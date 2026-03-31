वृश्चिक राशिफल 31 मार्च 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 31 मार्च 2026: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सकारात्मक और संतुलित ऊर्जा लेकर आ रहा है। आज आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे और उन्हें सही दिशा दे सकेंगे। प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी, करियर में चुनौतियों को पार कर सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और स्वास्थ्य पर थोड़ी सावधानी रखने से दिन अच्छा बीतेगा। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।
वृश्चिक लव राशिफल
आज प्रेम जीवन सामान्य रूप से सुखद रहेगा। आपके साथी को आपकी समझदारी और ध्यान की अपेक्षा रहेगी, इसलिए एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करें। यदि रिश्ते में कुछ समय से तनाव चल रहा था, तो आज बातचीत से कई मुद्दे सुलझ सकते हैं। जो महिलाएं अपने साथी के साथ समय बिता रही हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए कि कोई तीसरा व्यक्ति रिश्ते में दखल ना दे। विवाहित लोगों को ऑफिस रोमांस या अनावश्यक निकटता से दूर रहना बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे पारिवारिक और पेशेवर जीवन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर, आज प्रेम संबंधों में मधुरता और समझ बनी रहेगी।
वृश्चिक करियर राशिफल
कार्यस्थल पर आज आपको अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना होगा। कुछ छोटी-मोटी बाधाओं के बावजूद दिन आपके करियर के लिए अनुकूल रहेगा। क्लाइंट्स को प्रभावित करने के अच्छे अवसर मिलेंगे, जिनका सही उपयोग करें। टीम लीडर्स को अपनी टीम के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखना चाहिए। बैठकों के दौरान विवादों से बचें और गुस्से पर नियंत्रण रखें। व्यापारियों को लाइसेंस या दस्तावेजी काम से जुड़ी छोटी समस्याएं आ सकती हैं, जो जल्द सुलझ जाएंगी। विदेश में अवसर तलाश रहे लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। मेहनत और फोकस से आप अच्छी प्रगति कर पाएंगे।
वृश्चिक मनी राशिफल
आर्थिक स्थिति आज मजबूत और स्थिर रहेगी। परिवार में संपत्ति या धन से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। किसी मित्र या भाई-बहन के साथ चल रहा आर्थिक मामला भी आज सकारात्मक दिशा ले सकता है। आप किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में दान दे सकते हैं, जो आपके लिए शुभ रहेगा। व्यापारियों को विदेशी निवेश या नए साझेदार मिलने की संभावना है। हालांकि, बड़े या जोखिम भरे निवेश से आज बचें। छोटे-छोटे समझदारी भरे फैसले आपके भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज सतर्क रहने की जरूरत है। ऑफिस का तनाव घर ना लाएं और परिवार के साथ समय बिताएं। मधुमेह या उच्च रक्तचाप से जुड़ी कुछ हल्की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये जल्द नियंत्रण में आ जाएंगी। खान-पान का विशेष ध्यान रखें और तैलीय, अधिक वसा वाले भोजन से परहेज करें। नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी पीना आज आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। हल्की सैर या योग से मानसिक तनाव कम होगा।
आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए संतुलित और सकारात्मक है। समझदारी, धैर्य और फोकस बनाए रखें तो हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: +91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट