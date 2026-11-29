वृश्चिक राशिफल 29 नवंबर: भाग्य देगा पूरा साथ, उम्मीद से ज्यादा कमाई के योग, संतान की उपलब्धि बढ़ाएगी मान-सम्मान
29 नवंबर को वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य और आर्थिक मामलों में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। कारोबार में उम्मीद से अधिक कमाई होने की संभावना है और नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाने का अच्छा अवसर मिलेगा।
Scorpio Horoscope 29 November 2026, Aaj Ka Vrishchik Rashifal: मन बेचैन रहेगा, फिर भी आज का दिन आपके पक्ष में जाएगा। भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं और उम्मीद से अधिक कमाई की संभावना बनेगी। अच्छे अवसर सामने होने पर भी भीतर पूरी तसल्ली आने में समय लगेगा। किसी बुजुर्ग या मार्गदर्शक से बातचीत आपकी सोच को दिशा देगी। उनकी कही बात काम और पढ़ाई, दोनों को देखने का तरीका साफ करेगी। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिलने के योग हैं। उसकी उपलब्धि या सम्मान की संभावना परिवार में प्रसन्नता लाएगी और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने का अवसर बनेगा। दिन की यह अच्छाई रिश्ते की संवेदनशीलता के साथ चलेगी। जीवनसाथी से बातचीत में मतभेद उभरने की आशंका है। बाहर के काम में मिली खुशी और घर की बातचीत का स्वर अलग रहेगा। आज उपलब्धि की उम्मीद मजबूत होगी, लेकिन मन बार-बार किसी अनसुलझी बात पर लौटेगा। अपने भीतर की इसी खींचतान को आप स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे।
29 नवंबर को वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य, धन और संतान से जुड़े क्या शुभ संकेत मिल रहे हैं? क्या कारोबार में उम्मीद से अधिक कमाई होगी और नौकरी में जिम्मेदारियां नई पहचान दिलाएंगी? संतान की उपलब्धि से परिवार का मान-सम्मान कितना बढ़ सकता है? जीवनसाथी के साथ मतभेद और खर्चों को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार भविष्यफल और ग्रहों के प्रभाव जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
सिंह राशि के दसवें भाव में मार्गी गुरु वरिष्ठों और जिम्मेदारी को सामने रखेगा। सही काम की कमान संभालने पर आपकी पहचान बढ़ने के योग हैं। नौकरी में आज यह बात अहम होगी कि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं। वरिष्ठ से काम पर उपयोगी चर्चा की संभावना है। कारोबारी लोगों के लिए मेहनत का आर्थिक परिणाम उम्मीद से अच्छा रहने के संकेत हैं। किसी अवसर की उपयोगिता समझने में आपका अनुभव काम आएगा। पढ़ाई में मन लगाने के लिए दिन अनुकूल है। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के नौवें भाव में रहेगा, जिससे सीखने की इच्छा जागेगी और गुरुजन की बात उपयोगी लगेगी। किसी विषय को नए नजरिये से समझने का अवसर होगा। यात्रा से जुड़ी सोच भी दिन का हिस्सा रहेगी। विद्यार्थी अपने कठिन पाठ पर शिक्षक से एक स्पष्ट सवाल पूछें। आज मार्गदर्शन मिलने पर पढ़ाई की उलझन हल्की पड़ने की संभावना है और आगे की तैयारी को लेकर भरोसा बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
कमाई उम्मीद से अधिक रहने के योग हैं। जिस काम से सामान्य आमदनी की आशा थी, उसमें बेहतर परिणाम मिलने की संभावना उत्साह देगी। साथ ही सुख-सुविधा पर खर्च का आकर्षण रहेगा। तुला राशि के बारहवें भाव में अपनी राशि का मार्गी शुक्र स्नेह और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। किसी अपने के लिए कुछ लेने या अपने आराम पर रकम लगाने का मन होगा। आमदनी की खुशी के साथ खर्च की गुंजाइश भी बड़ी लगने लगेगी। आज की प्राप्ति को नियमित कमाई मानकर आगे का बजट न फैलाएं। आर्थिक स्थिति को लेकर आशावाद रहेगा और मन अपनी पसंद के लिए जगह खोजेगा।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी से मतभेद की आशंका है। बातचीत का तीखा स्वर आज की बात को आगे तक खींच सकता है, इसलिए इसे हल्के में न लें। मन की बेचैनी के कारण साथी की किसी बात पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षा से तेज होगी। अपनी उपलब्धि साझा करने की इच्छा और समझे जाने की जरूरत साथ रहेंगी। संतान के बारे में अच्छी खबर मिलने के योग हैं। उसे सम्मान मिलने की संभावना भी है, जिससे परिवार का उत्साह बढ़ेगा। सामाजिक पहचान में उसकी उपलब्धि का हिस्सा जुड़ सकता है। साथी से किसी संवेदनशील विषय पर बात हो तो एक समय में उसी मुद्दे तक रहें। घर के सुखद प्रसंग अपनी जगह रहेंगे, फिर भी रिश्ते की बातचीत को अलग ध्यान चाहिए होगा।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहने के संकेत हैं, मगर मन स्थिर रहने में समय लेगा। बाहर से दिन अच्छा दिखेगा और भीतर बेचैनी बनी रहेगी। काम की चर्चा खत्म होने के बाद भी विचार चलते रहेंगे। इसी वजह से आराम के समय पूरी तरह सहज होने में देर होगी। अपनी दिनचर्या में शांत बैठने का थोड़ा अवकाश रखें। किसी उपलब्धि की प्रतीक्षा का भाव भी मानसिक व्यस्तता बढ़ाएगा। शारीरिक स्थिति सामान्य रहने की संभावना के साथ भावनात्मक थकान पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। दिन के अंत में किसी अपने से सीधी बातचीत के बाद मन की बात अधिक स्पष्ट होगी।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- सफेद
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- किसी अनुभवी व्यक्ति से अपने काम का एक जरूरी सवाल पूछें।
क्या न करें- संतान की उपलब्धि की चर्चा में साथी के योगदान को छोटा न कहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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