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वृश्चिक राशिफल 30 मार्च 2026: काम और लव लाइफ में जरूरी है आज संतुलन, सेहत का रखें विशेष ध्यान

Mar 30, 2026 07:41 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Scorpio Horoscope today vrishchik Rashifal: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें वृश्चिक राशि का राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan

वृश्चिक राशिफल 30 मार्च 2026: काम और लव लाइफ में जरूरी है आज संतुलन, सेहत का रखें विशेष ध्यान

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 30 मार्च 2026: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए संतुलन, मेहनत और सावधानी का दिन रहेगा। आज आपको ऑफिस में अच्छी प्रोडक्टिविटी और बेहतरीन परिणाम देने पर ध्यान देना चाहिए। रिश्तों में चल रही समस्याओं को खुले मन से सुलझाने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के मामले में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।

वृश्चिक लव राशिफल आज

प्रेम जीवन में आज सकारात्मक और सक्रिय रहने की जरूरत है। आपका साथी आज आपकी मौजूदगी और ध्यान चाहता है, इसलिए उनके साथ ज्यादा समय बिताएं। बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि कोई बात गलत समझी जा सकती है और इससे तनाव बढ़ सकता है।

जो लोग यात्रा पर हैं, उन्हें अपने पार्टनर से फोन पर नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए और अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी चाहिए। विवाहित पुरुषों को आज किसी भी तरह के विवाहेतर संबंध से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका खुलासा होने की संभावना है। कुल मिलाकर, आज प्रेम संबंधों में संतुलन और समझदारी बनाए रखने से रिश्ता मजबूत रहेगा।

वृश्चिक करियर राशिफल आज

वर्कप्लेस पर आज आपकी मेहनत और समर्पण अच्छे परिणाम देगा। आपको अतिरिक्त समय काम करना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। किसी विशेष प्रोजेक्ट में जटिलताओं से बचने की कोशिश करें।

आईटी, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल और कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने काम को दोबारा जांचना पड़ सकता है। कुछ पेशेवरों को आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यापारियों को लाइसेंस या कानूनी मुद्दों को तुरंत सुलझाने की जरूरत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अधिक एकाग्रता और फोकस बनाए रखना चाहिए। मेहनत और संतुलित दृष्टिकोण से आज करियर में अच्छी प्रगति होगी।

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वृश्चिक मनी राशिफल आज

आर्थिक स्थिति आज मजबूत और सकारात्मक रहेगी। आप महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय ले पाएंगे। वाहन खरीदने या दान करने के लिए यह अच्छा दिन है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अनुमति देती है, तो विदेश यात्रा की योजना भी बना सकते हैं।

व्यवसाय में जोखिम लेने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन पहले अच्छी जानकारी और सलाह जरूर लें। शेयर बाजार में निवेश करते समय सावधानी बरतें। कुल मिलाकर, आज धन संबंधी मामलों में सकारात्मकता बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें।

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वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल आज

स्वास्थ्य को लेकर आज सावधानी बरतनी जरूरी है। कुछ लोगों को हृदय संबंधी हल्की परेशानी, माइग्रेन या पाचन की समस्या हो सकती है। बुजुर्गों को फिसलने या चोट लगने का खतरा है। महिलाओं को माइग्रेन की शिकायत हो सकती है और बच्चों को मुंह से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं, तो फर्स्ट-एड बॉक्स साथ रखें। तैलीय, मसालेदार और ज्यादा चिकनाई वाले भोजन से परहेज करें। हल्का व्यायाम, पर्याप्त पानी और अच्छी नींद आज आपकी सेहत को संतुलित रखेगी। छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज ना करें।

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30 मार्च 2026 का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए संतुलन और मेहनत का है। काम और प्रेम जीवन दोनों में समझदारी बनाए रखें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सकारात्मक रहकर आप आज अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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