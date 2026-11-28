28 नवंबर को वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर और पढ़ाई के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और तैयारी को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। नौकरी और कारोबार में प्रयास सफल होने के योग हैं। किसी काम को आगे बढ़ाने का फैसला लाभकारी साबित हो सकता है।

Scorpio Horoscope 28 November 2026, Aaj Ka Vrishchik Rashifal: आज किसी काम को आगे बढ़ाने का फैसला सफलता की दिशा खोलेगा। अपनी तैयारी पर भरोसा रहेगा और दिन के अलग मोर्चों पर अच्छी प्रगति के योग हैं। शुरुआत में मन कुछ भारी होगा, मगर दिन की मुख्य बात उपलब्धि से मिलने वाली खुशी रहेगी। बच्चे का प्रदर्शन संतोषजनक रहने की संभावना है। उसकी कोशिश पर घर में अच्छी बातचीत होगी। जीवनसाथी के साथ मिठास रहेगी और प्रेमियों को मिलने का अवसर मिल सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात समझने में रुचि होगी। आज अपने किए काम का संतोष भी मिलेगा और आगे सीखने का उत्साह भी रहेगा। शुरुआत की उलझन धीरे पीछे जाएगी। जिस काम को लेकर अपने भीतर हिचक महसूस हो रही थी, उसी पर भरोसे से लौटना अच्छा लगेगा।

28 नवंबर को वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर, पढ़ाई और प्रेम जीवन में क्या शुभ संकेत मिल रहे हैं? क्या नौकरी और कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे? विद्यार्थियों को पढ़ाई में कितनी सफलता मिल सकती है और प्रेमियों के लिए मुलाकात के क्या योग हैं? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल विद्यार्थियों का मन पूरी एकाग्रता से पढ़ाई में लगेगा। विषय समझने का आत्मविश्वास रहेगा और तैयारी आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री शनि मेहनत का फल धीरे मिलने की स्थिति रखेगा। बच्चे और विद्यार्थी को धैर्य भरा साथ चाहिए होगा। रचनात्मक काम में भी टिककर किए प्रयास उपयोगी रहेंगे। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के आठवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के नौवें भाव में आएगा। आरंभ का चंद्राष्टम बेचैनी देगा और नियमित काम अधिक सहज रहेंगे। इसके बाद पढ़ाई या यात्रा का विचार मन को भाएगा और बुजुर्ग की बात से सीख मिलेगी। नौकरी और कारोबार में प्रयास सफल होने के योग हैं। पढ़ने के लिए एक विषय को पर्याप्त समय दें।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल काम में सोचकर उठाए गए सीमित जोखिम के लिए दिन अनुकूल है। किसी अवसर की उपयोगिता समझने में आपकी तैयारी काम आएगी। सफलता का उत्साह आर्थिक विषयों पर भी भरोसा बढ़ाएगा, हालांकि रकम लगाने का निर्णय अलग ध्यान मांगेगा। तुला राशि के बारहवें भाव में मार्गी बुध खर्च से जुड़ी बातचीत और संदेशों को प्रमुख करेगा। किसी आर्थिक चर्चा का आशय समझने में समय लगेगा। आज अपनी सुविधा पर खर्च का विचार भी बातचीत में जगह पाएगा। उपलब्ध रकम और आगे की जरूरत के बीच संबंध साफ दिखाई देना उपयोगी होगा। उत्साह में अपनी क्षमता से बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी न लें। सोच समझकर बनाई गई योजना पर आगे चर्चा के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। दिन की छोटी उपलब्धि साझा करने पर बातचीत में अपनापन होगा। बच्चों की कोशिश घर की चर्चा में आएगी और उनके संतोषजनक प्रदर्शन से खुशी मिलने के संकेत हैं। प्रेमियों को मुलाकात का अवसर मिलने की संभावना है। साथ समय मिला तो मन की बात कहना सहज रहेगा। शुरुआत में भीतर अटकी कोई भावना बाद में साफ शब्दों में सामने आएगी। करीबी व्यक्ति के साथ बात करते हुए आपको अपने दिन का अच्छा पक्ष अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। बच्चे की मेहनत की खुलकर सराहना करें। परिवार के बीच आज परिणाम के साथ प्रयास को भी जगह देने वाली बातचीत होगी और साथ बिताया समय अच्छा लगेगा।

वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं और मन में प्रसन्नता रहेगी। शुरुआत का उदास या बेचैन भाव दिन के आगे बढ़ने के साथ हल्का होगा। नियमित काम की लय आपको व्यवस्थित महसूस कराएगी। पढ़ाई में रुचि और अपने प्रयास का संतोष मन को सक्रिय रखेंगे। आज खुशी का अनुभव केवल किसी खबर से जुड़ा नहीं रहेगा, अपने काम में ध्यान टिकने से भी अच्छा लगेगा। भोजन और विश्राम का नियमित क्रम बनाए रखें। घर में मधुर बातचीत के दौरान मन खुला रहेगा और अपनी अच्छी बात साझा करने में संकोच कम होगा। दिन का अनुभव उत्साह देने वाला रहेगा।

शुभ अंक- 1 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- पढ़ाई का एक हिस्सा लगातार बैठकर पूरा करें।

क्या न करें- शुरुआती बेचैनी में बड़ा फैसला अंतिम न करें।