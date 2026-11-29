29 नवंबर को वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य और आर्थिक मामलों में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। कारोबार में उम्मीद से अधिक कमाई होने की संभावना है और नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाने का अच्छा अवसर मिलेगा।

Scorpio Horoscope 29 November 2026, Aaj Ka Vrishchik Rashifal: मन बेचैन रहेगा, फिर भी आज का दिन आपके पक्ष में जाएगा। भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं और उम्मीद से अधिक कमाई की संभावना बनेगी। अच्छे अवसर सामने होने पर भी भीतर पूरी तसल्ली आने में समय लगेगा। किसी बुजुर्ग या मार्गदर्शक से बातचीत आपकी सोच को दिशा देगी। उनकी कही बात काम और पढ़ाई, दोनों को देखने का तरीका साफ करेगी। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिलने के योग हैं। उसकी उपलब्धि या सम्मान की संभावना परिवार में प्रसन्नता लाएगी और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने का अवसर बनेगा। दिन की यह अच्छाई रिश्ते की संवेदनशीलता के साथ चलेगी। जीवनसाथी से बातचीत में मतभेद उभरने की आशंका है। बाहर के काम में मिली खुशी और घर की बातचीत का स्वर अलग रहेगा। आज उपलब्धि की उम्मीद मजबूत होगी, लेकिन मन बार-बार किसी अनसुलझी बात पर लौटेगा। अपने भीतर की इसी खींचतान को आप स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल सिंह राशि के दसवें भाव में मार्गी गुरु वरिष्ठों और जिम्मेदारी को सामने रखेगा। सही काम की कमान संभालने पर आपकी पहचान बढ़ने के योग हैं। नौकरी में आज यह बात अहम होगी कि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं। वरिष्ठ से काम पर उपयोगी चर्चा की संभावना है। कारोबारी लोगों के लिए मेहनत का आर्थिक परिणाम उम्मीद से अच्छा रहने के संकेत हैं। किसी अवसर की उपयोगिता समझने में आपका अनुभव काम आएगा। पढ़ाई में मन लगाने के लिए दिन अनुकूल है। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के नौवें भाव में रहेगा, जिससे सीखने की इच्छा जागेगी और गुरुजन की बात उपयोगी लगेगी। किसी विषय को नए नजरिये से समझने का अवसर होगा। यात्रा से जुड़ी सोच भी दिन का हिस्सा रहेगी। विद्यार्थी अपने कठिन पाठ पर शिक्षक से एक स्पष्ट सवाल पूछें। आज मार्गदर्शन मिलने पर पढ़ाई की उलझन हल्की पड़ने की संभावना है और आगे की तैयारी को लेकर भरोसा बढ़ेगा।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल कमाई उम्मीद से अधिक रहने के योग हैं। जिस काम से सामान्य आमदनी की आशा थी, उसमें बेहतर परिणाम मिलने की संभावना उत्साह देगी। साथ ही सुख-सुविधा पर खर्च का आकर्षण रहेगा। तुला राशि के बारहवें भाव में अपनी राशि का मार्गी शुक्र स्नेह और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। किसी अपने के लिए कुछ लेने या अपने आराम पर रकम लगाने का मन होगा। आमदनी की खुशी के साथ खर्च की गुंजाइश भी बड़ी लगने लगेगी। आज की प्राप्ति को नियमित कमाई मानकर आगे का बजट न फैलाएं। आर्थिक स्थिति को लेकर आशावाद रहेगा और मन अपनी पसंद के लिए जगह खोजेगा।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल जीवनसाथी से मतभेद की आशंका है। बातचीत का तीखा स्वर आज की बात को आगे तक खींच सकता है, इसलिए इसे हल्के में न लें। मन की बेचैनी के कारण साथी की किसी बात पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षा से तेज होगी। अपनी उपलब्धि साझा करने की इच्छा और समझे जाने की जरूरत साथ रहेंगी। संतान के बारे में अच्छी खबर मिलने के योग हैं। उसे सम्मान मिलने की संभावना भी है, जिससे परिवार का उत्साह बढ़ेगा। सामाजिक पहचान में उसकी उपलब्धि का हिस्सा जुड़ सकता है। साथी से किसी संवेदनशील विषय पर बात हो तो एक समय में उसी मुद्दे तक रहें। घर के सुखद प्रसंग अपनी जगह रहेंगे, फिर भी रिश्ते की बातचीत को अलग ध्यान चाहिए होगा।

वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत सामान्य रहने के संकेत हैं, मगर मन स्थिर रहने में समय लेगा। बाहर से दिन अच्छा दिखेगा और भीतर बेचैनी बनी रहेगी। काम की चर्चा खत्म होने के बाद भी विचार चलते रहेंगे। इसी वजह से आराम के समय पूरी तरह सहज होने में देर होगी। अपनी दिनचर्या में शांत बैठने का थोड़ा अवकाश रखें। किसी उपलब्धि की प्रतीक्षा का भाव भी मानसिक व्यस्तता बढ़ाएगा। शारीरिक स्थिति सामान्य रहने की संभावना के साथ भावनात्मक थकान पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। दिन के अंत में किसी अपने से सीधी बातचीत के बाद मन की बात अधिक स्पष्ट होगी।

शुभ अंक- 2 शुभ रंग- सफेद

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- किसी अनुभवी व्यक्ति से अपने काम का एक जरूरी सवाल पूछें।