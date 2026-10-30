आज का वृश्चिक राशिफल (30 अक्टूबर) : शनि की सलाह-पढ़ाई और संतान की जिम्मेदारी में भागीदारी जरूरी
Scorpio horoscope: किसी काम की अवधि बढ़ रही हो तो कारण और नया अनुमान स्पष्ट बताएं। चुप रहकर समयसीमा निकलने देना स्थिति को उलझा सकता है।
तीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम का दिन है, जिसमें काम की गति संयत रखना और अस्पष्ट बातों की पुष्टि करना उपयोगी रहेगा। इसका अर्थ किसी अनहोनी की आशंका नहीं है। अधूरी खबर, लंबित उत्तर या निजी चिंता मन में जरूरत से अधिक जगह ले सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले देखें कि आपके पास तथ्य कितने हैं। आज हर मुद्दे का अंतिम समाधान निकालना जरूरी नहीं। कुछ मामलों में सही प्रश्न तैयार कर लेना भी प्रगति होगी। अपने दिन में जरूरी काम और थोड़ी खाली गुंजाइश दोनों रखें, ताकि बदलाव आने पर व्यवस्था संभली रहे।
वृश्चिक राशिफल करियर
गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में उच्च हैं। अध्ययन का व्यापक संदर्भ समझने, किसी विषय की बुनियाद मजबूत करने और योग्य मार्गदर्शक से प्रश्न पूछने में उपयोगी अवसर मिल सकते हैं। हालांकि सहायता, प्रवेश या यात्रा की स्वीकृति निश्चित नहीं है। इसी भाव में कर्क राशि के नीच मंगल होने से अपने निष्कर्ष पर जोर देने से पहले स्रोतों का मिलान करना बेहतर होगा। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। पढ़ाई, रचनात्मक परियोजना और संतान संबंधी जिम्मेदारी में निरंतर भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो पुराने प्रश्नपत्र में हुई गलतियों का अलग अभिलेख बनाएं। नौकरी में संवेदनशील जानकारी केवल संबंधित लोगों तक रखें।
वृश्चिक राशिफल धन
राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी घर की सुविधा और पेशेवर प्राथमिकताओं के बीच संसाधन बांटने की जरूरत बताती है। यदि घरेलू सामान या काम से जुड़ा उपकरण खरीदना हो, तो उपयोग, रखरखाव और कुल लागत साथ देखें। किसी प्रस्ताव में जानकारी अधूरी हो तो भुगतान रोककर प्रश्न पूछना उचित होगा। निवेश के लिए दिन को अपने आप खराब या अच्छा मानने के बजाय अपनी जोखिम क्षमता और दस्तावेज जांचें। उधार, बीमा या साझा भुगतान से जुड़ा पुराना विवरण सामने आए तो उसकी प्रति सुरक्षित रखें। केवल दबाव या सीमित अवसर के दावे पर फैसला न करें।
वृश्चिक राशिफल लव
निजी बातों पर संवेदनशीलता बढ़ सकती है, लेकिन सामने वाले की चुप्पी को नाराजगी मान लेना जरूरी नहीं। यदि जीवनसाथी या साथी किसी विषय पर बात टाल रहा हो, तो सुविधा पूछकर चर्चा तय करें। अपनी चिंता सीधे बताएं, आरोपों के सहारे नहीं। परिवार में किसी खबर की पुष्टि बाकी हो तो उसे आगे पहुंचाने से बचें। संतान की पढ़ाई या प्रदर्शन को लेकर बातचीत हो तो तुलना के बजाय उसकी कठिनाई समझें। नए संबंध में निजी जानकारी साझा करने की सीमा बनाए रखना ठीक है। भरोसा धीरे बनता है, इसलिए निकटता साबित करने के लिए तुरंत कोई वादा या आर्थिक मदद देना आवश्यक नहीं होगा।
वृश्चिक राशिफल हेल्थ
अनिश्चितता के बीच मन को बार बार वही बात जांचने की आदत पड़ सकती है। जरूरी जानकारी एक जगह लिखें और उसके बाद ध्यान किसी साधारण काम पर लगाएं। पर्याप्त विश्राम, नियमित भोजन और हल्की गतिविधि को प्राथमिकता दें। यात्रा या वाहन चलाने की स्थिति हो तो सामान्य सुरक्षा नियमों का पालन करें, इसे किसी दुर्घटना की भविष्यवाणी न समझें। थकान महसूस हो तो काम का भार घटाना उचित है। लगातार बनी परेशानी के लिए चिकित्सकीय सलाह लें। बिना जरूरत स्वास्थ्य संबंधी डरावनी सामग्री पढ़ना या अपने लक्षणों का अनुमान लगाना बेचैनी बढ़ा सकता है।
क्या करें
लंबित दस्तावेज, भुगतान या निजी प्रश्न में जो जानकारी उपलब्ध है और जो बाकी है, उसे अलग लिखें। केवल आवश्यक व्यक्ति से पुष्टि लें तथा संवेदनशील बातचीत के लिए शांत वातावरण चुनें।
क्या न करें
सुनी हुई खबर को तथ्य मानकर प्रतिक्रिया न दें। निवेश में जल्दबाजी, रिश्ते में पूछताछ की अधिकता और काम में अनुमान से विवरण भरने से बचें। अधूरी जानकारी पर किसी को दोषी न ठहराएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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