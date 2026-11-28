वृश्चिक राशिफल 28 नवंबर 2026: पढ़ाई- करियर में मिलेगी सफलता, जीवनसाथी के साथ बढ़ेगा प्यार, प्रेमियों को मुलाकात का मौका
28 नवंबर को वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर और पढ़ाई के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और तैयारी को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। नौकरी और कारोबार में प्रयास सफल होने के योग हैं। किसी काम को आगे बढ़ाने का फैसला लाभकारी साबित हो सकता है।
Scorpio Horoscope 28 November 2026, Aaj Ka Vrishchik Rashifal: आज किसी काम को आगे बढ़ाने का फैसला सफलता की दिशा खोलेगा। अपनी तैयारी पर भरोसा रहेगा और दिन के अलग मोर्चों पर अच्छी प्रगति के योग हैं। शुरुआत में मन कुछ भारी होगा, मगर दिन की मुख्य बात उपलब्धि से मिलने वाली खुशी रहेगी। बच्चे का प्रदर्शन संतोषजनक रहने की संभावना है। उसकी कोशिश पर घर में अच्छी बातचीत होगी। जीवनसाथी के साथ मिठास रहेगी और प्रेमियों को मिलने का अवसर मिल सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात समझने में रुचि होगी। आज अपने किए काम का संतोष भी मिलेगा और आगे सीखने का उत्साह भी रहेगा। शुरुआत की उलझन धीरे पीछे जाएगी। जिस काम को लेकर अपने भीतर हिचक महसूस हो रही थी, उसी पर भरोसे से लौटना अच्छा लगेगा।
28 नवंबर को वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर, पढ़ाई और प्रेम जीवन में क्या शुभ संकेत मिल रहे हैं? क्या नौकरी और कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे? विद्यार्थियों को पढ़ाई में कितनी सफलता मिल सकती है और प्रेमियों के लिए मुलाकात के क्या योग हैं? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
विद्यार्थियों का मन पूरी एकाग्रता से पढ़ाई में लगेगा। विषय समझने का आत्मविश्वास रहेगा और तैयारी आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री शनि मेहनत का फल धीरे मिलने की स्थिति रखेगा। बच्चे और विद्यार्थी को धैर्य भरा साथ चाहिए होगा। रचनात्मक काम में भी टिककर किए प्रयास उपयोगी रहेंगे। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के आठवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के नौवें भाव में आएगा। आरंभ का चंद्राष्टम बेचैनी देगा और नियमित काम अधिक सहज रहेंगे। इसके बाद पढ़ाई या यात्रा का विचार मन को भाएगा और बुजुर्ग की बात से सीख मिलेगी। नौकरी और कारोबार में प्रयास सफल होने के योग हैं। पढ़ने के लिए एक विषय को पर्याप्त समय दें।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
काम में सोचकर उठाए गए सीमित जोखिम के लिए दिन अनुकूल है। किसी अवसर की उपयोगिता समझने में आपकी तैयारी काम आएगी। सफलता का उत्साह आर्थिक विषयों पर भी भरोसा बढ़ाएगा, हालांकि रकम लगाने का निर्णय अलग ध्यान मांगेगा। तुला राशि के बारहवें भाव में मार्गी बुध खर्च से जुड़ी बातचीत और संदेशों को प्रमुख करेगा। किसी आर्थिक चर्चा का आशय समझने में समय लगेगा। आज अपनी सुविधा पर खर्च का विचार भी बातचीत में जगह पाएगा। उपलब्ध रकम और आगे की जरूरत के बीच संबंध साफ दिखाई देना उपयोगी होगा। उत्साह में अपनी क्षमता से बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी न लें। सोच समझकर बनाई गई योजना पर आगे चर्चा के लिए दिन अनुकूल रहेगा।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। दिन की छोटी उपलब्धि साझा करने पर बातचीत में अपनापन होगा। बच्चों की कोशिश घर की चर्चा में आएगी और उनके संतोषजनक प्रदर्शन से खुशी मिलने के संकेत हैं। प्रेमियों को मुलाकात का अवसर मिलने की संभावना है। साथ समय मिला तो मन की बात कहना सहज रहेगा। शुरुआत में भीतर अटकी कोई भावना बाद में साफ शब्दों में सामने आएगी। करीबी व्यक्ति के साथ बात करते हुए आपको अपने दिन का अच्छा पक्ष अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। बच्चे की मेहनत की खुलकर सराहना करें। परिवार के बीच आज परिणाम के साथ प्रयास को भी जगह देने वाली बातचीत होगी और साथ बिताया समय अच्छा लगेगा।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं और मन में प्रसन्नता रहेगी। शुरुआत का उदास या बेचैन भाव दिन के आगे बढ़ने के साथ हल्का होगा। नियमित काम की लय आपको व्यवस्थित महसूस कराएगी। पढ़ाई में रुचि और अपने प्रयास का संतोष मन को सक्रिय रखेंगे। आज खुशी का अनुभव केवल किसी खबर से जुड़ा नहीं रहेगा, अपने काम में ध्यान टिकने से भी अच्छा लगेगा। भोजन और विश्राम का नियमित क्रम बनाए रखें। घर में मधुर बातचीत के दौरान मन खुला रहेगा और अपनी अच्छी बात साझा करने में संकोच कम होगा। दिन का अनुभव उत्साह देने वाला रहेगा।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- पढ़ाई का एक हिस्सा लगातार बैठकर पूरा करें।
क्या न करें- शुरुआती बेचैनी में बड़ा फैसला अंतिम न करें।
कल का राशिफल- कल उम्मीद से अधिक कमाई के योग हैं और भाग्य साथ देगा। संतान से अच्छी खबर की संभावना है। दांपत्य में खटास आ सकती है। सेहत सामान्य रहने पर भी मन बेचैन रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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