आज वृश्चिक राशि वाले बातचीत में किसी से मजाक में भी कटाक्ष ना करें
vrishchik Rashifal: परिवार में संतान से जुड़ी जिम्मेदारी हो तो उसकी तुलना दूसरों से करने के बजाय प्रयास और जरूरत समझें। किसी प्रिय व्यक्ति की अलग राय को अपने प्रति दूरी न मानें।
अट्ठाईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि के सातवें भाव में रहेगा। आज किसी काम को दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर समझना उपयोगी हो सकता है, लेकिन सहयोग मिलने की पुष्टि जरूरी है। बातचीत में केवल अपनी योजना रखने के बजाय सामने वाले की सुविधा भी पूछें। घर हो या कार्यस्थल, स्पष्ट भूमिका तय होने से अनावश्यक इंतजार कम होगा। किसी सहमति को अंतिम मानने से पहले उसकी शर्तें समझ लें। मन में अपनापन या साथ की इच्छा बढ़े तो उसे सहज ढंग से व्यक्त करें। दूसरों के उत्तर पर पूरे दिन की मनोदशा निर्भर करने के बजाय अपने हिस्से का काम आगे बढ़ाएं।
आज का वृश्चिक राशिफल करियर
गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। अध्ययन का व्यापक अर्थ समझने, किसी जानकार से सही सवाल पूछने और आगे की दिशा पर विचार करने में मदद मिल सकती है। हालांकि मार्गदर्शन की उपलब्धता या आवेदन की स्वीकृति तय नहीं है। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। पढ़ाई और रचनात्मक जिम्मेदारियों में नियमित अभ्यास को महत्व दें। विद्यार्थियों के लिए पुराने प्रश्नों के उत्तर लिखकर देखना केवल पढ़ते रहने से अधिक उपयोगी रहेगा। नौकरी में साझा काम हो तो जिम्मेदारियों का लिखित बंटवारा करें। व्यवसाय में नया साझेदार सामने आए तो उसके अनुभव, संसाधन और अपेक्षाएं जानें। प्रस्ताव अच्छा लगने पर भी तुरंत विस्तार जरूरी नहीं है। किसी प्रस्तुति में उदाहरण और प्रमाण जोड़ने से अपनी बात अधिक स्पष्ट रख सकेंगे।
आज का वृश्चिक राशिफल धन
राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी घर की सुविधा और काम से जुड़ी प्राथमिकताओं के बीच खर्च तथा ध्यान का संतुलन मांगती है। यदि घरेलू सामान या कार्यस्थल की कोई जरूरत सामने आए तो पहले उपयोगिता देखें। तुला राशि के बारहवें भाव में वक्री बुध पुराने बिल, सदस्यता और भुगतान विवरण दोबारा जांचने का उपयोगी संदर्भ देते हैं। बचत की योजना वास्तविक आय के आधार पर बनाएं। साझा खरीद में किसका कितना योगदान होगा, यह स्पष्ट रखें। सट्टे या बहुत जल्दी लाभ देने वाले प्रस्ताव से दूरी बेहतर है। किसी सौदे में निकासी और रद्द करने की शर्तें भी पढ़ें।
आज का वृश्चिक राशिफल लव
साथी से सहयोग मांगना अच्छा है, पर उसकी उपलब्धता और सीमाएं समझना भी जरूरी है। यदि कोई घरेलू जिम्मेदारी भारी लग रही हो तो सामान्य शिकायत के बजाय बताएं कि किस काम में मदद चाहिए। साथ बिताने का छोटा अवसर भी उपयोगी हो सकता है, बशर्ते दोनों सहज हों। नए परिचय में उत्साह के साथ प्रश्न पूछने की जगह रखें। संवेदनशील बातचीत में मजाक या कटाक्ष से बचें। सम्मानजनक भाषा संबंध को बिना अनावश्यक दबाव के संभालने में मदद करेगी।
आज का वृश्चिक राशिफल सेहत
खाने के समय और मात्रा में नियमितता रखें। व्यस्त मुलाकातों या साझा काम के कारण भोजन टालना सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन अपनी सामान्य दिनचर्या बनाए रखना बेहतर होगा। हल्की गतिविधि चुनें जो आपकी मौजूदा क्षमता के अनुकूल हो। व्यायाम में अचानक अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाहर खाना हो तो साफ भोजन और अपनी परिचित जरूरतों का ध्यान रखें। किसी अन्य व्यक्ति की दवा या आहार योजना को अपने लिए सही न मानें। लगातार बनी असुविधा पर चिकित्सकीय सलाह लें। मानसिक थकान लगे तो थोड़ी देर बिना संदेश देखे शांत बैठना भी उपयोगी विश्राम हो सकता है।
क्या करें
जिस काम में सहयोग चाहिए, उसका उद्देश्य और अपनी अपेक्षा साफ बताएं। पढ़ाई में एक कठिन सवाल लिखकर हल करें। साझा खर्च का विवरण संबंधित व्यक्ति के साथ जांचें और सहमति को सुरक्षित रख लें।
क्या न करें
दूसरे व्यक्ति की मदद को अपना अधिकार न मानें। नया प्रस्ताव मिलने भर से धन न लगाएं। परिवार की निजी बात कामकाज की चर्चा में न लाएं और बिना पूछे किसी के हिस्से की जिम्मेदारी तय न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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