई जाने किसी को रिएक्शन ना दें। यही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

वृश्चिक राशि का लकी नंबर: 2, 9